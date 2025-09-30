Запад научился генерировать пандемии страха

В течение последних недель власти срезу нескольких стран Северной и Западной Европы сообщали о появлении подозрительных летающих объектов – предположительно это были беспилотники – вблизи своих аэропортов и военных баз. Такие новости приходили одна за другой из Дании, Швеции, Норвегии, Германии и Нидерландов. В Дании даже был объявлен срочный вызов резервистов в вооруженные силы, а в небо регулярно поднимаются боевые самолеты. А в Нидерландах национальный аэропорт закрывали просто потому, что приняли за неопознанный летающий объект обычный воздушный шар.

Мало сомнений в том, что такие случаи будут еще неоднократно повторяться. Происхождение беспилотников пока никому официально не известно, но по уже устоявшейся на Западе привычке обвинения сразу обрушиваются на Россию. Складывается впечатление, что наших соседей на Западе охватывает эпидемия страха по поводу очередной угрозы.

Происхождение этой конкретной истерики легко объясняется попытками европейцев всеми силами доказать США якобы наличие у России наступательных намерений в отношении Евросоюза и НАТО. Однако существует и более глубокая причина того, что каждое сравнительно чрезвычайное событие превращается на Западе в настоящую пандемию страха, охватывающую СМИ и значительную часть населения.

Причина в том, что западные элиты уже минимум десять лет как освоили способ управления населением, отвлекая его от реальных проблем через раздувание действительных и мнимых угроз до поистине космического масштаба. А современные технологии коммуникации и медиа создают фантастические возможности для того, чтобы в регулярном режиме переключать внимание населения с одной угрозы на другую, придавая каждой из них характер пандемии. Если поразмыслить, то западная модель демократии уже давно превратилась в способ управления людьми при помощи манипуляции их страхами.

Почти шесть лет назад пандемия новой коронавирусной инфекции и шумиха вокруг нее позволила западным элитам эффективно «съехать» с накопленных к тому времени и не решаемых проблем. Хотя первым опытом управления при помощи страха стал уже так называемый «миграционный кризис» в Евросоюзе, случившийся в 2015 году. Тогда европейские общества были до смерти запуганы якобы надвигающимися на Старый свет ордами беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.

Массовый испуг оказался настолько серьезным, что позволил властям большинства государств ЕС восстановить внутренний пограничный контроль, которого не было с момента вступления в силу Шенгенских соглашений 1995 года. Вслед за европейцами «миграционную угрозу» вполне успешно освоили в США – борьба с притоком нелегальных мигрантов стала одним из вопросов, который позволил республиканской партии выиграть президентские выборы 2024 года.

Но миграционный кризис 2015 года совершенно не случайно появился именно тогда: всего за пару лет до этого долговой кризис в зоне единой европейской валюты показал – Европа не справляется с решением самых насущных задач экономического развития. Он закрепил отставание стран Южной Европы, но показал еще большую проблему – полное отсутствие у западных элит каких-либо идей по поводу системных изменений в национальных экономических моделях. И это на фоне стремительно растущих Китая, Индии и еще целого ряда стран мирового большинства.

Поэтому, когда в 2020 году мир захлестнула эпидемия коронавируса, на Западе, а особенно в Европе, она была воспринята с изрядным энтузиазмом. В течение нескольких недель правительства европейских государств, за мелкими исключениями, создали для своих граждан атмосферу идеального ужаса, борьба с которым позволила начисто забыть не только о реальных экономических проблемах, но и об основных индивидуальных правах. Потом угрозы, сразу принимающие пандемический характер, начали появляться одна за другой.

Весной 2022 года начало Специальной военной операции России на Украине стало, нравится нам это или нет, для западных элит настоящим подарком. Но не потому, что они собираются идти по пути милитаризации своих экономик и общества – на это пока не имеется достаточных ресурсов. Самое важное, что европейские политические круги смогли извлечь из украинского кризиса – это новая возможность отвлечь внимание избирателей от насущных экономических проблем и переключить все накопленное недовольство и разочарование на Россию.

Якобы исходящая от нас угроза стала новой пандемией, управление страхом перед которой позволяет европейским (в первую очередь) элитам демонстрировать полную беспомощность перед экономическими вызовами, но уверенно контролировать голоса двух третей избирателей. Это, по меньшей мере, показывают результаты всех последних национальных выборов в Германии, Франции или Великобритании.

Возникает ситуация, противоположная той, что смоделирована в нашумевшем осенью 2021 года американском фильме «Не смотрите наверх»: там граждан убеждают в том, что приближающийся к Земле гигантский астероид не существует, а смотреть в небо, где все более заметным становится его приближение, нельзя. В современных Европе или США избирателей, наоборот, всячески заставляют смотреть только наверх: видеть угрозы внешнего характера, но не концентрировать внимание на накопленных внутренних проблемах экономики и общества.

Эти внешние угрозы могут иметь самый разнообразный характер – беженцы-мигранты, пандемии новых неизвестных болезней, угроза со стороны России или Китая. Но главное в них другое: они никогда не могут быть связаны своим происхождением с деятельностью национальных элит Запада. И последние, таким образом, не могут нести перед избирателями никакой ответственности за то, что объявляется в каждый новый момент наиболее угрожающим их спокойствию и самому существованию.

При этом новые страхи появляются даже не обязательно по заранее продуманному плану. Западные общества сами стремятся отвлечь себя чем-то от того, что положение в экономике не улучшается, а искать способы остановить это все давно отчаялись. Поддерживаемые элитами и СМИ страхи становятся естественной частью системы психологической самозащиты, в которой граждане стран Запада нуждаются, понимая, что очередные выборы президентов или парламентов не могут ровным счетом ничего изменить в лучшую сторону.

И если военно-политический конфликт с Россией, будем надеяться, уляжется без сползания к всеобщей катастрофе, в Европе и США окажется востребованным нечто сопоставимое с ним по масштабу всеобщего ужаса. Можно прогнозировать, что по-настоящему «идеальным штормом» станет что-то, связанное с безудержным в последние годы развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ). В мире уже активно говорят о разработке такого ИИ, который, якобы, сможет заменить человека практически во всех сферах деятельности.

Специалисты прекрасно знают, что даже самый развитый искусственный интеллект – это все равно система, контролируемая человеком хотя бы за счет ее подключения к электричеству, выйти из-под контроля она физически не может. Однако это вряд ли станет препятствием для создания еще одной, сверхмасштабной, угрозы, позволяющей манипулировать эмоциями населения.

Европейских граждан, по уже наработанным методикам, попросят, например, полностью отключить телефоны и прочие связанные с интернетом устройства. Да они и сами с радостью это сделают, поскольку уже привыкли структурировать свою жизнь от одной панической пандемии к другой.

Забавно то, что мы не можем даже предполагать, как долго Запад сможет существовать в таком режиме. Пока политика как манипуляция выглядит довольно оптимистично по сравнению с прежними способами решения накопленных проблем, то есть всеобщими кровавыми революциями и войнами. Однако по мере того, как рядовые европейские и американские избиратели «смотрят наверх» вместо того, чтобы получать ответы на насущные «земные» вопросы, в глубине обществ могут зреть идеи, воздействие которых окажется разрушительным уже совсем по-настоящему.