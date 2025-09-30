  • Новость часаПутин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад научился генерировать пандемии страха

    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane

    30 сентября 2025, 11:00 Мнение

    Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Мир переживает лучший для золота год за полвека
    Путин заявил о возрождении иконных русских земель Донбасса и Новороссии
    Орбан заявил Трампу о победе России в конфликте на Украине
    Умер автор песен «Зурбаган» и «Здравствуй, мальчик Бананан» Юрий Чернавский

    В течение последних недель власти срезу нескольких стран Северной и Западной Европы сообщали о появлении подозрительных летающих объектов – предположительно это были беспилотники – вблизи своих аэропортов и военных баз. Такие новости приходили одна за другой из Дании, Швеции, Норвегии, Германии и Нидерландов. В Дании даже был объявлен срочный вызов резервистов в вооруженные силы, а в небо регулярно поднимаются боевые самолеты. А в Нидерландах национальный аэропорт закрывали просто потому, что приняли за неопознанный летающий объект обычный воздушный шар.

    Мало сомнений в том, что такие случаи будут еще неоднократно повторяться. Происхождение беспилотников пока никому официально не известно, но по уже устоявшейся на Западе привычке обвинения сразу обрушиваются на Россию. Складывается впечатление, что наших соседей на Западе охватывает эпидемия страха по поводу очередной угрозы.

    Происхождение этой конкретной истерики легко объясняется попытками европейцев всеми силами доказать США якобы наличие у России наступательных намерений в отношении Евросоюза и НАТО. Однако существует и более глубокая причина того, что каждое сравнительно чрезвычайное событие превращается на Западе в настоящую пандемию страха, охватывающую СМИ и значительную часть населения.

    Причина в том, что западные элиты уже минимум десять лет как освоили способ управления населением, отвлекая его от реальных проблем через раздувание действительных и мнимых угроз до поистине космического масштаба. А современные технологии коммуникации и медиа создают фантастические возможности для того, чтобы в регулярном режиме переключать внимание населения с одной угрозы на другую, придавая каждой из них характер пандемии. Если поразмыслить, то западная модель демократии уже давно превратилась в способ управления людьми при помощи манипуляции их страхами.

    Почти шесть лет назад пандемия новой коронавирусной инфекции и шумиха вокруг нее позволила западным элитам эффективно «съехать» с накопленных к тому времени и не решаемых проблем. Хотя первым опытом управления при помощи страха стал уже так называемый «миграционный кризис» в Евросоюзе, случившийся в 2015 году. Тогда европейские общества были до смерти запуганы якобы надвигающимися на Старый свет ордами беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.

    Массовый испуг оказался настолько серьезным, что позволил властям большинства государств ЕС восстановить внутренний пограничный контроль, которого не было с момента вступления в силу Шенгенских соглашений 1995 года. Вслед за европейцами «миграционную угрозу» вполне успешно освоили в США – борьба с притоком нелегальных мигрантов стала одним из вопросов, который позволил республиканской партии выиграть президентские выборы 2024 года.

    Но миграционный кризис 2015 года совершенно не случайно появился именно тогда: всего за пару лет до этого долговой кризис в зоне единой европейской валюты показал – Европа не справляется с решением самых насущных задач экономического развития. Он закрепил отставание стран Южной Европы, но показал еще большую проблему – полное отсутствие у западных элит каких-либо идей по поводу системных изменений в национальных экономических моделях. И это на фоне стремительно растущих Китая, Индии и еще целого ряда стран мирового большинства.

    Поэтому, когда в 2020 году мир захлестнула эпидемия коронавируса, на Западе, а особенно в Европе, она была воспринята с изрядным энтузиазмом. В течение нескольких недель правительства европейских государств, за мелкими исключениями, создали для своих граждан атмосферу идеального ужаса, борьба с которым позволила начисто забыть не только о реальных экономических проблемах, но и об основных индивидуальных правах. Потом угрозы, сразу принимающие пандемический характер, начали появляться одна за другой.

    Весной 2022 года начало Специальной военной операции России на Украине стало, нравится нам это или нет, для западных элит настоящим подарком. Но не потому, что они собираются идти по пути милитаризации своих экономик и общества – на это пока не имеется достаточных ресурсов. Самое важное, что европейские политические круги смогли извлечь из украинского кризиса – это новая возможность отвлечь внимание избирателей от насущных экономических проблем и переключить все накопленное недовольство и разочарование на Россию.

    Якобы исходящая от нас угроза стала новой пандемией, управление страхом перед которой позволяет европейским (в первую очередь) элитам демонстрировать полную беспомощность перед экономическими вызовами, но уверенно контролировать голоса двух третей избирателей. Это, по меньшей мере, показывают результаты всех последних национальных выборов в Германии, Франции или Великобритании.

    Возникает ситуация, противоположная той, что смоделирована в нашумевшем осенью 2021 года американском фильме «Не смотрите наверх»: там граждан убеждают в том, что приближающийся к Земле гигантский астероид не существует, а смотреть в небо, где все более заметным становится его приближение, нельзя. В современных Европе или США избирателей, наоборот, всячески заставляют смотреть только наверх: видеть угрозы внешнего характера, но не концентрировать внимание на накопленных внутренних проблемах экономики и общества.

    Эти внешние угрозы могут иметь самый разнообразный характер – беженцы-мигранты, пандемии новых неизвестных болезней, угроза со стороны России или Китая. Но главное в них другое: они никогда не могут быть связаны своим происхождением с деятельностью национальных элит Запада. И последние, таким образом, не могут нести перед избирателями никакой ответственности за то, что объявляется в каждый новый момент наиболее угрожающим их спокойствию и самому существованию.

    При этом новые страхи появляются даже не обязательно по заранее продуманному плану. Западные общества сами стремятся отвлечь себя чем-то от того, что положение в экономике не улучшается, а искать способы остановить это все давно отчаялись. Поддерживаемые элитами и СМИ страхи становятся естественной частью системы психологической самозащиты, в которой граждане стран Запада нуждаются, понимая, что очередные выборы президентов или парламентов не могут ровным счетом ничего изменить в лучшую сторону.

    И если военно-политический конфликт с Россией, будем надеяться, уляжется без сползания к всеобщей катастрофе, в Европе и США окажется востребованным нечто сопоставимое с ним по масштабу всеобщего ужаса. Можно прогнозировать, что по-настоящему «идеальным штормом» станет что-то, связанное с безудержным в последние годы развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ). В мире уже активно говорят о разработке такого ИИ, который, якобы, сможет заменить человека практически во всех сферах деятельности.

    Специалисты прекрасно знают, что даже самый развитый искусственный интеллект – это все равно система, контролируемая человеком хотя бы за счет ее подключения к электричеству, выйти из-под контроля она физически не может. Однако это вряд ли станет препятствием для создания еще одной, сверхмасштабной, угрозы, позволяющей манипулировать эмоциями населения.

    Европейских граждан, по уже наработанным методикам, попросят, например, полностью отключить телефоны и прочие связанные с интернетом устройства. Да они и сами с радостью это сделают, поскольку уже привыкли структурировать свою жизнь от одной панической пандемии к другой.

    Забавно то, что мы не можем даже предполагать, как долго Запад сможет существовать в таком режиме. Пока политика как манипуляция выглядит довольно оптимистично по сравнению с прежними способами решения накопленных проблем, то есть всеобщими кровавыми революциями и войнами. Однако по мере того, как рядовые европейские и американские избиратели «смотрят наверх» вместо того, чтобы получать ответы на насущные «земные» вопросы, в глубине обществ могут зреть идеи, воздействие которых окажется разрушительным уже совсем по-настоящему.

    Другие материалы автора

    Главное
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Тело замученного жителя ДНР обнаружили на позициях ВСУ
    Швеция ответила на ожидание украинского генерала истребителей Gripen
    YouTube согласился выплатить Трампу 24,5 млн долларов за блокировку аккаунта
    Власти Москвы рассказали о внедрении ИИ в поликлиниках
    Стало известно о продаже государством доли в киностудии «Союзмультфильм»
    Джоан Роулинг обвинила Эмму Уотсон в «попрании прав женщин»

    Мир переживает лучший для золота год за полвека

    Золото продолжает брать новые высоты, хотя давно назрела техническая коррекция. Но инвесторы не дают этому случиться. Металл поддерживают события в США, связанные со ставкой ФРС и бюджетом страны. Однако резкий скачок на этой неделе может иметь другие причины. Что это за причины, и почему золоту пророчат уже не только 4000, а все 5000 долларов за унцию? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Куда российские войска двинутся после Юнаковки

    После долгих боев российские войска освободили сумское село Юнаковка. Несмотря на скромное название, этот населенный пункт имеет стратегическое значение – и не только как возможный ключ к собственно областному центру Сумы, не только с точки зрения расширения буферной зоны в приграничье, но и как развилка для дальнейшего развития российского наступления. Подробности

    Перейти в раздел

    Партия Майи Санду проиграла Молдавию

    Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (PAS) выиграла парламентские выборы, набрав чуть более 50% голосов. Однако эта победа оказалась пирровой: партия Майи Санду теряет, предварительно, десять мандатов. Оппозиция обвиняет власти в массовых фальсификациях на зарубежных участках и отказывается признавать результаты. Как будут развиваться события в дальнейшем? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами знают, зачем этот сбор. Одна их версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации