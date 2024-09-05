Минченко: ВЭФ стал ключевой площадкой взаимодействия России с партнерами в АТР

Политолог Минченко назвал Дальневосточный регион ключевым в процессе разворота России на Восток

Tекст: Олег Исайченко

«Дальний Восток сегодня является ключевым регионом в процессе разворота России на Восток. И основной вопрос, который оказывается в центре внимания, помимо развития потенциала как такового, это расширение транспортной доступности», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Он напомнил, что Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании заявил о «модернизации Восточного полигона – масштабном проекте, сопоставимом со строительством БАМа во времена СССР». «Более того, большая ставка делается на Северный морской путь, – добавил собеседник. – То есть Дальневосточный регион призван стать настоящим драйвером развития. При этом речь должна идти в первую очередь о длинных и дешевых инвестициях».

На этом фоне Минченко упомянул идею экономиста Джорджа Рижинашвили о необходимости создания «Восток Госплана». «Речь идет о формировании фонда, который, с одной стороны, составлял бы очень четкий и понятный план с пятилетками на долгие годы вперед, а с другой стороны, обеспечивал бы дешевое кредитное финансирование по ставке 4–5%», – пояснил политолог.

Говоря о ВЭФ, спикер отметил, что «в этом году участие в форуме принимает гораздо больше представителей разных стран». «На мой взгляд, ВЭФ обрел второе дыхание и стал сегодня ключевой площадкой для взаимодействия с нашими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – заключил Минченко.

В четверг Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Он назвал Дальний Восток флагманом России в новой глобальной экономической реальности. По словам президента, от того, как будет развиваться этот регион, во многом зависит будущее всей страны.

Путин сообщил, что Россия продолжит улучшать деловой климат в стране в целом и на Дальнем Востоке в частности, в том числе совершенствовать условия для иностранных инвесторов. Так, российские власти планируют создать первую международную территорию опережающего развития (ТОР) в Приморском крае.

Российский лидер также отметил, что объем грузовых перевозок по Северному морскому пути вырос в пять раз по сравнению с советским временем и уже превысил 36 млн тонн.

«За последние десять лет его грузопоток вырос почти на порядок: если в 2014 году по Севморпути было перевезено всего четыре млн тонн грузов, то в прошлом году – уже более 36 млн тонн. Это в пять раз больше рекорда советского времени. Будем и дальше наращивать грузопоток, в том числе за счет активного освоения арктических месторождений, перенаправления грузов с запада на восток, за счет увеличения транзита», – заявил Владимир Путин. Два года назад по Севморпути были запущены каботажные рейсы, сегодня в этой схеме 14 портов Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока.

ВЭФ проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в 2024 году – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности».