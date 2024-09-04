Путин призвал пролонгировать договор по поставкам газа в Сербию

Политолог Данилин назвал визит Путина в Монголию событием высочайшего уровня

По его словам, Монголия, будучи подписантом статута Международного уголовного суда, продемонстрировала, что для нее не является авторитетом эта скомпрометированная надгосударственная судебная инстанция и что свои суверенные интересы Улан-Батор ставит куда выше, чем манипулятивные ордеры дискредитировавшего себя пристрастным отношением МУС.

Визит Путина и для России, и для Монголии стал важнейшим государственным событием высочайшего уровня – заключен пакет соглашений о поставках в страну энергоресурсов, о реконструкции строительства электростанции в Улан-Баторе, соглашения в сфере защиты экологии и многое другое. Это что касается подписанных документов.

«Не менее важным является то, что в официальной части визита значатся мероприятия, посвященные годовщине – 85-летию победы над милитаристской Японией на Халхин-Голе. Глубокий смысл этим мероприятиям придает тот факт, что проходят они на монгольской земле, то есть там, где были разгромлены войска Микадо и где получили отпор далекоидущие планы нацистов по превращению Азиатско-Тихоокеанского региона в японскую вотчину», – пишет Данилин в материале для «Газеты.ru».

Политолог отметил, что в преддверии боев на Халхин-Голе английские и американские официальные лица всячески подталкивали японского императора к продолжению агрессии на юг, в Китай, и на запад – в СССР. В июле 1939 года между Токио и Лондоном были заключены соглашения, о которых японцы и англичане стараются не вспоминать сегодня.

«В соответствии с этими договоренностями Британия признала японскую аннексию части Китая – то есть фактически прямо подтолкнула к еще большим территориальным захватам в Поднебесной и к новым миллионам жертв. А американцы в свою очередь продлили торговый договор с императором. Все это было сделано тогда, безусловно, против интересов и монголов, и китайцев, и русских. Но победа СССР на Халхин-Голе отбросила милитаристскую Японию от советских границ, привела к правительственному кризису в Токио и предостерегла японцев от участия в войне с Советским Союзом», – отмечает Данилин.

Сегодня, добавляет политолог, власти Монголии дают четко и однозначно понять – отношения с Москвой и Пекином для Улан-Батора стоят на первом месте. «А лживые и ангажированные, продиктованные из Вашингтона судебные решения Международного уголовного суда – на последнем. И сам Вашингтон для Монголии не указ. Там могут сколько угодно кривиться в бессильной злобе, но Улан-Батор в лице президента Ухнагийна Хурэлсуха свой выбор сделал, и этот выбор – дружить с Россией, а не выступать в качестве разменной монеты в конфликте между глобалистским Западом и Москвой», – поясняет эксперт.

«Хороший урок, кстати, для всех соседей – в том числе и для наследников Микадо, которые с упорством, достойным лучшего применения, разрушают все хорошее, что было создано в российско-японских взаимоотношениях за последние 35 лет. Да и всему миру неплохое напоминание о том, что на самом деле тогда происходило, какие ставки были на кону и что борьба тогда шла с нацизмом по всему миру, а не только в Европе», – пишет Данилин.

Напоминание прекрасное, считает политолог, «особенно в преддверии Международного дня памяти жертв фашизма, отмечаемого 8 сентября, в грустную эпоху, когда нацизм вновь поднимает свою голову, а в мире большинство стран закрывают на возрождение коричневой гидры глаза – так же как и 85 лет тому назад».