  • Новость часаРоссийские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чехия – не русофобская страна
    8 октября 2025, 08:32 Мнение

    Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы, и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв

    кандидат исторических наук, политолог-европеист

    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза
    В США выявили переводы Зеленского в саудовский банк на 50 млн долларов ежемесячно
    Херш: В Белом доме обеспокоены ухудшением умственных способностей Трампа
    Эксперт: Нобелевские лауреаты открыли возможность манипуляции квантовыми эффектами

    За последние годы у нас привыкли к тому, что Чехия стала одной из стран «антироссийского авангарда». Её начали ставить рядом с Польшей, причисляя к ряду упёртых русофобов. Постаралось уходящее правительство Петра Фиалы. Чехия благодаря «снарядной инициативе» превратилась в главного сборщика снарядов для ВСУ по линии ЕС и НАТО. Чешское оружие и само по себе постоянно мелькало на Украине – причём в больших количествах. Достаточно вспомнить об обстрелах Белгорода ракетами «Вампир».

    Правительство Фиалы низвело отношения с Россией практического до нулевого уровня. Чехия первой в Евросоюзе прекратила выдачу виз российским гражданам. А буквально в прошлом месяце она ввела запрет на въезд в страну для российских дипломатов, аккредитованных в других странах ЕС. Глава МИД Ян Липавский на уровне Евросоюза постоянно ставил вопрос о конфискации российских активов и передаче их Украине. Словом, при первом рассмотрении налицо были все признаки страны, особо враждебно относящейся к России.

    Однако прошедшие 3-4 октября в Чехии парламентские выборы заставили изменить данный шаблон. В западных, да и в чешских либеральных СМИ, начали разгонять панику по поводу того, что в Праге к власти якобы могут прийти «пророссийские силы». Естественно, это было явное преувеличение. Но правда заключалась в том, что радикально антироссийский курс правительства Фиалы мог бы соответствовать настроениям большинства населения в Польше – но никак не в Чехии. И выборы только подтвердили это.

    Переведём результаты голосования за конкретные партии на отношение чехов к России и Украине. Тем более, что тема поддержки последней была одной из центральных. Чехия приняла больше всех украинских беженцев на душу населения, и потратила на них 300 млн евро. Данное обстоятельство превратило «российско-украинский сюжет» из темы внешней политики в сюжет сугубо внутренний. Так что голосование чехов за ту или иную силу во многом определялось именно отношением конкретной партии к России и Украине.

    Что мы имеем. Радикальные русофобы из коалиции «Вместе» во главе с Фиалой заручились поддержкой 23,5% избирателей. Более умеренные евроатлантические «Старосты и независимые» и Пиратская партия получили на двоих ещё 20,5%. То есть вооружение Украины примерно в нынешнем объёме поддержало менее половины чешских избирателей. А заверения в том, что Россия служит для Чехии «экзистенциальной угрозой», нашли отклик менее чем у четверти населения. Немало, но явно на антироссийский авангард не тянет.

    Если же суммировать голоса за партии, выступающие против поставок оружия Украине, получится 54%. Против 44%, которые «за». Отрыв получается достаточно значительный. Мало того – среди укроскептиков есть 12%, которые прямо заявляют о необходимости восстановления отношений с Россией, и Украину ругают намного чаще, чем Россию. То, есть это и вовсе условные русофилы. И партия «Свобода и прямая демократия» получит свои 15 из 200 мест в парламенте… Это не так много, но по меркам Евросоюза – один из самых высоких показателей условных «русофилов».

    Глядя на эти показатели, конечно, надо снять с глаз розовые очки. Чехия – страна отнюдь не русофильская. Выигравшая выборы партия ANO и идейно близкие ей евроскептики из «Автомобилистов для себя» ругают Россию и осуждают СВО. Однако параллельно выступают против вооружения Украины, и не делают из нашей страны образ «вечного врага». Так что, не будучи русофилами, чехи в целом показали себя не русофобами, и даже евроатлантистами – с большой натяжкой.

    Некоторые возразят – мол, чехи устали от поддержки Украины, потому что упал их уровень жизни. А так они в массе своей ненавидят Россию. И готовы снять с себя предпоследние штаны, чтобы ей нагадить… Но давайте посмотрим на итоги предыдущих выборов после 2014 года, когда между Россией и Западом начался новый виток открытого противостояния. Там успело пройти двое парламентских, и двое президентских выборов… И цифры весьма красноречивые.

    Президентские выборы января 2023 года проходили на фоне шока от начала СВО и массового притока украинских беженцев. Именно в ту пору доля осуждающих Россию и поддерживающих Украину была наивысшей. И именно благодаря «сложности момента» бывший начальник военного комитета НАТО Петр Павел стал президентом, заручившись поддержкой 58% избирателей. Однако он – не идейный русофоб, а, скорее, человек «системы» под названием Евросоюз и НАТО. В «вечные враги» он Россию не записывал.

    А картина получается всё та же. Три кандидата, называвшие Россию «террористическим государством» и выступавшие за помощь Украине даже ценой кошельков простых чехов, набрали на троих чуть более 23%. При примерно той же явке, что и сегодня. То есть, вот она – устойчивая цифра поддержки радикальных русофобов. А выступавший уже тогда против вооружения Украины лидер партии ANO, бывший премьер Бабиш набрал 42%. Опять перед нами открывается неприятная, но совсем не катастрофически антироссийская картина.

    Теперь обратимся к парламентским выборам 2021 года. Тем самым, по итогам которых к власти на волне шпионского скандала как раз и пришло правительство Фиалы. Ведомая им коалиция «Вместе» набрала тогда 28% – но это было до начала СВО. В целом же евроатлантические силы, входившие в правительство, а теперь составившие оппозицию, получили 44%. То есть так же, как сейчас. Просто иные силы были разобщены, часть из них набрали менее пяти процентов, и в парламент не прошла. И Фиала смог прийти к власти. А теперь объединились – и прошли. И Фиала власть потерял.

    Более ранние выборы 2017 года явили почти ту же самую картину. За партии из коалиции «Вместе», тогда шедшие по отдельности, проголосовали в сумме почти 23%. Добавим малые русофобские партии – и опять та же картина. Вместе с более умеренными евроатлантистами получалось примерно 40,5%. Добавим сюда взявших тогда «атлантический крен» социал-демократов – и снова будем наблюдать ту же картину. Немногим менее 45% явно поддерживающих Украину, и менее четверти откровенных русофобов.

    Результат партий, более лояльных к России, упал. Очевидно, это связано с общим неприятием чехами боевых действий как средства решения конфликтов. В 2017 году он составил почти 20% , в 2021-м – 18%, сейчас – 12%. Но эти голоса просто перетекли к более умеренным евроскептикам. Или же часть их не голосовали за ANO раньше ввиду того, что раньше партия была несколько более «евроатлантическая». Теперь же выбор умеренных евроскептиков стал более широким – и голоса от коммунистов и правых славянофильского толка перетекли к ним.

    Венчает картину победа на президентских выборах 2018 года Милоша Земана, выступавшего за сохранение отношений с Россией и критически относившегося к Украине. Более 51% чехов сделали такой выбор. Его «евроатлантический» оппонент Иржи Драгош проиграл, хотя заручился поддержкой в том числе и части условных «центристов», уставших от немного экстравагантного поведения бывшего главы чешского государства. Но и Драгош был, скорее, «системным евроатлантистом», а не идейным русофобом вроде Фиалы.

    Так что, если копнуть – открывается достаточно стабильная, во многом усреднённая по европейским меркам картина. В Чехии явно выражены как русофобский, так и условно русофильский край. Однако ни один из них не преобладает. Перед нами страна, которую никак нельзя признать лояльной к России. Но она однозначно не русофобская. Нахождение у власти радикально антироссийского правительства Фиалы было для Чехии аномалией, которую последние выборы исправили.

    Победивший Бабиш уже заявил, что не будет мешать чешским оружейным компаниям поставлять Украине оружие за деньги. Однако «снарядную инициативу», стоившую Чехии полтора миллиарда долларов, он собирается отменить. Учитывая, что президент Павел никуда не уходит, с ним придётся идти на компромисс. Поэтому частичная военная помощь Украине сохранится – но явно уменьшится. Грубые антироссийские выпады сменятся дежурной критикой России, без которой в современной Европе просто невозможно.

    А общая картина по Чехии выглядит примерно так. 23% населения – русофобы. 21% – евроатлантисты. 12% – русофилы. 30% – укроскептики, устойчиво не желающие вооружать Украину. И 14% колеблются между вторыми и четвёртыми – условные центристы в вопросах России и Украины. Вот она – настоящая Чехия, которая из выборов в выборы почти не меняется. И сейчас она будет возвращаться к самой себе. Не самой приятной для нас, но совершенно точно – не крайне антироссийской. Из числа стран-русофобов Чехию пора вычёркивать.

    Другие материалы автора


    Главное
    Герасимов: Группировка «Запад» завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска
    Россия уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по Нововоронежской АЭС
    Трамп сравнил демпартию США с Сомали
    Росавиация озвучила пессимистичный сценарий сокращения авиапарка РФ
    Арестован владелец склада с суррогатным алкоголем в Ленобласти
    Верховный суд признал законным решение по иску актера Козловского к Бородину
    Дуров сумел избежать штрафа за купание в заповедном озере

    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей? Подробности

    Перейти в раздел

    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза

    Проблемы администрации Эммануэля Макрона начинают тревожить весь Евросоюз. Западные эксперты опасаются, что политическая и экономическая нестабильность во Франции может привести к краху всего объединения: в зоне риска оказываются курс евро и заинтересованность инвесторов во вливании средств в государства Старого Света. Грозит ли Европе экономический коллапс? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Вопросы про «Томагавки» Украине заставляют США говорить шифровками

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk. При этом выражался американский президент шифровками – так и не сказал, какое решение принял, да и заявил, что для окончательного вердикта ему еще нужно задать вопросы Киеву. Но, как говорят эксперты, произнесение в Овальном кабинете слов «Украина» и «Томагавк» в одном контексте уже повысило градус эскалации и угрожает обнулить итоги саммита на Аляске с участием президентов России и США. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации