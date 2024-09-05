Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.0 комментариев
Путин обещал развитие университетов в Арктике и на Дальнем Востоке
Путин: Россия намерена развивать университеты в Арктике и на Дальнем Востоке
Россия намерена развивать университеты в Арктике, к запущенному проекту кампуса в Архангельске добавится такой же проект в Мурманске. Новые университетские кампусы появятся в Чите, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском, на острове Русский построят вторую очередь ДВФУ, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Будем также развивать и университеты в Арктике. В дополнение к уже запущенному проекту кампуса в Архангельске добавится такой же проект и в Мурманске. В регионе уже началась реализация новых проектов университетских кампусов в Южно-Сахалинске и Хабаровске. Но этого, очевидно, недостаточно для Дальнего Востока. Предлагаю запустить работы еще по нескольким проектам, а именно: построить новые кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите. Также реализуем строительство второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета здесь, во Владивостоке», – заявил Владимир Путин.
Ранее в четверг сообщалось, что Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Восточного экономического форума, который традиционно проходит 3–6 сентября в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке.