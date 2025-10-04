Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?6 комментариев
Стали известны лидеры парламентских выборов в Чехии
Denikn: Движение ANO Бибиша выигрывает после подсчета голосов на 93,99% участках
Движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем, лидирует на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики, собрав 35,6% голосов избирателей после подсчета голосов на 93,99% участков, сообщил портал Denikn.
Портал Denikn пишет, что данные подсчета голосов на 93,99% участков опубликованы Чешским статистическим управлением, передает ТАСС.
По итогам подсчета лидером стала оппозиционная политическая сила ANO («Акция недовольных граждан»), которую возглавляет бывший премьер-министр Андрей Бабиш.
ANO получила поддержку 35,6% избирателей на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату парламента Чехии). В нижнюю палату прошли представители шести из 26 участвовавших партий, движений и коалиций.
Явка избирателей составила 68,69%. Кандидаты от коалиции Stacilo!(«Достаточно!») , включающей социал-демократов и коммунистов, не смогли преодолеть избирательный барьер.
Чешские СМИ отмечают, что избиратели поддержали курс на сближение с Евросоюзом и НАТО, а ANO подчеркивает важность участия страны в этих организациях, называя их «жизненным пространством» для Чехии.
Ранее движение ANO Андрея Бабиша возглавило выборы в Чехии после подсчета на 10% участков.
По данным опросов, большинство голосов получит партия Бабиша, однако ей потребуется создать коалицию для формирования правительства.
Победа Бабиша может привести к прекращению военной поддержки Киева и изменению баланса сил в Центральной Европе.