Премьер Малайзии принял приглашение Путина на саммит БРИКС в Казани

Tекст: Дарья Григоренко

«Президент Путин и я обменялись взглядами на мировые события, и я был рад принять его любезное приглашение Малайзии принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, Россия, 22–24 октября 2024 года», – отметил он, передает РИА «Новости».

Ибрагим подчеркнул, что приглашение, переданное Путиным во время продолжительной и содержательной двусторонней рабочей сессии, является ярким свидетельством того значения, которое Россия придает Малайзии. Он добавил, что «это знаменует собой значительный шаг к конечной цели – присоединению к альянсу».

Напомним, Ибрагим в настоящее время находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и завтра должен выступить на пленарном заседании ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ранее Путин на открытии переговоров с Ибрагимом заявил, что Москва рассчитывает на выявление новых направлений сотрудничества с Юго-Восточной Азией в ходе председательства Малайзии в АСЕАН.

В конце июля Малайзия официально выразила заинтересованность в присоединении к группе БРИКС, направив соответствующую заявку председательствующей в организации России.