Малайзия заявила о неуемном желании стать членом БРИКС

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим: Страна имеет приоритет при вступлении в БРИКС

Tекст: Константин Сергеев

Анвар Ибрагим отметил, что во время беседы в среду с президентом России Владимиром Путиным особое внимание было уделено вопросу, должна ли Малайзия вступить в БРИКС или выступить в качестве страны – партнера объединения.



«Важно то, что из приглашенных стран, еще не являющихся членами, мы являемся одной из тех, кому предоставляется приоритет», – приводит ТАСС слова Ибрагима.

Что касается опасения об ухудшении отношений Малайзии со странами Запада из-за желания страны вступить в БРИКС, то данные слова являются «просто риторикой». Страна сохраняет свою независимость и свободу решений, заявил Анвар Ибрагим.

Ранее Анвар Ибрагим заявил, что принял приглашение Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани.

«Наш подход открыт и свободен в международных отношениях, о чем свидетельствует наше взаимодействие с Европой, Америкой, Китаем, Индией, а теперь и с Россией. БРИКС укрепляет Глобальный Юг, предлагая нам экономические возможности, свободные от внешнего давления», – заявил политик.

Как ранее сообщалось, Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись 4 сентября, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях.