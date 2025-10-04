Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?4 комментария
Движение ANO Бибиша возглавило выборы в Чехии после подсчета на 10% участков
ANO Бибиша набрало 39,55% после подсчета голосов на 10% участков в Чехии
После обработки бюллетеней на 10% избирательных участков оппозиционное движение ANO Андрея Бабиша уверенно набирает 39,55% голосов на парламентских выборах в Чехии, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на статуправление.
Оппозиционное движение ANO лидирует на парламентских выборах в Чехии, передает РИА «Новости».
После подсчета на 10% избирательных участков ANO получает 39,55% голосов. Движение возглавляет бывший премьер-министр Андрей Бабиш.
Второе место занимает правящая коалиция SPOLU во главе с нынешним премьером Петром Фиалой, ей пока удалось получить 19,24% голосов. Явка на выборах в Чехии составила 71,08%.
Ранее в Чехии завершилось голосование на парламентских выборах.
Опросы показывают, что победу может одержать партия бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, которому потребуется создать коалицию для формирования правительства.
Газета ВЗГЛЯД писала, что победа Бабиша может привести к прекращению военной поддержки Киева и изменить баланс сил в Центральной Европе.