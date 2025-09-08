Tекст: Никита Миронов

Полковник Генштаба польских вооруженных сил Славомир Валенчинковский признался: укрепления на восточной границе не способны остановить противника. «Сегодня укрепления не имеют шансов остановить врага. Речь идет о том, чтобы отслеживать его передвижение и направлять его туда, куда мы хотим, потому что там мы можем воздействовать на него огневыми средствами», – заявил Валенчинковский.

Это заявление тем более удивительно, что резко контрастирует с предыдущими, успокоительными заявлениями со стороны полського руководства. Так, еще год назад премьер-министр Польши Дональд Туск заверял, что «Восточный щит» обеспечит безопасность на всем протяжении восточной границы страны. Теперь выясняется, что не только нет никаких гарантий защиты, но польские военные прямо признают фактическую бесполезность этих сооружений. Тогда зачем же они строятся?

«Восточный щит» – чуть обновленное название другого оборонительного проекта, «Восточный вал». Тот был затеей вермахта. Ostwall спешно строился осенью 1943 году как стратегический оборонительный рубеж фашистских войск против «русских орд». Польское руководство этот факт никак не смущает: оно лишь слегка изменило название «проекта».

История же его такова. Еще 18 мая 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна хочет выстроить «новую систему укреплений на границах с Белоруссией и Россией». Поэтому «щит» начали возводить как на польско-белорусской границе, так и на границе Польши с Калининградской областью.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверял, что строительство «станет крупнейшей операцией по укреплению восточной границы Польши, восточного фланга НАТО с 1945 года». Туск, в свою очередь, говорил, что сооружение укреплений обойдется в 2,6 млрд долларов. Таких денег, правда, в бюджете Польши нет, поэтому осенью 2024 года страна вела переговоры со странами Прибалтики и Европейским банком: просила дать денег хотя бы на часть проекта. Немного дали. Еще 100 млн долларов в декабре 2024 года подкинул Евросоюз.

Рост оборонных расходов – в том числе строительство «щита» – разоряет поляков. В 2025 году затраты польского бюджета на оборонные цели составят 4,7 процента ВВП – или около 50 млрд долларов. Для сравнения: норма военных расходов для стран НАТО до последнего времени составляла всего 2% ВВП. Польша, получается, тратит почти в 2,5 раза больше.

«Восточный щит» – гигантская линия барьеров: противотанковые рвы, бетонные заграждения, минные поля, бункеры с боеприпасами. Все это призвано замедлить наступление противника. А еще это системы наблюдения, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Плюс оперативные базы, логистические узлы, бункеры для дроноводов и бойцов системы РЭБ.

Обрабатывать информацию о противнике, как предполагается, будут оперативные аналитические центры, использующие ИИ. Эти центры будут интегрированы с системами разведки и смогут автоматически подключаться к системам вооружения: стрелять в русских будет ИИ.

В 2026-2027 годах ожидается запуск четырех разведывательных аэростатов, которые купят в США. Они повиснут на высоте около четырех километров. Аэростаты будут использовать для обнаружения ракет и самолетов на расстоянии более 300 км. Их планируется интегрировать с существующими радиолокационными системами и сетями ПВО.

В общем, «Восточный щит» – настоящая махина. Кстати, частью проекта станет восстановление болот на границе с Россией и Белоруссией: чтоб опять же войска не прошли. «Для нас природа – союзник, и мы хотим этим воспользоваться», – заявил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик. Строительство сооружений планируется завершить в 2028 году. По всей видимости, он обойдется дороже, чем 2,6 млрд долларов: ведь цены растут.

Между тем, российские эксперты уже не раз заявляли, что «Восточный щит» – пустая трата средств.

«Польша – страна НАТО. Конфликт с ней автоматически становится конфликтом с НАТО.

– напоминает Директор Центра международной и региональной политики, политолог Борис Кузнецов. – А у НАТО – ядерное оружие. Это значит, что будут задействованы все виды вооружений, включая ядерное. И тут уж никакой «щит» не поможет. О возможности применить в ответ все виды вооружений в случае агрессии, в частности, против Калининграда – с которым граничит Польша – не так давно заявлял помощник президента России Николай Патрушев.

С оценкой о бесполезности «Восточного щита» согласен и военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов. По словам эксперта, «сначала конфликт будет конвенционным. Когда полковник польского Генштаба говорит, что «щит» не остановит русских, он имеет ввиду тактику активной обороны. Ее цель – резкое замедление наступления».

По словам специалиста, поляки рассчитывают, что укрепления «Восточного щита» будут работать следующим образом. «Допустим, танки и БТР не могут пробиться через «зубы дракона», пытаются их обойти и попадают на соседний участок – под огонь артиллерии и атаки БПЛА, несут большие потери. Точно таким образом летом 2023 года мы останавливали контрнаступ ВСУ на «линии Суровикина». – говорит Кнутов.

Однако эксперт подчеркивает, что такой прием вовсе не является универсальным: «Если сил у наступающих мало, тактика активной обороны работает. Если сил много или фронт растянут – уже не работает: укрепления прорвут в другом месте. На Украине, например, мы успешно наступаем, и линии обороны ВСУ, которые строились несколько лет, взламываем. С «Восточным щитом» будет то же самое».

При этом, разумеется, Россия не имеет никаких агрессивных планов ни против Польши, ни против НАТО в целом, ни против любых других стран. Российское руководство вот уже много лет и неоднократно высмеивало все подобные пропагандистские мифы, активно сегодня распространяемые на Западе, называя их «чушью» и «бредом».

«Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО – это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран», – говорил в июне 2025 года Владимир Путин.

По мнению Юрия Кнутова, строительство «Восточного щита» в реальности несет две функции, и обе не имеют отношения к реальной обороне Польши от какого бы то ни было потенциального противника. «Первая и главная, конечно, коррупционная – распил денег. И военные, и гражданские чиновники, и крупный бизнес хотят хорошо заработать», – говорит Кнутов.

Вторая, как считает эксперт, функция – политическая. «Приняв антироссийские санкции, отказавшись от дешевых энергоресурсов, европейцы стали жить хуже. И политикам нужно объяснить населению, что виноваты не они, а русские. Вот смотрите: русские вот-вот на нас нападут! Думайте не о счетах за ЖКХ, а как от России отбиться», – резюмирует эксперт.