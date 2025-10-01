Страны ЕС освоили методы Орбана против Украины

Tекст: Олег Исайченко

Финляндия выступила за обход принципа консенсуса между всеми членами ЕС по вопросу вступления Украины в союз. По словам президента страны Александра Стубба, подобный шаг необходим для преодоления возможных препятствий, в частности возможности Венгрии наложить вето. Он также выразил уверенность, что юристы Еврокомиссии (ЕК) смогут предложить «креативное решение» проблемы.

Как сообщает Politico, руководство ЕС намерено дать старт переговорам о вступлении Украины в объединение с помощью решения «квалифицированного большинства» участников. Однако этот подход не понравился целому ряду государств Старого Света: среди них не только Венгрия, но и Франция, Нидерланды, а также Греция.

Так, Париж и Афины настаивают на сохранении механизма единогласия, чтобы иметь инструмент контроля по вопросу Турции и Албании. Болгария и Хорватия также заинтересованы в возможности блокировать вступление Северной Македонии и Сербии соответственно.

Таким образом, несмотря на активную критику публичной позиции Будапешта, европейские государства используют ее в качестве «прикрытия» для достижения собственных интересов. Напомним, во вторник Financial Times сообщила, что Брюссель намерен начать подготовку к присоединению Украины и Молдавии в обход Венгрии.

При этом в среду главы государств ЕС собрались в Копенгагене на неформальное заседание Европейского совета. Оно было посвящено вопросам укрепления обороны и усиления помощи Украине. Венгерский премьер назвал это мероприятие «боем в клетке» из-за позиции страны по поддержке Киева.

Политик напомнил высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьеров Польши и Швеции Дональда Туска и Ульфа Кристерссона о том, что ЕС якобы находится в состоянии войны и на Будапешт нужно усилить давление в вопросе поддержки Киева и его членства в объединении.

«Венгерская реальность такова, что по соседству ведется не наша война. В вопросе членства Украины в ЕС нет европейского единства, и без нас это невозможно. Венгры не будут отправлять деньги на Украину», – акцентировал Орбан. В республике также заявляют, что Брюссель подготовил семилетний план бюджета, который служит интересам Киева, а не Евросоюза. «Речь идет о том, как вооружить Украину вместо того, чтобы сосредоточиться на вызовах, стоящих перед ЕС», – цитирует РИА «Новости» главу венгерского МИД Петера Сийярто.

«Не возьмусь говорить о том, что Венгрию и другие страны лишат права вето ради достижения цели по вступлению Украины в ЕС. Но северные страны-участницы ведут поиски новой объединяющей идеи для закостенелой Европы. Они хотят строить будущую идентичность на "противостоянии России". Тех же, кто выступит против этой идеологии, будут шаг за шагом отстранять от власти и фондов в Брюсселе», – отметил германский политолог Александр Рар.

Он напомнил, что внутри Евросоюза тон задают «ястребы», среди них – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Чехия. «В руководстве ЕС давно произошел раскол. Например, Германия считает, что прекращение расширения объединения рано или поздно приведет к стратегическому ослаблению. Другие государства рассматривают увеличение числа участников не с идеологической, а с материальной точки зрения», – указал собеседник.

По его словам, основной аргумент второго «лагеря» заключается в том, что Брюссель «не имеет средств для дальнейшего роста, поэтому нужно сосредотачиваться на достигнутом, иначе все кончится экономическим крахом Европы». «Вместе с тем, Берлин и северные страны ЕС не могут и не хотят "бросать" Украину или "отдавать" ее обратно России. Они пойдут на большие риски и жертвы, чтобы сделать ее частью Запада», – полагает он.

«Борьба против вступления Украины в Евросоюз будет,

но, опять же, сторонники Киева силой пробьют это решение», – прогнозирует политолог. Он допускает, что Киев и Западная Украина будут требовать после мирного соглашения неких гарантий безопасности. «В НАТО их не примут. Остается только членство в ЕС», – рассуждает Рар.

Предложение Кошты является «декларативным прыжком в никуда», соглашается Дмитрий Леви, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. «Эта инициатива потребует многолетней подготовки изменений в документах, многие из которых до сих пор не ратифицированы», – отметил он.

«Возможно, это пробный шар и попытка переосмыслить европейскую интеграцию, которая становится все менее управляемой. Но практической реализации у этой идеи я пока не вижу, так как ЕС представляет собой постоянный поиск баланса между крупными и малыми экономиками, государствами и политическими движениями. Совместить этот трехсторонний баланс с введением квалифицированного большинства по столь масштабному вопросу практически невозможно», – добавил он.

Другое дело, что для брюссельской бюрократии «вопрос вступления Украины в ЕС уже практически предрешен»,

а европейские лидеры, включая Виктора Орбана, используют этот процесс для извлечения выгод. Таким образом, вопрос состоит не в том, начнет ли ЕС поглощать Украину по ускоренной процедуре, а в том, что последует дальше.

«Ради Украины, сиюминутной конъюнктуры и политической целесообразности они могут перейти к квалифицированному большинству при открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС. Но последствия такого шага серьезно тревожат Восточную Европу, Францию и Германию – каждую из стран по-своему», – говорит он.

Виктор Орбан – это «политик-таран», который привык открыто выражать свою позицию, добавляет Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «Такая прямота не свойственна большинству европейских лидеров, что и вызывает у многих противоречивую реакцию», – добавляет он.

«Однако его принципиальность стала удобным прикрытием для многих государств ЕС,

которые не желают бесконечного расширения ЕС. Если Брюссель проигнорирует позицию Венгрии по украинскому вопросу, что гарантирует учет мнения Хорватии при рассмотрении заявки Сербии? Будут ли приняты во внимание возражения Франции и Греции относительно интеграции Албании или Турции? Поручиться за это невозможно», – перечисляет эксперт.

«Более того, противники отказа от консенсуса могут одержать верх в этом противостоянии. Их аргументы рациональны: Европа готовится к противостоянию с Россией, наращивая военные бюджеты и закупая технику. Интеграция Украины и ее восстановление после конфликта объективно будут мешать курсу на милитаризацию», – заключил Козюлин.