Орбан сравнил саммит ЕС в Дании с боем в клетке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Орбан заявил, что предстоящий саммит ЕС в Копенгагене из-за обсуждения вопроса членства Украины может превратиться в «бой в клетке», передает ТАСС.

Орбан подчеркнул, что лидерству ЕС по этому вопросу грозят серьезные противоречия, и призвал быть начеку на переговорах.

Премьер напомнил о давлении со стороны других европейских лидеров. В частности, он упомянул слова шведского премьера Ульфа Кристерссона о необходимости усилить давление на Венгрию для ускорения принятия Украины в ЕС. Также Орбан указал на заявления председателя Евросовета Антониу Кошты о военном положении Европы и польского премьера Дональда Туска, назвавшего конфликт на Украине «войной всего Запада».

Орбан отметил, что, по его мнению, Европа всё быстрее движется к войне, а Венгрия придерживается иной позиции: «Война по соседству с нами – не наша война». Он выразил уверенность в отсутствии единства внутри ЕС по вопросу членства Украины и заявил, что без Венгрии такого единства не будет. По словам премьера, венгерские деньги не будут отправлены на Украину, пока у власти находится национальное правительство.

