Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.0 комментариев
Малайзия заявила о неуемном желании стать членом БРИКС
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим: Страна имеет приоритет при вступлении в БРИКС
Малайзия является одной из стран, у которых есть приоритет при вступлении в БРИКС, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на Восточном экономическом форуме.
Анвар Ибрагим отметил, что во время беседы в среду с президентом России Владимиром Путиным особое внимание было уделено вопросу, должна ли Малайзия вступить в БРИКС или выступить в качестве страны – партнера объединения.
«Важно то, что из приглашенных стран, еще не являющихся членами, мы являемся одной из тех, кому предоставляется приоритет», – приводит ТАСС слова Ибрагима.
Что касается опасения об ухудшении отношений Малайзии со странами Запада из-за желания страны вступить в БРИКС, то данные слова являются «просто риторикой». Страна сохраняет свою независимость и свободу решений, заявил Анвар Ибрагим.
Ранее Анвар Ибрагим заявил, что принял приглашение Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани.
«Наш подход открыт и свободен в международных отношениях, о чем свидетельствует наше взаимодействие с Европой, Америкой, Китаем, Индией, а теперь и с Россией. БРИКС укрепляет Глобальный Юг, предлагая нам экономические возможности, свободные от внешнего давления», – заявил политик.
Как ранее сообщалось, Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Переговоры премьера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялись 4 сентября, на них лидеры стран согласились активизировать сотрудничество во всех областях.