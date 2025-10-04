  • Новость часаВозле президентского дворца в Тбилиси начались стычки с полицией
    Запад сам разрушил миф о «российской диверсии» в Балтийском море
    Военный эксперт рассказал о значении военной операции по освобождению Северска
    Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника
    Spectator назвал задержание танкера Boracay Францией «чистым театром»
    Премьер Грузии заявил о победе правящей партии во всех муниципалитетах
    ВСУ начали вывод штабов бригад из Красного Лимана
    Суд взыскал почти 1 млрд рублей по делу о фортификациях в Белгородской области
    Востоковед: Избрание Санаэ Такаити свидетельствует о больших подвижках в психологии японцев
    Евросоюз решил добавить в санкционный список 120 танкеров
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    12 комментариев
    4 октября 2025, 19:09 • Новости дня

    Стали известны лидеры парламентских выборов в Чехии

    Denikn: Движение ANO Бибиша выигрывает после подсчета голосов на 93,99% участках

    Tекст: Вера Басилая

    Движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем, лидирует на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики, собрав 35,6% голосов избирателей после подсчета голосов на 93,99% участков, сообщил портал Denikn.

    Портал Denikn пишет, что данные подсчета голосов на 93,99% участков опубликованы Чешским статистическим управлением, передает ТАСС.

    По итогам подсчета лидером стала оппозиционная политическая сила ANO («Акция недовольных граждан»), которую возглавляет бывший премьер-министр Андрей Бабиш.

    ANO получила поддержку 35,6% избирателей на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату парламента Чехии). В нижнюю палату прошли представители шести из 26 участвовавших партий, движений и коалиций.

    Явка избирателей составила 68,69%. Кандидаты от коалиции Stacilo!(«Достаточно!») , включающей социал-демократов и коммунистов, не смогли преодолеть избирательный барьер.

    Чешские СМИ отмечают, что избиратели поддержали курс на сближение с Евросоюзом и НАТО, а ANO подчеркивает важность участия страны в этих организациях, называя их «жизненным пространством» для Чехии.

    Ранее движение ANO Андрея Бабиша возглавило выборы в Чехии после подсчета на 10% участков.

    По данным опросов, большинство голосов получит партия Бабиша, однако ей потребуется создать коалицию для формирования правительства.

    Победа Бабиша может привести к прекращению военной поддержки Киева и изменению баланса сил в Центральной Европе.

    3 октября 2025, 19:48 • Новости дня
    National Interest: Ракета «Ярс» делает давление Запада на Москву опасным

    National Interest: «Ярс» – ответ России на давление Запада

    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На фоне нарастающей конфронтации между Россией и Западом National Interest напомнил: Россия располагает вооружением, с которым нельзя шутить. Речь идет о ракетных комплексах «Ярс», способных обеспечить Москве стратегическое преимущество и заставить НАТО «подумать дважды» перед тем, как усиливать давление.

    Как пишет National Interest, «учитывая, что Россия располагает такими системами, как «Ярс», НАТО стоит подумать дважды, прежде чем давить на Кремль. Но вместо этого ее действия становятся все более воинственными, и напряжение будет только расти из-за вопросов Украины и других глобальных проблем в отношениях Запада и Москвы», передает РИА «Новости».

    В материале особо отмечается российская межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», которую авторы называют одной из самых передовых систем в мире. По мнению National Interest, наличие такого вооружения доказывает серьезность позиции России в вопросе ядерной угрозы, а также должно вызывать обеспокоенность у стран НАТО.

    Отмечается, что после Холодной войны американское вооружение «увяло на корню», тогда как российские силы сохраняют высокий уровень боеспособности. На Западе, как отмечается, часто недооценивают Россию, однако способность Москвы успешно противостоять НАТО в конфликте на Украине и наличие современного ядерного арсенала – повод задуматься о реальных рисках эскалации.

    Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что тональность высказываний Владимира Путина про Запад оказалось достаточно жесткой. По его словам, при этом о Дональде Трампе президент России упоминал подчеркнуто доброжелательно.

    Накануне Путин сообщил, что все государства Североатлантического альянса воюют с Россией на Украине.

    Комментарии (21)
    4 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Скрытное передвижение российских бойцов по трубам коллектора дало возможность выбить противника с укрепленных позиций в ДНР и избежать серьезных потерь, сообщил командир подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки «Центр» с позывным «Тихий».

    Российские военные скрытно приблизились к позициям ВСУ на территории ДНР, используя трубы коллектора, и успешно выбили противника, передает РИА «Новости». «Там была сеть коллекторов, трубы. Мы передвигались внутри труб. Противник скидывал по нашему маршруту в эти трубы разрывы, маячки, датчики движения. То есть, когда мы начинали двигаться по ним, противник уже знал, что мы находимся там, и открывал по нам огонь. Мы двигались по лесополосам, противника выбили с укрепленных позиций», – рассказал «Тихий».

    Он отметил, что применение тактики скрытного передвижения по коллекторной сети позволило российским военным свести потери к минимуму. По данным командира, несмотря на попытки ВСУ заблокировать проход через трубы и установить различные средства наблюдения, российские бойцы успешно выполнили задачу и заняли укрепленные позиции противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные провели повторную операцию «Труба» в Харьковской области. Военкор отметил преимущества применения газовых труб для проникновения в Купянск. Военкор Котенок показал передвижение бойцов ВС России по газовой трубе в этом районе.

    Комментарии (8)
    4 октября 2025, 12:45 • Видео
    Чехи испортят Евросоюзу жизнь

    В Чехии завершаются выборы в парламент, и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 20:29 • Новости дня
    Фигурант дела бизнесмена Сулейманова Дарбишев умер после задержания

    Tекст: Дарья Григоренко

    Один из фигурантов дела миллиардера Ибрагима Сулейманова, Абакар Дарбишев, скончался после задержания в Подмосковье, причиной смерти стал сердечный приступ, сообщили в правоохранительных органах.

    По информации правоохранительных органов, Дарбишев, как и Сулейманов, был подозреваемым по делу об убийстве, совершенном в прошлые годы, передает ТАСС.

    В то же время Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте еще одного фигуранта этого дела – Муххамеда Дарбишева. В пресс-службе суда отметили, что мера пресечения в виде заключения под стражу выбрана на два месяца. Муххамед Дарбишев обвиняется в покушении на убийство по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

    Ибрагим Сулейманов, вокруг которого строится уголовное дело, остается под следствием как основной подозреваемый. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего преступления, совершенного в 2004 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для миллиардера Ибрагима Сулейманова сроком на два месяца.

    Ранее сообщалось, что миллиардер Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве.

    Комментарии (7)
    3 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право в отношении российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear, где находятся замороженные российские активы, призвал Еврокомиссию соблюдать международное право при рассмотрении их возможного использования,

    Представитель Euroclear заявил, что в отношении использования активов российского Центрального банка должно соблюдаться международное право, а также принципы неприкосновенности собственности государств и права собственности, передает РИА «Новости».

    По его словам, Euroclear пока не получал конкретных предложений от Еврокомиссии о возможном использовании российских активов для предоставления кредита Украине. Он также подчеркнул, что любые незаконные действия с замороженными средствами подорвут доверие к финансовой системе и самому депозитарию.

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предложил западным странам создать «коалицию платящих» для поддержки Украины вместо «коалиции желающих».

    Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран Евросоюза.

    Страны G7 прокредитовали Украину на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    Комментарии (11)
    4 октября 2025, 09:15 • Новости дня
    ВСУ бежали с позиций в Сумской области в женской одежде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, попытавшиеся избежать столкновения с российскими подразделениями, использовали женскую одежду для маскировки и поспешно покинули позиции в районе Сум, сообщили в силовых структурах.

    Украинские военнослужащие переоделись в женскую одежду и оставили позиции на сумском направлении при приближении российских войск, сообщает РИА «Новости». По словам источника агентства, мужчины, не скрывая бороды, облачились в юбки, чтобы замаскироваться под женщин и избежать боя.

    «Видели, как бородатые мужики, нацепив юбки, убегали с позиций. Такая у них маскировка: притвориться женщинами, спрятаться за юбку, только бы не принимать бой», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Юнаковкой в Сумской области начали исчезать роты и взводы ВСУ. Командование ВСУ начало перегруппировку для подготовки атаки в Сумской области. Украинские десантники отказались выходить на позиции под Сумами.

    Комментарии (6)
    3 октября 2025, 19:56 • Новости дня
    Основатель «Википедии»: ЦРУ тайно редактирует статьи энциклопедии

    Основатель «Википедии» Сэнгер рассказал, как ЦРУ использует «Википедию» для пропаганды

    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Ларри Сэнгер рассказал о вмешательстве сотрудников американской разведки в материалы интернет-энциклопедии, подчеркнув появление правок с ведомственных IP-адресов.

    Один из основателей «Википедии» Ларри Сэнгер заявил в эфире программы журналиста Такера Карлсона, что сотрудники ЦРУ США тайно редактируют статьи на сайте, используя энциклопедию в качестве инструмента цензуры и пропаганды, передает «Вечерняя Москва».

    По словам Сэнгера, еще в середине 2000-х годов были зафиксированы правки с IP-адресов, принадлежащих штаб-квартире американской разведки.

    Сэнгер также отметил, что в течение многих лет «армия администраторов» систематически блокирует консервативные точки зрения. Он подчеркнул, что разведывательные службы используют «Википедию» для манипулирования общественным мнением, называя проект «золотой жилой» для таких структур.

    Во время интервью ведущий Такер Карлсон согласился с позицией Сэнгера, заявив, что современная «Википедия» стала главным источником дезинформации.

    Также в эфире прозвучало мнение директора Национальной разведки США Талси Габбард. Она допустила существование инопланетных цивилизаций, однако призналась, что из-за своей должности предпочитает осторожно высказываться по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее другой основатель «Википедии» Джимми Уэйлс задумывался о привлечении нейросети к написанию статей.

    Комментарии (16)
    4 октября 2025, 06:52 • Новости дня
    Макрон сообщил о гибели французского журналиста на Украине

    Макрон объявил о смерти Антони Лалликана после удара БПЛА

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Донбасса погиб французский фотокорреспондент Антони Лалликан, сопровождавший украинских военных, в результате удара беспилотника.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в социальной сети X о гибели фотожурналиста Антони Лалликана, передает ТАСС. Он выразил соболезнования семье погибшего, его близким и коллегам.

    По данным Международной федерации журналистов (IFJ), Лалликан погиб 3 октября из-за атаки беспилотного летательного аппарата. В результате этого же инцидента травмы получил украинский журналист.

    В официальном заявлении IFJ уточняется, что Антони Лалликан находился в Донбассе в служебной командировке от агентства Hans Lucas, расположенного в Каркасоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО и ее генеральный директор не замечают преступления киевского режима против российских журналистов.

    Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО после удара украинского FPV-дрона. Коллеги журналиста предположили, что у Еремина не было при себе детектора беспилотников.

    Следственный комитет намерен установить всех причастных к гибели журналиста и привлечь их к уголовной ответственности. Эксперты уверены, что на Еремина велась охота украинской агентурой, так как российские журналисты стали приоритетной целью для ВСУ.

    Комментарии (11)
    4 октября 2025, 13:53 • Новости дня
    Главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные врачи фиксируют необычно высокую частоту сосудистых повреждений у пострадавших на спецоперации, связанных с применением высокоэнергетического оружия, сообщил главный нейрохирург Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова Дмитрий Свистов.

    По его словам, статистика боевых ранений при спецоперации на Украине значительно отличается от данных, известных военной медицине по предыдущим конфликтам, передает ТАСС. «С такими травмами, как в ходе специальной военной операции, до начала СВО наша военная медицина, откровенно говоря, не встречалась», – заявил Свистов.

    По его словам, сейчас на поле боя стало значительно больше травматических повреждений сосудов, несущих кровь к головному мозгу. Причиной этого являются используемые во время конфликта высокоэнергетические снаряды и большая плотность осколков, из-за чего чаще повреждаются магистральные сосуды, в том числе сонные артерии и артерии головного мозга. Современная частота таких травм оценивается в 10-12% от общего числа раненых с проникающими ранениями головы.

    Ранее военная медицина любой страны сталкивалась лишь с единичными подобными случаями, каждый из которых становился темой отдельной публикации. Теперь же, по словам Свистова, эта проблема приобрела характер «военно-травматической эпидемии». Он подчеркнул, что современные события можно назвать эпидемией травматических аневризм сосудов головного мозга.

    Свистов прибыл в ДНР вместе с группой ведущих специалистов Минобороны, включая начальника академии Евгения Крюкова, главного офтальмолога Алексея Куликова, главного травматолога Владимира Хоминца и главного невролога Игоря Литвиненко. Врачи посетили медицинский отряд специального назначения академии, работающий в регионе с июня, провели ряд операций и вручили медалям МОСН государственные награды – «За спасение погибавших» и Луки Крымского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ применили боеприпасы с «невидимыми» осколками на линии боевого соприкосновения. Военные медики спасли бойца СВО, который потерял четыре литра крови в результате ранения. Военврач группировки «Днепр» рассказал о внедрении инновационного кровоостанавливающего средства на СВО.

    Комментарии (6)
    3 октября 2025, 21:37 • Новости дня
    Трамп поручил ввести войска для наведения порядка в Портленде
    @ Jenny Kane/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп дал поручение министру обороны Питу Хегсету использовать любые военные подразделения для восстановления порядка в Портленде и охраны объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

    Такое решение принято на фоне операции ICE против нелегальных мигрантов и продолжающихся беспорядков в городе. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: «Президент поручил министру Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты истерзанного войной Портленда и любых объектов ICE, подвергающихся нападениям со стороны «Антифа» и других внутренних террористов левого толка», передает ТАСС.

    По ее словам, меры направлены на предотвращение атак и обеспечение стабильности в регионе.

    27 сентября, Трамп распорядился перебросить военных в Портленд для борьбы с так называемым внутренним терроризмом. Он назвал целью защиту города и объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля США от атак «Антифа» и других радикальных движений.

    За несколько дней до этого Трамп подписал меморандум о противодействии внутреннему терроризму и указ о признании «Антифа» террористической организацией.

    Ранее сообщалось, что спор между Трампом и губернатором Орегона Тиной Котек из-за ввода войск в Портленд перешел в личную СМС-переписку после решения главы государства направить военных для борьбы с «внутренним терроризмом».

    Комментарии (2)
    3 октября 2025, 19:40 • Новости дня
    Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС

    Трамп: ХАМАС должна принять план США по Газе к 5 октября

    @ NY Kent Nishimura/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто до вечера воскресенья, 5 октября, в 18:00 по времени Вашингтона.

    Он сделал это заявление на своей странице в соцсети Truth Social. Трамп подчеркнул, что ХАМАС представляет угрозу на Ближнем Востоке уже много лет. По его словам, большая часть оставшихся в Газе бойцов группировки уже окружена и находится «в военной ловушке», пишут «Известия».

    В своем обращении Трамп также призвал мирных жителей Палестины эвакуироваться в более безопасные районы сектора Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд арабских стран поддержали мирный план президента США Дональда Трампа по Газе. Американист Дмитрий Дробницкий пояснил участие бывшего британского премьера Тони Блэра в «Совете мира» для контроля над Газой.

    Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова поддержать инициативу Трампа по урегулированию ситуации в Газе.

    Комментарии (10)
    4 октября 2025, 12:05 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о значении военной операции по освобождению Северска

    Военный эксперт Онуфриенко: Северск – это передовой укрепрайон противника в Донбассе

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Бои в Северске в ДНР имеют огромное значение, потому что это передовой укрепрайон противника в северо-западной части Донбасса, взятие города в клещи усложняет для ВСУ снабжение этого укрепрайона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В субботу стало известно о начале боев за Северск с участием российских штурмовиков.

    «Бои в Северске имеют огромное значение. По сути – это передовой укрепрайон противника, такой же, как сначала был в Артемовске (Бахмут), а потом в Часовом Яре. Все они стоят перед мощной линией укрепления, создававшейся последние 10 лет по линии Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Выходу к Северску, который расположен в северо-западной части Донбасса, предшествовала целая цепочка событий. В результате боев в Серебрянском лесничестве (находится между городом Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) и селом Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР)) «нам удалось выйти на берега Северского Донца, прикрыв части, которые полностью освободили Белогоровку (в ЛНР), потом Белую Гору возле нее, потом Серебрянку и сейчас подходят к Дроновке, тоже расположенной на берегу Северского Донца, и ведут бои в районе поселка Северск Малый – в нескольких километрах от Северска».

    «Фактически Северск берется в мощные клещи, остается единственная дорога с твердым покрытием, идущая с запада и несколько грунтовых дорог, что существенно затрудняет для противника снабжение этого укрепрайона», – пояснил собеседник.

    Эксперт подчёркивает, что в Северске противником были созданы мощные укрепления, как в Славянске и Краматорске. «Это укрепления, огневые точки и окопы прямо в городской застройке. Фотографии этих укреплений есть в распоряжении российских спецслужб. Фактически весь город превращен в мощный укрепрайон», – добавил спикер.

    По его словам, российские военные смогут обрезать логистику противника и «с меньшими потерями добиваться максимального успеха». «Безусловно, в боях за Северск есть сложности, связанные с тем, что западнее города находится меловой карьер и высоты, прикрывающие дороги, идущие на запад от города. Но благодаря продвижению на запад вдоль Северского Донца и после взятия под контроль Дроновки мы можем взять под плотный огневой контроль дороги, ведущие в город», – добавил Онуфриенко.

    Кроме того, российские войска также постепенно продвигаются южнее Северска. «С востока мы уже вышли на позиции, которые прикрывают этот укрепрайон противника и дальнейшее лобовое продвижение сейчас просто нецелесообразно», – считает эксперт.

    Северск, где по данным переписи 2001 года, проживало более 14 тыс. человек, расположен в 30 км от Артемовска, в 15 км от Лисичанска и в 25 км от Славянска. Город прикрывает подступы к Славянско-Краматорской агломерации, подконтрольной Украине.

    В субботу советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о начале боев за Северск после того, как штурмовые подразделения России продвинулись к городу с восточной стороны. По данным российской разведки, украинские военные оборудовали в Северске сложную систему укреплений среди жилых и гражданских построек. Сеть окопов начинается с первых трех линий и протягивается более сотни метров по городским застройкам.

    Городская сеть не только соединяет многоэтажные дома, но и ведет к проходам между гаражами, частными домами и магазинами, позволяя перемещаться по разветвленной структуре окопов.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    В ХМАО запретили ношение хиджабов и никабов в школах

    Все школы ХМАО приняли акты о запрете головных уборов учащимся

    @ Peter Endig/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запрет на ношение головных уборов, в том числе хиджабов и никабов, был введен во всех школах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщили в окружном департаменте образования и науки округа.

    Во всех школах Ханты-Мансийского автономного округа введен запрет на ношение головных уборов, в том числе хиджабов и никабов, передает Ura.ru.

    Как сообщили в окружном департаменте образования и науки, соответствующие локальные акты были утверждены во всех 303 учебных заведениях региона. Мониторинг исполнения проводился профильным ведомством в течение учебного года.

    В департаменте пояснили, что решение о запрете каждая школа принимала самостоятельно, учитывая мнение родительских советов и общественности. В документах отмечается, что головные уборы не считаются исключительно элементом религиозной принадлежности. Под ограничения попали не только хиджабы и никабы, но и любые аксессуары на голове – косынки, тюбетейки и шляпы.

    Родители знакомятся с требованиями к внешнему виду учащихся еще до поступления ребенка в школу и подтверждают согласие подписью.

    В департаменте молодежной политики региона пояснили, что при несогласии с правилами можно выбрать альтернативную форму обучения, например семейное образование.

    Ранее власти Владимирской области запретили ученикам носить хиджабы и никабы, изменив правила школьной одежды.

    Член Общественной палаты Максим Григорьев заявил, что регионы могут самостоятельно устанавливать дресс-код для школ.

    Напомним, с 1 июля в России начал действовать ГОСТ, который определяет требования к школьной форме, включая деловой стиль, удобство и патриотическую символику.

    Комментарии (24)
    4 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    ВСУ начали вывод штабов бригад из Красного Лимана
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование и штабы 53-й и 60-й механизированных бригад ВСУ начали отвод из Красного Лимана в тыловые районы из-за угрозы потери города, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование и штабы 53 и 60 отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины начали перемещаться из Красного Лимана в тыловые районы, передает РИА «Новости». Такое решение было принято после того, как украинское командование пришло к выводу, что удержать город не удастся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин сообщил об изменении ситуации в районе Красного Лимана. Председатель правительства Донецкой народной республики Ян Кимаковский заявил об усилении окружения украинских войск в Красном Лимане. Кимаковский также сообщил, что группировка украинских войск была разделена между Северском и Красным Лиманом.

    Комментарии (4)
    3 октября 2025, 19:33 • Новости дня
    Религиовед: Женщина во главе англиканской церкви лучше священника-гея

    Религиовед Лункин прокомментировал избрание женщины главой церкви Англии

    @ NEIL HALL/EPA/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Сара Муллалли, бывший главный санитарный врач и мать двоих детей, не стремится делать из своего назначения триумф феминизма. Как показывает практика протестантских церквей, семейная и верующая женщина на таком посту действует разумнее и сдержаннее, чем мужчины, особенно нетрадиционной ориентации, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя первое назначение женщины архиепископом английской церкви.

    В Великобритании впервые в истории архиепископом Кентерберийским – духовным главой церкви Англии – назначили женщину. Ей стала епископ Лондона Сара Муллалли. 

    «Избрание женщины-епископа главой церкви Англии является естественным следствием либерализации англиканского богословия и мировоззрения. Первый епископ-гей (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) был рукоположен в 2003 году, а женщина стала епископом в 2015 году», – говорит Лункин.

    Он рассказывает, что на протяжении последних 20 лет внутри Церкви ведется ожесточенная борьба консервативной части духовенства и верующих против благословения однополых браков и епископов и священников нетрадиционной ориентации. Однако церковь Англии как государственная структура всегда следует общему направлению, которое задает правящая элита, и этот курс – леволиберальный, основанный на пропаганде воукизма и обидах угнетенных меньшинств.

    «В этом смысле у церковного руководства официально нет выбора, чему следовать, оно должно выбирать только путь радикальной толерантности и коррекции Библии. Однако дополнительного раскола избрание Сары Муллалли в Церковь не внесет», – считает религиовед.

    Во-первых, продолжает он, потому что англиканство на уровне епархий и приходов далеко не так централизовано, как католицизм. К примеру, восемь епископов отказываются принимать таинства у женщин-епископов и священников, и около 600 приходов не приемлют ни однополые браки ни женское духовенство. Кроме того, есть либеральная часть церкви в США и крайне консервативная часть англиканства в Африке, которая исповедует традиционные ценности и будет недовольна избранием женщины, но не более того, если уж к расколу не привело наличие епископов-геев и лесбиянок.

    Во-вторых, отмечает собеседник, Муллалли не является радикальным либералом, она довольно рациональная и заслуженная женщина, мать двоих детей, бывший главный санитарный врач Англии, пожалованная титулом дамы (аналогом рыцарства для женщин). Своей главной задача она считает оздоровление Церкви, очищение от скандалов, связанных с финансами или аморальностью духовенства, налаживание приходской жизни.

    «Она не говорит о том, что это триумф феминизма, а осознает, что многие будут недовольны ее назначением. А поэтому будет стремиться сохранить единство Церкви. Исходя из опыта протестантских церквей, которыми также часто руководят пасторы-женщины, рациональная и семейная женщина во главе Церкви, чаще всего, намного более разумна и лучше понимает, как устроена жизнь, чем мужчина, а тем более иной ориентации», – заключил Лункин.

    В ноябре прошлого года архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, духовный глава Церкви Англии, подал в отставку на фоне обвинений в покрывательстве сексуального насилия в отношении детей.

    Комментарии (14)
    4 октября 2025, 15:05 • Новости дня
    Востоковед: Избрание Санаэ Такаити свидетельствует о больших подвижках в психологии японцев

    Востоковед Казаков рассказал, как изменит политику Японии первая в истории женщина-премьер-министр

    @ Kim Kyung-Hoon/REUTERS/Pool/Yue Chenxing/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    В случае избрания Санаэ Такаити новым премьер-министром заметных подвижек в российско-японских отношениях не будет, но при налаживании конструктивного диалога надо начинать с отмены взаимных санкций, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Олег Казаков. В субботу Такаити была избрана председателям правящей Либерально-демократической партии и скорее всего станет первой в истории Японии женщиной-премьер-министром.

    «Смысл смены председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии заключался в том, чтобы прекратить разброд и шатания в ЛДП после провалов на выборах в верхнюю и нижнюю палаты парламента. Во-вторых, во главе партии нужно было поставить человека, который будет безусловным лидером при избрании нового премьер-министра», – считает Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

    Бывший министр внутренних дел Японии Санаэ Такаити оказалась консолидирующей фигурой – и впервые в истории страны женщина может возглавить правительство. «Это большая подвижка в психологии и менталитете японцев. В последние годы в стране много говорили о том, почему в политике мало женщин. Попытки партийных лидеров продвигать на различные посты женщин все равно не позволяли достичь пропорционального представительство обоих полов во власти», – напомнил политолог.

    64-летняя Такаити, подчеркивает собеседник, настоящий профессионал. «Она занималась вопросами экономической безопасности. Ее позиция понятна – она жесткий человек консервативных взглядов, новый и современный лидер. Будущий премьер достаточно молодая по японским понятиям. За ней стоит политическая молодежь. Вероятнее всего, она будет придерживаться жесткой линии в вопросах нацбезопасности и обороны. Стоит ожидать более жестких решений в отношении существующих проблем», – прогнозирует эксперт.

    Среди ключевых вопросов, которые будет решать Такаити на должности премьера, прежде всего экономические, социальные, демографические и миграционные, а также нехватка рабочей силы.

    Что касается российско-японских отношений, то «сильных подвижек не будет», тем более Такаити находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию. «Проблема заключается в том, что Россия и Япония пока не видят путей сближения и восстановления отношений, хотя продолжаются гуманитарные обмены, научные, культурные и спортивные контакты. Но любая смена руководства Японии дает определенные шансы на решение тех или иных проблем. Если у Москвы и Токио появится желание выстраивать более конструктивные отношения, то это возможно», – полагает Казаков.

    Если в случае прихода Такаити к власти между двумя странами начнет налаживаться конструктивный диалог, то сторонам в первую очередь следует взяться за восстановление экономических связей и отменять запреты на въезд. «Я полагаю, что это будет возможно только после окончания конфликта на Украине и оздоровления общей ситуации. Но даже в нынешних условиях возможны шаги для улучшения отношений и восстановления прямого авиасообщения», – рассуждает политолог.

    Что касается отношений с другими странами, такими как США и Китай, то приход Такаити к власти «не приведет к резкому изменению курса Японии», страна по-прежнему продолжит «опираться на военно-политический альянс с США».

    «Такаити – это системный политик, она давно работает в правительстве и понимает, насколько сильна японская бюрократия. Здесь важнее, кто будет следующим министром иностранных дел. Но уже понятно, что новый премьер будет корректировать свою линию в отношениях с США с учетом того, что Америка решила поставить себя во главу угла», – пояснил Казаков.

    Однако в отношениях с Китаем происходит дрейф в сторону улучшения связей, что тоже обусловлено действиями президента США Дональда Трампа. «Китай заинтересован в более благоприятных отношениях с Японией, но многое зависит от дальнейших событий на мировой арене. Каждый игрок представляет значимую силу, но Японии, с учетом ее инерционной политической позиции, будет сложно быть существенным фактором международных процессов», – добавил спикер.

    В субботу Санаэ Такаити победила на выборах председателя ЛДП, обеспечив себе возможность стать первой женщиной-премьером в истории Японии. Она получила 185 голосов из 341 во втором туре выборов, оставив позади Синдзиро Коидзуми (сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми), набравшего 156 голосов.

    Такаити практически гарантировано станет следующим премьер-министром, поскольку оппозиционные партии, несмотря на численное преимущество, не могут выдвинуть единого кандидата. Нынешний глава правительства Сигэру Исиба уже объявил о своем предстоящем уходе в отставку, после чего в парламенте пройдет голосование по утверждению нового премьера. Вероятнее всего, голосование состоится 15 октября.

    Такаити известна как сторонница экс-премьера Синдзо Абэ (1954-2022) и приверженка консервативных взглядов. Она выступает за усиление обороноспособности Японии.

    Комментарии (3)
