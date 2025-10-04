Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?4 комментария
В Чехии начался подсчет голосов избирателей на парламентских выборах
В Чехии закрылись избирательные участки после двух дней голосования, явка, по предварительным данным, превысила 50%, что значительно выше обычного, сообщило информационное агентство СTK.
Голосование на выборах в Палату депутатов чешского парламента завершилось, передает ТАСС.
Сразу после закрытия участков начался подсчет голосов, который проводится в прямом эфире под наблюдением общественности.
По данным агентства СTK, избирательная активность была заметно выше прошлых лет: на некоторых участках к 11:00 по местному времени явка превысила 60%.
Ожидается, что предварительные итоги голосования будут объявлены в субботу вечером. Официальное подтверждение результатов с итоговой разбивкой по партиям государственная избирательная комиссия даст в понедельник.
Ранее сообщалось, что в Чехии завершаются парламентские выборы, которые могут стать неприятной новостью для Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен.
По данным опросов, большинство голосов получит партия бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, но ему потребуется создать коалицию для формирования правительства.
Победа Бабиша может привести к прекращению военной поддержки Киева и изменению баланса сил в Центральной Европе.