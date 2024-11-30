Туск заявил о расширении польской линии обороны на границу с Украиной

Туск заявил, что линия «Восточный щит» охватит границу с Украиной и Калининградской областью

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время посещения первого возведенного участка линии фортификаций на границе с Калининградской областью в селе Домбрувка заявил, что Польша планирует расширить линию оборонительных укреплений «Восточный щит» на границу с Украиной, передает ТАСС.

По его словам, «Восточный щит» обеспечит безопасность на всем протяжении восточной границы страны.

Туск указал, что на участке границы с Калининградской областью уже установлены 3,5 тыс. бетонных ежей. Он добавил, что «твердую инфраструктуру» планируется разместить на участке восточной границы протяженностью 300 км.

Программа возведения линии оборонительных укреплений была объявлена Туском в мае. Тогда он сообщил о планах фортификации 400-километрового участка вдоль границ с Россией и Белоруссией. Бюджет проекта составляет 2,5 млрд долларов. Работы по установке первого участка начались 1 ноября и завершились к концу месяца.

Ранее Польша и страны Балтии призвали ЕС выделить 2,5 млрд евро на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией.

Польские власти планируют создать противотанковые рвы, минные поля и установить противотанковые ежи в рамках проекта «Восточный щит».

ЕС отказался финансировать строительство укреплений на границе Польши.