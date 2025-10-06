Выборы в Чехии явили призрак старой империи

НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Победу на парламентских выборах в Чехии одержало движение правого политика-миллионера Андрея Бабиша. На фоне успехов сходных по взглядам политических сил в Венгрии и Словакии в экспертном сообществе возникла дискуссия о возможном «возрождении» Австро-Венгрии, в которую входили перечисленные государства. Насколько это реально?
На парламентских выборах в Чехии победило правое движение ANO («Акция недовольных граждан»). Партия, возглавляемая экс-премьером страны Андреем Бабишем, набрала 35,1% голосов. Второе место занял блок действующего главы правительства Петра Фиалы «Вместе». Его поддержали 22,9% граждан республики.
Бабиша называют «чешским Трампом», пишет «Коммерсант». Он входит в пятерку богатейших людей Чехии, а его электоральная кампания выстраивалась вокруг приоритета интересов Праги над интересами помощи Украине. Политик отличался яркими высказываниями: в частности он обещал снизить налоги, увеличить пенсии и установить лимит цен на электроэнергии.
На этом фоне западные эксперты беспокоятся, что Чехия, наравне с Венгрией и Словакией, рискует превратиться в «головную боль» Евросоюза, пишет Politico. В этом контексте издание отмечает, что Бабиш решительно настроен оспорить планы НАТО по увеличению военных расходов, а также вступить в конфронтацию с Еврокомиссией по поводу «Зеленого соглашения».
Происходящее породило в экспертном сообществе дискуссию о возможном «возрождении ядра бывшей Австро-Венгерской империи». Сторонники данной концепции отмечают, что в ключевых странах бывшего государства протекают общие политические процессы: рост евроскептицизма, популяризация антиукраинской позиции, иногда схожие подходы в экономике. Соответственно, в будущем их борьба с Брюсселем будет лишь обостряться.
Наиболее ярко перечисленные тенденции проявляются в Венгрии. Премьер-министр республики Виктор Орбан последовательно выступает против членства Украины в ЕС и НАТО, а также настаивает на нормализации контактов с Россией. При этом его устойчивые и стабильные внешнеполитические позиции становятся ориентиром и «щитом» для других евроскептиков Старого Света.
«Если брать за основу электоральные процессы Венгрии, Чехии, Словакии и Австрии, то о возвращении духа канувшей в Лету империи действительно можно говорить. В перечисленных странах формируется четкий антибрюссельский уклон, вызванный недовольством текущим положением дел в Евросоюзе», – считает политолог Иван Лизан.
«Но все же внутриполитическая специфика в этих государствах достаточно своеобразна. Если брать правительство Виктора Орбана, то его позиции невероятно сильны. Фактически венгерский премьер полностью обнулил возможности внешнего вмешательства в жизнь Будапешта. Оппозиция здесь крайне слаба и беспомощна», – уточняет собеседник.
«То есть он на сегодняшний день является главным евроскептиком внутри ЕС. Что касается словацкого премьера Роберта Фицо, то его положение более шаткое. Он неоднократно сталкивался с серьезными проблемами, которые чинили ему сторонники пробрюссельского курса. Пока ему удавалось удерживаться у власти, но будет ли он также успешен в дальнейшем – непонятно», – рассуждает эксперт.
«Бабиш же пока представляется темной лошадкой.
Что ждет его новый виток политической карьеры – загадка. В то же время важно понимать, что евроскептицизм сейчас набирает силу по всему объединению, однако в восточной его части дела идут чуточку лучше. Может, в этом контексте культурная общность Австро-Венгрии действительно помогает некоторым странам», – считает он.
«Для России происходящие процессы играют в плюс. Мы как минимум получаем политиков, с которыми потенциально возможен открытый и доверительный диалог. В случае с Орбаном и Фицо у Москвы даже сложились неплохие контакты. Конечно, членство их стран в ЕС все еще ограничивает возможности сотрудничества, но это лучше, чем ничего», – добавляет Лизан.
В свою очередь, Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», отмечает, что текущие электоральные тенденции говорят скорее о наличии «призрака Австро-Венгрии» в Восточной Европе. «Венгрия, Чехия и Словакия боролись за независимость еще в имперские времена своей истории», – напоминает собеседник.
«Возможность создать собственную государственность они получили лишь по итогам Первой мировой.
Однако период национального становления пришелся на крайне неудачное время: их всех буквально бросили в жернова европейских интриг: после поражения Третьего рейха они вошли в состав социалистического блока во главе с Москвой», – рассказывает эксперт.
«В перечисленных странах к этому историческому периоду неоднозначное отношение, а многие эксперты и политики воспринимают вторую половину ХХ века как время частичной потери суверенитета. Соответственно, нынешний период они воспринимают как третью попытку выстраивания суверенных государств», – поясняет он.
«Причем в 90-е они воспринимали Брюссель как центр, готовый и способный помочь им на пути наращивания суверенитета. Многие из них, кстати, так и не вошли в еврозону, сохранив собственные валюты. Однако ситуация изменилась: теперь институты ЕС все чаще пытаются влиять на политику членов объединения», – продолжает собеседник.
«Соответственно, в этом плане Венгрия, Чехия и Словакия действительно могут опасаться "призрака Австро-Венгрии",
но в виде некой наднациональной сущности, рискующей лишить их даже частички независимости. В культурном же плане подобная метафора все же кажется грубой. Ведь даже в лучшие годы эта империя была "пестрым одеялом", кусочки которого были крайне слабо связаны между собой», – подчеркивает Ткаченко.
Таким образом, прямой связи между евроскептицизмом стран, созданных на обломках Австро-Венгрии, и их историческим прошлым нет, соглашается немецкий политолог Александр Рар. «На самом деле ситуация более простая. Во всех государствах Восточной Европы растет протестное настроение в отношении евробюрократии», – сказал он.
«Страны, входившие в Организацию Варшавского договора (ОВД), не разделяют западную "религию либеральных ценностей". Возрастание традиционализма заметно не только в бывшей Австро-Венгрии, но и в Болгарии, Румынии, Польше и на Балканах. Единственное исключение – Прибалтика», – говорит собеседник.
«Но государства этого региона скорее ориентируются на страны Скандинавии. Что касается самой идеи "либеральной империи", то она зародилась во Франции и Германии. Тем не менее ее воспринимают в положительном ключе далеко не все участники ЕС.
Союз сегодня пребывает в активном поиске новой идентичности.
Северные члены пытаются привить мысль о противостоянии с Россией как новую объединяющую идеологему для всей организации. Однако среди южных и восточных стран Старого Света эта мысль практически не приживается», – объясняет Рар.
Более критичен политолог Вадим Трухачев. По его мнению, «никакого возрождения Австро-Венгрии не предвидится». «Ни Венгрия, ни Чехия, ни Польша, ни Словения от своего национального государства не откажутся. Разве что Чехословакия может возродиться, но вероятность и этого события невысока. Евроскептики набрали много не только в Центральной Европе, но и в Италии, Голландии, Португалии, Норвегии, Швеции, Дании, Бельгии», – напоминает он.
«Именно поэтому у связки Орбан – Фицо – Бабиш нет эксклюзива на евроскептицизм во власти. У Чехии и Австрии слишком сложные отношения для того, чтобы возрождать некое подобие Австро-Венгрии. Также Австрия, Венгрия и Чехия – страны, находящихся на трех разных уровнях экономического развития и на разных ступенях влияния и встроенности в систему ЕС. Поэтому сегодня Австро-Венгрия – сугубо историческая величина, которую не стоит тащить в современную политику», – резюмировал Трухачев.