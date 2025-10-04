В Чехии начался подсчет голосов избирателей на парламентских выборах

Tекст: Вера Басилая

Голосование на выборах в Палату депутатов чешского парламента завершилось, передает ТАСС.

Сразу после закрытия участков начался подсчет голосов, который проводится в прямом эфире под наблюдением общественности.

По данным агентства СTK, избирательная активность была заметно выше прошлых лет: на некоторых участках к 11:00 по местному времени явка превысила 60%.

Ожидается, что предварительные итоги голосования будут объявлены в субботу вечером. Официальное подтверждение результатов с итоговой разбивкой по партиям государственная избирательная комиссия даст в понедельник.

Ранее сообщалось, что в Чехии завершаются парламентские выборы, которые могут стать неприятной новостью для Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен.

По данным опросов, большинство голосов получит партия бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, но ему потребуется создать коалицию для формирования правительства.

Победа Бабиша может привести к прекращению военной поддержки Киева и изменению баланса сил в Центральной Европе.