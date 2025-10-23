  • Новость часаЕС одобрил новые санкции против российской энергетики
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом
    23 октября 2025, 09:28 Мнение

    «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв

    кандидат исторических наук, политолог-европеист

    Украина и Швеция заключили неподъемную сделку по истребителям
    Трамп назвал грандиозными санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
    Орбан ответил на призывы Польши взорвать «Дружбу»
    Путин загоняет Запад в глухую оборону

    Одной из главных политических интриг мира стала возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Многие на Западе пытаются её сорвать – но дело здесь совсем не только в том, чтобы не дать президенту России прорваться в Европу. У российско-американских переговоров в случае их проведения в Венгрии будет и третий участник – местный премьер Виктор Орбан. У которого в саммите имеется собственный интерес, и которого в принципе назвать статистом даже в такой компании язык не повернётся.

    Орбан – самый яркий европейский политик современности. Он пришёл в политику в буквальном смысле с улицы в 1988 году, когда ему было 25 лет. И с тех пор он почти 40 лет держится на виду. Ему досталось в управление не самая большая и не самая богатая страна, что, безусловно, сужает его возможности и (до некоторой степени) уменьшает его роль на мировой арене. Однако Орбан давно уже перерос границы Венгрии, и превратился в политика общеевропейского масштаба, который по праву достоин принять лидеров России и США.

    Сегодня он не только премьер Венгрии. Орбан – ещё и руководитель общеевропейской партии «Патриоты за Европу», имеющей третью по численности фракцию в Европарламенте. Эта партия находится в официальной оппозиции к руководству Евросоюза. А входящие в неё политические силы говорят о своём благожелательном отношении к нынешнему американскому президенту, и относительно умеренном – к президенту российскому. Потому глава венгерского правительства может принять высоких гостей ещё и в данном качестве.

    Учитывая сразу две его политические ипостаси, у Орбана имеются собственные задачи, которые он намерен решать с Путиным и Трампом. И они носят как сугубо венгерский, так и общеевропейский (а местами – даже и глобальный) характер.

    Начнём с «местечкового» вопроса. Глава венгерского правительства – политик правого, умеренно националистического толка. И для него во всей истории с конфликтом на Украине главный вопрос – не отношение к СВО, и не транзит российских нефти и газа. Самое принципиальное для Венгрии – положение порядка 150 тыс. мадьяр, компактно проживающих в Закарпатье. Почти все они на сегодняшний день имеют венгерское гражданство, большинство ещё и голосует за Орбана. Так что это ещё и вопрос ответственности перед своими избирателями.

    Потому премьеру важно напомнить прежде всего Трампу об этой проблеме. Указать, что за последние годы в Закарпатье венгерские школы перевели на украинский язык обучения. Венгров насильно мобилизуют в ВСУ, некоторые из них погибли, сражаясь непонятно за что в тысяче километров от своего дома. И ему нужно, чтобы президент США постоянно ставил этот вопрос перед руководством Украины. И чтобы с его подачи то же самое делал Евросоюз, куда украинское руководство так стремиться вступить.

    Следующий вопрос – сугубо политический. В Венгрии следующей весной предстоят парламентские выборы. Шансы действующего премьера победить на них – примерно 50 на 50. В этой связи он использует внешнеполитические дела во внутренней избирательной кампании, демонстрируя свою причастность к делам мирового масштаба. С чётким посылом к соотечественникам: не переизберёте меня – Венгрия скатится до положения третьесортной страны, чьим мнением никто толком не поинтересуется.

    Третий момент – снабжение Венгрии энергоносителями. Тут нужны сразу и Путин, и Трамп. Американский президент давит на мадьяр, чтобы они отказались от российских нефти и газа, и перешли на дорогие американские. К тому же в Венгрии работает АЭС советского образца в Пакше – и её переход на американские стержни чреват вторым «Чернобылем». Орбану категорически невыгоден такой вариант, а президент России здесь необходим для создания в данном случае комбинации «двое на одного».

    Дальше уже вступает в силу общеевропейский сюжет, связанный с противостоянием Орбана и руководства Евросоюза. Он может показать им, что является миротворцем мирового масштаба, имеющим за спиной поддержку таких фигур, как Путин и Трамп. Кроме того, венгерский премьер может добиться (прежде всего от главы США, конечно – хотя и от президента России она не помешает) поддержки по многим ключевым вопросам, по которым они имеет расхождения с руководством Евросоюза.

    Пожалуй, среди этих вопросов можно выделить два. Первый – нежелание Венгрии принимать мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки по квотам ЕС. Трамп и его подчинённые жёстко ругали европейцев за «проходной двор». И Орбан как лидер правой общеевропейской партии, заточенной на мигрантскую тему, получит добро на ужесточение миграционной политики в общеевропейском масштабе. Вторая – тема традиционных ценностей, по которой он совпал бы с обоими гостями, и жёстко разошёлся бы с руководством Евросоюза.

    Но есть тема, где Орбан с Трампом не сойдутся точно. Венгрия в последние годы наладила тесные политические и экономические отношения с Китаем. Для президента США подобное – явная «красная тряпка». И здесь российский президент снова пригодится ему в «помощники» для того, чтобы объяснять американскую гостю важность партнёрства с китайцами. Можно подумать и над тем, чтобы в будущем зазвать в Будапешт ещё и Си Цзиньпина… Собственно, мало кто в мире сподобился бы собрать у себя лидеров России, США и КНР. А Орбан вполне может.

    Наконец, имеется и ещё один сюжет. В последнее время Венгрия обозначила себя пусть как второстепенного, но всё же игрока на Ближнем Востока. С одной стороны, Орбан установил тесные отношения с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.  С другой – с критикующим его президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Ко всему прочему, Венгрия примеряет на себя роль защитницы христиан, страдающих от исламистов в сегодняшней Сирии. И это ещё один сюжет, делающий венгерского премьера не просто хозяином российско-американской встречи.

    Теперь главный вопрос заключается в том, чтобы такая встреча состоялась. Правда, иллюзий питать не стоит. Интересы России премьер Венгрии отстаивать не станет. Играть он будет исключительно на себя и на своё государство. Как и подобает настоящему крупному политику.

    Другие материалы автора

    Главное
    При взрыве на предприятии в Копейске погибли девять человек
    Трамп опроверг снятие запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    На перерабатывающем российскую нефть НПЗ в Братиславе произошел пожар
    Захарова объяснила ненависть к России у «режима в Риге»
    НАСА сообщило о появлении второй луны
    Координировавший беспорядки канал «Утро Дагестан» создали на Украине
    В Госдуме собрались обязать владельцев домашних животных убирать за питомцами в подъездах

    Спасением для нефтяного рынка станут США

    На рынке нефти появился индикатор, который указывает на риск падения Brent ближе к 50 долларам за баррель. Такого не было со времен ковида в 2020 году. Что это за опасный биржевой фактор? И каким образом США могут спасти нефтяной рынок от сильного обвала? Подробности

    Перейти в раздел

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ

    Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России. Были произведены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Учения продемонстрировали надежность систем стратегического сдерживания. Но в следующие десять лет ядерная триада будет обновляться, говорят эксперты, в том числе, чтобы противостоять быстрым средствам разведки на базе искусственного интеллекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина и Швеция заключили неподъемную сделку по истребителям

    Поиски вооружений для ВСУ привели Владимира Зеленского к неожиданному соглашению: Украина договорилась со Швецией о намерениях приобрести у страны 150 истребителей Gripen E. Как отмечают эксперты, данные самолеты хоть и отличаются хорошим качеством, но не являются в полной мере современными. Кроме того, учитывая слабость ВПК королевства, создание столь большого числа машин станет трудной задачей. А вопрос финансования сделки – и вовсе загадка. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации