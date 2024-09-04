Путин на встрече с вице-премьером Сербии отметил общие исторические корни народов

Tекст: Константин Сергеев

«Что касается двусторонних наших отношений, они не нуждаются в особой презентации, имея в виду глубокие исторические корни наших отношений и духовную близость русского народа и сербского народа», – приводит ТАСС слова Владимира Путина.



Президент России также призвал устранить препятствия в торговле двух стран, для чего необходимо провести заседание межправительственной комиссии, которая не собиралась два года.

«Что касается торгово-экономических связей – к сожалению, мы наблюдаем небольшой, но все-таки спад объемов торгового оборота. Знаю, что вы по линии правительства Сербии занимаетесь этими вопросами. Наверное, настало уже время провести межправкомиссию, которая давно не собиралась, на протяжении как минимум двух лет, и посмотреть на препятствия, которые возникают в этой связи, устранить их», – заявил Путин.

Он обратил внимание на то, что у России и Сербии есть много интересных направлений для кооперации в промышленности.

В ранге заместителя председателя сербского правительства Вулин курирует отношения двух стран. В последние месяцы вице-премьер Сербии все чаще посещал Россию, где, по сообщениям сербского правительства, вел переговоры с руководством СВР, ФСБ, ФСО, представителями МИД и Минобороны.

В августе на фоне протестных акций в Сербии Вулин приехал в Москву на церемонию открытия памятников союзникам СССР во Второй мировой войне (в композиции особое внимание уделено югославским партизанам). Помимо участия в памятных мероприятиях, сербский вице-премьер также проводил переговоры с курирующим международные вопросы помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Ранее Александр Вулин в ходе переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым озвучил идею о возможности для Сербии сотрудничать с блоком БРИКС.