Дальний Восток стал окном России в новую экономическую реальность

Tекст: Андрей Резчиков

В четверг президент России Владимир Путин участвовал в пленарном заседании девятого Восточного экономического форума, тема которого звучит как «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В пленарной сессии также участвовали зампредседателя КНР Хань Чжэн и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Модерировала дискуссию замглавного редактора телеканала «Россия-24» Александра Суворова, которая особо отметила, что Владимир Путин не единожды называл развитие Дальнего Востока приоритетом на весь XXI век.

В своей речи российский лидер заявил, что важность развития Дальнего Востока «подтвердила сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время, и те объективные тенденции, а это самое главное, которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируется на Восток и Глобальный Юг».

«По сути, сегодня Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. И от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны», – сказал Путин.

В ходе своего выступления Путин рассказал о дальнейшем развитии региона, о предложениях России зарубежным партнерам по укреплению инвестиционной, торговой, производственной, технологической кооперации на пространстве АТР. После запуска в 2013 году принципиально новой стратегической программы и системы управления комплексным развитием Дальнего Востока «в регионе запущены или готовятся к запуску более трех с половиной тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов». «Темпы роста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке за десять лет увеличились, и они в три раза выше среднероссийских», – сказал президент.

Сейчас на Дальнем Востоке действуют 16 территорий опережающего развития и свободный порт Владивосток. Запущен преференциальный режим на Курилах. Создан специальный административный район на острове Русский.

«За последние десять лет на Транссибе и БАМе построено более двух тысяч и модернизировано свыше пяти тысяч километров пути. Возведено и реконструировано более ста мостов и тоннелей, в том числе через реки Лену, Бурею, Селенгу. По итогам текущего года провозная способность Восточного полигона железных дорог должна вырасти до 180 миллионов тонн», – добавил глава государства.

В ближайшие восемь лет на Восточном полигоне предстоит уложить 3100 километров железнодорожного полотна. Для сравнения президент напомнил, что столько же было уложено в рамках первого и второго этапа расширения БАМа и Трансссиба, вместе взятых, и столько же – в годы строительства БАМа, с 1974 по 1984 год. «Подобно Транссибу континентальной артерией должен стать новый автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока», – подчеркнул российский лидер.

По словам президента, Россия может и готова строить быстро, много и качественно, реализовывать инфраструктурные, транспортные проекты национального и глобального масштаба. «Среди таких проектов – развитие Северного морского пути как международного логистического маршрута. За последние десять лет его грузопоток вырос почти на порядок: если в 2014 году по Севморпути было перевезено всего четыре миллиона тонн грузов, то в прошлом году – уже более 36 миллионов тонн. Это в пять раз больше рекорда советского времени», – отметил Путин.

В свою очередь премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим напомнил, что Северо-Восточная Азия, в которую входит и российский Дальний Восток, является регионом динамичного развития экономики и огромного потенциала.

«Россия занимает видное место на мировой арене и выходит далеко за рамки каких-то коммерческих отношений, геополитики, проникая в глубокую ткань человеческой истории и мысли. Превосходство России обусловлено не военной мощью или экономическим влиянием, как бы важно это ни было», – сказал Ибрагим, пояснив, что благодаря мягкой силе «Россия занимает уникальное место в мире, вызывая уважение и восхищение, завоевывая сердца и умы людей по всему миру».

В своей речи Ибрагим напомнил и о намерении Малайзии вступить в БРИКС с целью «диверсифицировать наши усилия в области экономической дипломатии и укрепить сотрудничество со странами-членами». «Вместе мы должны продолжать это сотрудничество, мы должны выступать единым фронтом и обмениваться идеями в области стратегий и передовых, лучших политических практик, чтобы построить будущее, где будет еще больший мир и процветание в Азии и во всем мире», – добавил он.

В свою очередь замепредседателя КНР Хань Чжэн назвал Владивосток окном в мир для сотрудничества Дальнего Востока с партнерами. Северо-восток Китая и Дальний Восток России «обладают взаимодополняющими преимуществами в сфере торговли и инвестиций, энергетики и транспортной взаимосвязанности, являясь естественными партнерами».

«Следует активно работать над поиском новых точек соприкосновения интересов, полноценно выявлять собственные преимущества, совместно защищать стабильные и бесперебойные производственно-сбытовые цепочки, укреплять взаимодействие в таких новых секторах, как искусственный интеллект, цифровая экономика и «зеленая» экономика во имя содействия совместному развитию стран региона», – призвал Хань.

По мнению экспертов, ВЭФ стал ключевой площадкой взаимодействия России с партнерами в АТР.

«Дальний Восток сегодня является ключевым регионом в процессе разворота России на Восток. И основной вопрос, который оказывается в центре внимания, помимо развития потенциала как такового, это расширение транспортной доступности», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Политолог подчеркнул, что «в этом году участие в форуме принимает гораздо больше представителей разных стран». «На мой взгляд, ВЭФ обрел второе дыхание и стал сегодня ключевой площадкой для взаимодействия с нашими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – заключил Минченко.

Речь Путина «раскрывает всю степень внимания правительства к развитию Дальнего Востока», считает Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ. «Азия и Глобальный Юг становятся центром притяжения деловых связей и торговых маршрутов», – добавила эксперт.

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) аккумулирует внутри России значительный потенциал для интеграции в новую экономическую реальность. «Здесь во многом сосредоточено все необходимое для дальнейшего прогресса нашей страны – это и мощная ресурсная база, и инфраструктура, и сильный креативный сектор», – подчеркнула Кислицына.

Политолог особо отметила промышленный потенциал региона. «Эти территории стали мощной площадкой для всестороннего развития производств, что поддерживается государством, в том числе за счет инвестирования средств», – добавила спикер.

«Действия России в АТР должны позитивно влиять на развитие Дальнего Востока.

Наша цель – не просто проводить абстрактную политику в АТР, а развивать собственные территории, – считает Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН. – Для развития Дальнего Востока нужно создавать мощную внутриэкономическую базу».

«Наша внешняя политика в АТР должна быть нацелена на то, чтобы максимально обеспечить это развитие», – продолжил эксперт. По его словам, страны Азиатско-Тихоокеанского региона заинтересованы инвестировать в российский Дальний Восток, но «все зависит от условий, которые мы им предоставляем».

«Прежде всего надо понять, кого мы готовы туда привлечь и на каких условиях... Надо объяснить китайцам, что вкладываться можно не только в добычу ресурсов в Африке и Центральной Азии, но и в производство на Дальнем Востоке. Должна быть тщательно продуманная программа по привлечению иностранных инвестиций и развитию региона», – пояснил эксперт.

После начала СВО именно Китай стал ключевым экономическим партнером России в регионе, потому что Япония и Южная Корея сейчас не инвестируют в Дальний Восток. «Страны Юго-Восточной Азии – это потенциальные инвесторы. Это не только Малайзия, но и Сингапур, Вьетнам, Индонезия. Интересы России и Юго-Восточной Азии совпадают. Мы заинтересованы в том, чтобы эти страны инвестировали в нас как можно больше, а мы бы могли сохранить АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) ключевым игроком в регионе», – заключил Куприянов.