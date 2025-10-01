Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Стубб высказался за обход вето Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС
Стубб: Членство Украины в Евросоюзе имеет стратегическое значение
Президент Финляндии Александр Стубб высказался за ускорение вступления Украины в Евросоюз, подчеркнув важность поиска вариантов обхода венгерского вето.
Стубб в интервью Politico заявил, что поддерживает любые механизмы, которые делают процесс принятия решений более гибким и уменьшают число случаев, когда страны-члены могут блокировать решения, передает РИА «Новости».
«Особенно в случае с Украиной. Я всегда говорю, что никогда не стоит недооценивать способности юристов Еврокомиссии и Совета ЕС по поиску креативных решений в подобных ситуациях», – заявил Стубб.
Он подчеркнул, что членство Украины в Евросоюзе имеет стратегическое значение. Стубб считает, что «чем раньше это произойдет, тем лучше».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз, по данным Financial Times, рассматривает возможность скорректировать собственные процедуры для ускорения подготовки к вступлению на Украину и Молдавии, несмотря на возражения Будапешта.