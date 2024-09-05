Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.0 комментариев
Путин сравнил модернизацию железных дорог на Дальнем Востоке со строительством БАМ в СССР
Путин: Модернизация БАМа более масштабна, чем его строительство в СССР
Модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) стала даже более масштабным проектом, чем ее строительство в СССР, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР. Причем с огромным напряжением сил», – передает РИА «Новости» слова Путина о предстоящей модернизации БАМа.
Он также сравнил предстоящую модернизацию железных дорог на Дальнем Востоке со строительством БАМа во времена СССР.
«В ближайшие восемь лет на Восточном полигоне предстоит уложить 3,1 тыс. км железнодорожного полотна. Для сравнения: столько же было уложено в рамках первого и второго этапа расширения БАМа и Транссиба вместе взятых и столько же в годы строительства БАМа с 1974 по 1984 год», – заметил глава государства.
Путин добавил, что Байкало-Амурская магистраль (БАМ) должна стать полностью электрифицированной.
«На всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути, при этом уже сейчас нужно думать о перспективе. Считаю, нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать магистраль», – сказал он.
Ранее Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности.