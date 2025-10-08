Чехия – не русофобская страна

За последние годы у нас привыкли к тому, что Чехия стала одной из стран «антироссийского авангарда». Её начали ставить рядом с Польшей, причисляя к ряду упёртых русофобов. Постаралось уходящее правительство Петра Фиалы. Чехия благодаря «снарядной инициативе» превратилась в главного сборщика снарядов для ВСУ по линии ЕС и НАТО. Чешское оружие и само по себе постоянно мелькало на Украине – причём в больших количествах. Достаточно вспомнить об обстрелах Белгорода ракетами «Вампир».

Правительство Фиалы низвело отношения с Россией практического до нулевого уровня. Чехия первой в Евросоюзе прекратила выдачу виз российским гражданам. А буквально в прошлом месяце она ввела запрет на въезд в страну для российских дипломатов, аккредитованных в других странах ЕС. Глава МИД Ян Липавский на уровне Евросоюза постоянно ставил вопрос о конфискации российских активов и передаче их Украине. Словом, при первом рассмотрении налицо были все признаки страны, особо враждебно относящейся к России.

Однако прошедшие 3-4 октября в Чехии парламентские выборы заставили изменить данный шаблон. В западных, да и в чешских либеральных СМИ, начали разгонять панику по поводу того, что в Праге к власти якобы могут прийти «пророссийские силы». Естественно, это было явное преувеличение. Но правда заключалась в том, что радикально антироссийский курс правительства Фиалы мог бы соответствовать настроениям большинства населения в Польше – но никак не в Чехии. И выборы только подтвердили это.

Переведём результаты голосования за конкретные партии на отношение чехов к России и Украине. Тем более, что тема поддержки последней была одной из центральных. Чехия приняла больше всех украинских беженцев на душу населения, и потратила на них 300 млн евро. Данное обстоятельство превратило «российско-украинский сюжет» из темы внешней политики в сюжет сугубо внутренний. Так что голосование чехов за ту или иную силу во многом определялось именно отношением конкретной партии к России и Украине.

Что мы имеем. Радикальные русофобы из коалиции «Вместе» во главе с Фиалой заручились поддержкой 23,5% избирателей. Более умеренные евроатлантические «Старосты и независимые» и Пиратская партия получили на двоих ещё 20,5%. То есть вооружение Украины примерно в нынешнем объёме поддержало менее половины чешских избирателей. А заверения в том, что Россия служит для Чехии «экзистенциальной угрозой», нашли отклик менее чем у четверти населения. Немало, но явно на антироссийский авангард не тянет.

Если же суммировать голоса за партии, выступающие против поставок оружия Украине, получится 54%. Против 44%, которые «за». Отрыв получается достаточно значительный. Мало того – среди укроскептиков есть 12%, которые прямо заявляют о необходимости восстановления отношений с Россией, и Украину ругают намного чаще, чем Россию. То, есть это и вовсе условные русофилы. И партия «Свобода и прямая демократия» получит свои 15 из 200 мест в парламенте… Это не так много, но по меркам Евросоюза – один из самых высоких показателей условных «русофилов».

Глядя на эти показатели, конечно, надо снять с глаз розовые очки. Чехия – страна отнюдь не русофильская. Выигравшая выборы партия ANO и идейно близкие ей евроскептики из «Автомобилистов для себя» ругают Россию и осуждают СВО. Однако параллельно выступают против вооружения Украины, и не делают из нашей страны образ «вечного врага». Так что, не будучи русофилами, чехи в целом показали себя не русофобами, и даже евроатлантистами – с большой натяжкой.

Некоторые возразят – мол, чехи устали от поддержки Украины, потому что упал их уровень жизни. А так они в массе своей ненавидят Россию. И готовы снять с себя предпоследние штаны, чтобы ей нагадить… Но давайте посмотрим на итоги предыдущих выборов после 2014 года, когда между Россией и Западом начался новый виток открытого противостояния. Там успело пройти двое парламентских, и двое президентских выборов… И цифры весьма красноречивые.

Президентские выборы января 2023 года проходили на фоне шока от начала СВО и массового притока украинских беженцев. Именно в ту пору доля осуждающих Россию и поддерживающих Украину была наивысшей. И именно благодаря «сложности момента» бывший начальник военного комитета НАТО Петр Павел стал президентом, заручившись поддержкой 58% избирателей. Однако он – не идейный русофоб, а, скорее, человек «системы» под названием Евросоюз и НАТО. В «вечные враги» он Россию не записывал.

А картина получается всё та же. Три кандидата, называвшие Россию «террористическим государством» и выступавшие за помощь Украине даже ценой кошельков простых чехов, набрали на троих чуть более 23%. При примерно той же явке, что и сегодня. То есть, вот она – устойчивая цифра поддержки радикальных русофобов. А выступавший уже тогда против вооружения Украины лидер партии ANO, бывший премьер Бабиш набрал 42%. Опять перед нами открывается неприятная, но совсем не катастрофически антироссийская картина.

Теперь обратимся к парламентским выборам 2021 года. Тем самым, по итогам которых к власти на волне шпионского скандала как раз и пришло правительство Фиалы. Ведомая им коалиция «Вместе» набрала тогда 28% – но это было до начала СВО. В целом же евроатлантические силы, входившие в правительство, а теперь составившие оппозицию, получили 44%. То есть так же, как сейчас. Просто иные силы были разобщены, часть из них набрали менее пяти процентов, и в парламент не прошла. И Фиала смог прийти к власти. А теперь объединились – и прошли. И Фиала власть потерял.

Более ранние выборы 2017 года явили почти ту же самую картину. За партии из коалиции «Вместе», тогда шедшие по отдельности, проголосовали в сумме почти 23%. Добавим малые русофобские партии – и опять та же картина. Вместе с более умеренными евроатлантистами получалось примерно 40,5%. Добавим сюда взявших тогда «атлантический крен» социал-демократов – и снова будем наблюдать ту же картину. Немногим менее 45% явно поддерживающих Украину, и менее четверти откровенных русофобов.

Результат партий, более лояльных к России, упал. Очевидно, это связано с общим неприятием чехами боевых действий как средства решения конфликтов. В 2017 году он составил почти 20% , в 2021-м – 18%, сейчас – 12%. Но эти голоса просто перетекли к более умеренным евроскептикам. Или же часть их не голосовали за ANO раньше ввиду того, что раньше партия была несколько более «евроатлантическая». Теперь же выбор умеренных евроскептиков стал более широким – и голоса от коммунистов и правых славянофильского толка перетекли к ним.

Венчает картину победа на президентских выборах 2018 года Милоша Земана, выступавшего за сохранение отношений с Россией и критически относившегося к Украине. Более 51% чехов сделали такой выбор. Его «евроатлантический» оппонент Иржи Драгош проиграл, хотя заручился поддержкой в том числе и части условных «центристов», уставших от немного экстравагантного поведения бывшего главы чешского государства. Но и Драгош был, скорее, «системным евроатлантистом», а не идейным русофобом вроде Фиалы.

Так что, если копнуть – открывается достаточно стабильная, во многом усреднённая по европейским меркам картина. В Чехии явно выражены как русофобский, так и условно русофильский край. Однако ни один из них не преобладает. Перед нами страна, которую никак нельзя признать лояльной к России. Но она однозначно не русофобская. Нахождение у власти радикально антироссийского правительства Фиалы было для Чехии аномалией, которую последние выборы исправили.

Победивший Бабиш уже заявил, что не будет мешать чешским оружейным компаниям поставлять Украине оружие за деньги. Однако «снарядную инициативу», стоившую Чехии полтора миллиарда долларов, он собирается отменить. Учитывая, что президент Павел никуда не уходит, с ним придётся идти на компромисс. Поэтому частичная военная помощь Украине сохранится – но явно уменьшится. Грубые антироссийские выпады сменятся дежурной критикой России, без которой в современной Европе просто невозможно.

А общая картина по Чехии выглядит примерно так. 23% населения – русофобы. 21% – евроатлантисты. 12% – русофилы. 30% – укроскептики, устойчиво не желающие вооружать Украину. И 14% колеблются между вторыми и четвёртыми – условные центристы в вопросах России и Украины. Вот она – настоящая Чехия, которая из выборов в выборы почти не меняется. И сейчас она будет возвращаться к самой себе. Не самой приятной для нас, но совершенно точно – не крайне антироссийской. Из числа стран-русофобов Чехию пора вычёркивать.



