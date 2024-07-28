Малайзия подала заявку на вступление в БРИКС

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, Малайзия направила России как председателю БРИКС письмо с заявкой на вступление в организацию, а также выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнера, передает РИА «Новости».

Как указал премьер-министр, тема вступления в БРИКС стала ключевой в ходе его переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который посетил страну накануне.

В четверг помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что различными странами подано больше 30 заявок на вступление в БРИКС. В частности, он отметил, что о подобном решении сообщили Таиланд и Малайзия.