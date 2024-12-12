Брюссель создал Орбану опасного соперника

Tекст: Дмитрий Бавырин

Лидера Венгрии в России принято уважать, ведь есть за что. Еще недавно Виктор Орбан был единственным в ЕС, кто держал стенку против русофобов, а также против глобалистов, нетрадиционных ценностей, Джорджа Сороса и еще много чего из того, что в России не жалуют.

Но главное в нашем случае, что Орбан – горячий и последовательный противник антироссийских санкций и военной поддержки Киева, а заодно и личный враг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Следующий, 2025 год обещает стать для венгерского премьера по-настоящему «звездным». Сыграла главная политическая ставка, которую он сделал всему Евросоюзу назло: Дональд Трамп одолел Камалу Харрис. Теперь Орбан будет не одиноким смутьяном, а главным доверенным лицом главы американского государства в ЕС. Это дорогого стоит, учитывая, что многие европейские бонзы (та же Урсула) успели с Трампом поссориться и теперь вынуждены искать к нему подход.

В качестве платы за посреднические услуги с Брюсселя есть что содрать. К примеру, Еврокомиссия под разными предлогами недовыплатила Венгрии 20 млрд евро, зарезервированных за ней в евробюджете.

Сможет Орбан претендовать и на роль европророка – человека, который имеет право говорить «я же предупреждал!» Предупреждал, например, о том, что с Россией все равно придется договариваться, что военная поддержка убивает Украину, что курс Брюсселя ошибочен и т. д. Премьер Венгрии должен стать выгодополучателем от смены трендов и переговоров с Россией о судьбе Украины, если они действительно начнутся.

Но и это еще не все: Орбан мыслит масштабно и хочет стать одной и центральных фигур консервативной контрреволюции на Западе, успех которой связывает с возвращением в Белый дом Трампа. Если все получится, считает венгр, Европа сможет вернуться к норме, традиционным ценностям и защите национальных интересов. Накануне он ни много ни мало предрек смерть «либеральному миропорядку»

В общем, в области внешней политики Орбану в новом сезоне должен сопутствовать успех. Однако это грозит стать триумфом перед падением.

Венгры внешнюю политику своего лидера в целом поддерживают. Но, видимо, считают, что внешней политикой он чересчур увлекся – в ущерб внутренним проблемам Венгрии. А их по тем или иным причинам накопилось немало, в первую очередь экономических. Потому что, например, борьба Орбана с санкциями особо успешной не была, и Венгрия хлебнула немало последствий от разрыва ЕС с Россией.

Впрочем, экономическая депрессия и ослабление национальной валюты – форинта явно связаны не только с этим. А венграм уже не важно, с чем оно связано: в социологии хорошо описаны «переломные моменты», когда совокупность внутренних проблем выходит на первый план и обрушивает популярность лидера, несмотря на все прежние успехи.

Классический пример – Уинстон Черчилль: Вторую мировую войну он выиграл, а парламентские выборы в 1945 году проиграл.

Выборы 2022 года партия Орбана «Фидес» выиграла с результатом, глядя на которой любая правящая партия ЕС должна удавиться от зависти: 54%. Однако опрос, проведенный компанией Median в конце ноября 2024 года, показал падение популярности «Фидес» вдвое – до 27%. Что еще важнее, у нее впервые за 15 лет появился сильный конкурент, который опережает на голову: это партия «Тиса». Она лидирует с 34% поддержки.

«Тиса» – это, с одной стороны, река (самая венгерская из рек, как говорят венгры), с другой – аббревиатура венгерских слов «уважение» и «свобода». Сейчас это главная оппозиционная партия страны, хотя еще в начале года о ней мало кто знал. Ее взлет связан с одним-единственным человеком – Петером Мадьяром, который в феврале 2024 года вступил в жидкие ряды «Тисы». Уже в июне партия набрала почти 30% голосов на выборах в Европарламент, что стало первым «звоночком» для Орбана.

Сам Мадьяр до этого года тоже был не слишком известен, скорее, была известна его жена и мать троих его детей – министр юстиции Венгрии Джудит Варга.

А сам Петер Мадьяр был типичным представителем орбановской элиты, которому не на что жаловаться.

По образованию он юрист, причем потомственный юрист-мажор: среди его родственников много статусных судей, а двоюродный дедушка Ференц Мадл в 2000–2005 годах был президентом страны. Будучи членом «Фидес», Мадьяр работал в МИД Венгрии и в ее представительстве в ЕС, а после занимал высокие должности в госкомпаниях.

В уходящем году блестящая карьера вдруг закончилось, а почему именно – досконально неизвестно. Но на основании этой истории можно было бы снять политический детектив, триллер или мелодраму – жанр зависит от режиссера.

В феврале 2023-го Мадьяр и Варга объявили о разводе. Через три месяца после этого грянул грандиозный скандал, который привел к отставке не только Варги, но и другой соратницы Орбана – президента Каталин Новак. По представлению министра юстиции и, как считается, после вмешательства влиятельных людей она помиловала бывшего заместителя директора детского дома, который прикрывал сексуальное насилие над детьми со стороны директора.

На фоне массовых протестов в феврале 2024-го Новак и Варга сложили полномочия. А через несколько часов после этого Мадьяр объявил, что покидает все свои должности в госкомпаниях, чтобы сосредоточиться на одном деле – на борьбе с Виктором Орбаном.

Своего бывшего лидера Мадьяр называет «крестным отцом» и обличает прежде всего за коррупцию. Если его послушать, большая часть Венгрии принадлежит друзьям премьер-министра. А слушают его многие – и верят.

Политический стиль Мадьяра – указывать на социально-бытовые проблемы страны, сводя их причины к воровству в верхах. Тут гниет, там обвалилось, условия в госучреждениях ужасные, и буквально везде недоплачивают людям, а причина, мол, одна – коррупция. В исполнении 43-летнего харизматичного блондина контент получился рейтинговым.

Мадьяр продвигает себя и свою партию в основном в интернете и социальных сетях, обосновывая это тем, что «Фидес» так или иначе контролирует почти все СМИ Венгрии. При этом обвинения в адрес «прогнившего режима» он любит иллюстрировать примерами из своей работы в МИД и госкомпаниях: регулярно рассказывает о грехах, на которые его толкала «выстроенная Орбаном система».

Посыл Мадьяра: я знаю, как это устроено, поэтому я знаю, как это прекратить.

Обличения преподносятся в качественной медийной упаковке, за которой не всем видна моральная неоднозначность методов. Например, основанием для самого громкого дела, инициированного оппозицией против окружения Орбана, стал разговор Мадьяра с женой, тайно им записанный.

С Варгой он, к слову, в отвратительных отношениях. Бывшая жена обвиняет Мадьяра в семейном насилии, случаи которого подтверждены полицейскими протоколами, а он отвечает, что протоколы – подделка, а на Варгу давит окружение «крестного отца».

Паче чаяния Мадьяр и его методы напоминают об Алексее Навальном. И в СМИ Венгрии о Мадьяре пишут то же, что писали в России о Навальном: что это политический проект Запада, созданный и раскрученный для смены правительства на более лояльное к Брюсселю. В России в одном ряду с Брюсселем также упоминали Вашингтон, но с Вашингтоном Орбан старается дружить.

Мадьяр действительно похож на проект, запущенный и раскрученный, будто по учебникам. Причем раскрутить его удалось, несмотря на феноменальную популярность Орбана, которой тот мог похвастаться еще недавно.

До весны 2026 года, когда пройдут очередные выборы, у премьера есть время переломить ситуацию в свою пользу, но Мадьяр уже состоялся как феномен венгерской политики – слишком быстро слишком высоко забрался. Нет сомнений, что в ближайший год в него вложатся все многочисленные враги Орбана. Если сам по себе Мадьяр не был проектом его внешних врагов, он им все равно станет.

Отвлекшись на борьбу с глобалистами и международную политику, венгерский премьер не только запустил внутренние дела, но и пропустил момент, когда у него в тылу взрастили опасного конкурента.

Что интересно, Мадьяр внешнюю политику практически не комментирует. С точки зрения механики политической борьбы, это логично: за год в мире еще много чего случиться может, а курс Орбана венгры, как было сказано, поддерживают.

Отказ Будапешта поставлять Киеву оружие официально поддерживает даже партия «Тиса».

Однако Мадьяр обещает выстроить «нормальные» отношения с ЕС и разблокировать транши для Венгрии, не объясняя, чем он ради этого готов пожертвовать. Эта осторожность и недосказанность в будущем даст ему широкое пространство для маневра, вплоть до того, что Урсула фон дер Ляйен примет его, как агента, блестяще выполнившего задание ставки.

Как подчеркивают сторонники проектной версии происхождения политика по фамилии Мадьяр, об этом человеке по-прежнему мало что известно.

«Не знаешь ты, брат, мадьяр», – наставительно говорил по другому поводу сапер Водичка бравому солдату Швейку.