Стубб высказался за обход вето Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС

Стубб: Членство Украины в Евросоюзе имеет стратегическое значение

Tекст: Антон Антонов

Стубб в интервью Politico заявил, что поддерживает любые механизмы, которые делают процесс принятия решений более гибким и уменьшают число случаев, когда страны-члены могут блокировать решения, передает РИА «Новости».

«Особенно в случае с Украиной. Я всегда говорю, что никогда не стоит недооценивать способности юристов Еврокомиссии и Совета ЕС по поиску креативных решений в подобных ситуациях», – заявил Стубб.

Он подчеркнул, что членство Украины в Евросоюзе имеет стратегическое значение. Стубб считает, что «чем раньше это произойдет, тем лучше».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз, по данным Financial Times, рассматривает возможность скорректировать собственные процедуры для ускорения подготовки к вступлению на Украину и Молдавии, несмотря на возражения Будапешта.