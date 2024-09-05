Эксперт: Дальний Восток стал окном возможностей для России

Политолог Кислицына: Развитие Дальнего Востока стало импульсом для роста российской экономики

Tекст: Олег Исайченко

«Речь Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) раскрывает всю степень внимания правительства к развитию Дальнего Востока. В первую очередь оно объясняется объективными тенденциями международной политики: Азия и Глобальный Юг становятся центром притяжения деловых связей и торговых маршрутов», – сказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

«Именно Дальневосточный федеральный округ (ДФО) аккумулирует внутри России значительный потенциал для интеграции в новую экономическую реальность. Здесь во многом сосредоточено все необходимое для дальнейшего прогресса нашей страны – это и мощная ресурсная база, и инфраструктура, и сильный креативный сектор», – добавляет она.

«Неслучайно еще десять лет назад Владимир Путин назвал развитие Сибири и Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. Эта установка уже приносит значительные плоды. Особое внимание к ДФО способствует расширению логистического потенциала России, большие ставки делаются на проект Северного морского пути», – считает собеседница.

«С каждым годом значимость этого логистического маршрута лишь возрастает. Если десять лет назад по нему перевозили лишь четыре млн тонн груза, то в 2023-м показатель достиг 36 млн. Таким образом, Дальний Восток можно назвать настоящим окном возможностей для построения в нашей стране экономики будущего», – отмечает эксперт.

«Важно отметить, что значение региона выходит далеко за пределы ресурсной кладовой. Конечно, здесь внушительные залежи нефти, газа, золота, угля и даже алмазов. Однако высок и промышленный потенциал. Эти территории стали мощной площадкой для всестороннего развития производств, что поддерживается государством, в том числе за счет инвестирования средств», – рассуждает она.

«Все эти тенденции не могут не сказываться на жизни местных жителей. Правительство страны стремится создавать максимально комфортные условия для самореализации людей в ДФО. Так, новые кампусы университетов позволят раскрыть творческий потенциал молодежи, а продление льготной ипотеки поможет обзавестись квартирой», – заключила Кислицына.

Ранее Владимир Путин принял участие в пленарном заседании ВЭФ. Среди прочего президент сообщил, что для реализации мастер-планов развития городов дальневосточного и арктического регионов с 2025 по 2030 годы будет дополнительно выделено 100 млрд рублей.

Кроме того, глава государства предложил сохранить ставку по дальневосточной ипотеке неизменной: она останется на уровне 2% годовых. Он также отметил, что за последние пять лет объем ежегодно построенного жилья в регионе вырос примерно вдвое. «По итогам текущего года ожидается ввод 5,6 млн квадратных метров», – уточнил глава государства.

Он подчеркнул важность совершенствования образовательной инфраструктуры в регионе. Так, президент поручил построить университетские кампусы в Чите, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском. По его словам, также будет возведена вторая очередь кампуса ДВФУ на острове Русский. Глава государства напомнил, что уже сейчас началась реализация проекта возведения новых учебных зданий в Южно-Сахалинске и Хабаровске.

Владимир Путин также затронул тему экономического процветания Дальнего Востока. По его словам, он уже попросил правительство и Госдуму ускорить принятие законопроекта, необходимого для создания международных территорий опережающего развития (МТОР). Первый подобный проект предполагается создать в Приморском крае.

Помимо этого, президент подчеркнул, что объем энергопотребления на Дальнем Востоке неуклонно растет. «Сегодня это 69 млрд киловатт-часов в год, а к концу десятилетия прогнозируется 96 млрд», – уточнил глава государства. Для ликвидации возможного дефицита, Путин предложил подумать о строительстве в регионе АЭС.