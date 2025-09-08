  • Новость часаМИД России потребовал разъяснений от Аргентины по высказываниям Буллрич
    Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины
    Эксперт предсказал кризис власти в Японии после отставки Исибы
    В США подсчитали число погибших американских наемников на Украине
    Путин предложил Госдуме денонсировать Европейскую конвенцию о пытках
    ЕС задумался о санкциях против Китая из-за России
    Возросло число жертв теракта в пассажирском автобусе в Иерусалиме
    Медведев пригрозил Финляндии крахом из-за противостояния с Россией
    Анонсирован старт поставок российского газа в Иран
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    19 комментариев
    8 сентября 2025, 16:30 • В мире

    Польский Генштаб расписался в бессилии против России

    Польский Генштаб расписался в бессилии против России
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Никита Миронов

    Масштабные и дорогостоящие укрепления, которые прямо сейчас строит Польша для противодействия «российской агрессии», оказывается, «не имеют шансов остановить врага». В этом прямо признались в польском Генштабе. Как в таком случае польские генералы видят роль этих сооружений и какова их функция на самом деле?

    Полковник Генштаба польских вооруженных сил Славомир Валенчинковский признался: укрепления на восточной границе не способны остановить противника. «Сегодня укрепления не имеют шансов остановить врага. Речь идет о том, чтобы отслеживать его передвижение и направлять его туда, куда мы хотим, потому что там мы можем воздействовать на него огневыми средствами», – заявил Валенчинковский.

    Это заявление тем более удивительно, что резко контрастирует с предыдущими, успокоительными заявлениями со стороны полського руководства. Так, еще год назад премьер-министр Польши Дональд Туск заверял, что «Восточный щит» обеспечит безопасность на всем протяжении восточной границы страны. Теперь выясняется, что не только нет никаких гарантий защиты, но польские военные прямо признают фактическую бесполезность этих сооружений. Тогда зачем же они строятся?

    «Восточный щит» – чуть обновленное название другого оборонительного проекта, «Восточный вал». Тот был затеей вермахта. Ostwall спешно строился осенью 1943 году как стратегический оборонительный рубеж фашистских войск против «русских орд». Польское руководство этот факт никак не смущает: оно лишь слегка изменило название «проекта».

    История же его такова. Еще 18 мая 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна хочет выстроить «новую систему укреплений на границах с Белоруссией и Россией». Поэтому «щит» начали возводить как на польско-белорусской границе, так и на границе Польши с Калининградской областью.

    Министр обороны Польши  Владислав Косиняк-Камыш заверял, что строительство «станет крупнейшей операцией по укреплению восточной границы Польши, восточного фланга НАТО с 1945 года». Туск, в свою очередь, говорил, что сооружение укреплений обойдется в 2,6 млрд долларов. Таких денег, правда, в бюджете Польши нет, поэтому осенью 2024 года страна вела переговоры со странами Прибалтики и Европейским банком: просила дать денег хотя бы на часть проекта. Немного дали. Еще 100 млн долларов в декабре 2024 года подкинул Евросоюз.

    Рост оборонных расходов – в том числе строительство «щита» – разоряет поляков. В 2025 году затраты польского бюджета на оборонные цели составят 4,7 процента ВВП – или около 50 млрд долларов. Для сравнения: норма военных расходов для стран НАТО до последнего времени составляла всего 2% ВВП. Польша, получается, тратит почти в 2,5 раза больше.

    «Восточный щит» – гигантская линия барьеров: противотанковые рвы, бетонные заграждения, минные поля, бункеры с боеприпасами. Все это призвано замедлить наступление противника. А еще это системы наблюдения, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Плюс оперативные базы, логистические узлы, бункеры для дроноводов и бойцов системы РЭБ.

    Обрабатывать информацию о противнике, как предполагается, будут оперативные аналитические центры, использующие ИИ. Эти центры будут интегрированы с системами разведки и смогут автоматически подключаться к системам вооружения: стрелять в русских будет ИИ.

    В 2026-2027 годах ожидается запуск четырех разведывательных аэростатов, которые купят в США. Они повиснут на высоте около четырех километров. Аэростаты будут использовать для обнаружения ракет и самолетов на расстоянии более 300 км. Их планируется интегрировать с существующими радиолокационными системами и сетями ПВО.

    В общем, «Восточный щит» – настоящая махина. Кстати, частью проекта станет восстановление болот на границе с Россией и Белоруссией: чтоб опять же войска не прошли. «Для нас природа – союзник, и мы хотим этим воспользоваться», – заявил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик. Строительство сооружений планируется завершить в 2028 году. По всей видимости, он обойдется дороже, чем 2,6 млрд долларов: ведь цены растут.

    Между тем, российские эксперты уже не раз заявляли, что «Восточный щит» – пустая трата средств.

    «Польша – страна НАТО. Конфликт с ней автоматически становится конфликтом с НАТО.

    – напоминает Директор Центра международной и региональной политики, политолог Борис Кузнецов. – А у НАТО – ядерное оружие. Это значит, что будут задействованы все виды вооружений, включая ядерное. И тут уж никакой «щит» не поможет. О возможности применить в ответ все виды вооружений в случае агрессии, в частности, против Калининграда – с которым граничит Польша – не так давно заявлял помощник президента России Николай Патрушев.

    С оценкой о бесполезности «Восточного щита» согласен и военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов. По словам эксперта, «сначала конфликт будет конвенционным. Когда полковник польского Генштаба говорит, что «щит» не остановит русских, он имеет ввиду тактику активной обороны. Ее цель – резкое замедление наступления».

    По словам специалиста, поляки рассчитывают, что укрепления «Восточного щита» будут работать следующим образом. «Допустим, танки и БТР не могут пробиться через «зубы дракона», пытаются их обойти и попадают на соседний участок – под огонь артиллерии и атаки БПЛА, несут большие потери. Точно таким образом летом 2023 года мы останавливали контрнаступ ВСУ на «линии Суровикина». – говорит Кнутов.

    Однако эксперт подчеркивает, что такой прием вовсе не является универсальным: «Если сил у наступающих мало, тактика активной обороны работает. Если сил много или фронт растянут – уже не работает: укрепления прорвут в другом месте. На Украине, например, мы успешно наступаем, и линии обороны ВСУ, которые строились несколько лет, взламываем. С «Восточным щитом» будет то же самое».

    При этом, разумеется, Россия не имеет никаких агрессивных планов ни против Польши, ни против НАТО в целом, ни против любых других стран. Российское руководство вот уже много лет и неоднократно высмеивало все подобные пропагандистские мифы, активно сегодня распространяемые на Западе, называя их «чушью» и «бредом».

    «Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО – это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран», – говорил в июне 2025 года Владимир Путин.

    По мнению Юрия Кнутова, строительство «Восточного щита» в реальности несет две функции, и обе не имеют отношения к реальной обороне Польши от какого бы то ни было потенциального противника. «Первая и главная, конечно, коррупционная – распил денег. И военные, и гражданские чиновники, и крупный бизнес хотят хорошо заработать», – говорит Кнутов.

    Вторая, как считает эксперт, функция – политическая. «Приняв антироссийские санкции, отказавшись от дешевых энергоресурсов, европейцы стали жить хуже. И политикам нужно объяснить населению, что виноваты не они, а русские. Вот смотрите: русские вот-вот на нас нападут! Думайте не о счетах за ЖКХ, а как от России отбиться», – резюмирует эксперт.

    Почему Россия для Индии оказалась важнее США

    Похоже, президент США Дональд Трамп просчитался в расчете на то, что введение пошлин заставит Индию отказаться от закупок российской нефти. А ведь расчет был с бухгалтерской точки зрения верным: ущерб от пошлин несравнимо выше, чем прибыль от закупок российского топлива. Почему же в таком случае торговля с Россией оказалась для Индии важнее торговли с США? Подробности

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

