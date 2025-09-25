  • Новость часаВласти ДНР заявили о взятии Красноармейска в полукольцо
    Бессмысленный визовый удар ЕС по России
    25 сентября 2025, 12:00 Мнение

    Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как на фоне наших законопослушных туристов границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    Вадим Трухачёв

    кандидат исторических наук, политолог-европеист

    К введению очередного пакета санкций Евросоюза против России все уже настолько привыкли, что новости об этом просто не замечают. Однако обсуждение грядущего, 19-го, пакета антироссийских ограничительных мер вызвало неподдельный интерес. Оно и понятно – речь идёт о возможном запрете или новом серьёзном ограничении на выдачу виз для граждан России. То есть еврочиновники решили «бить по паспорту» всех подряд россиян.

    Как-то в 2024 году, после выборов в Европарламент, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проговорилась, что можно подумать о полном запрете на въезд в Евросоюз граждан России – кроме «особых случаев». Под ними, видимо, понимаются всё ещё живущие в России сторонники несистемной прозападной оппозиции. Или же какие-то выдающиеся учёные, деятели культуры, спортсмены, представители бизнеса… И, разумеется, те самые отдельные чиновники и олигархи, решившие стать перебежчиками.

    Однако прошёл год, но в практическую плоскость дело так и не перешло. Как и раньше, визы гражданам России не выдают Бельгия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония, а также не входящие в ЕС, но являющиеся частью Шенгенской зоны Норвегия и Исландия. Но Словакия, ранее тоже состоявшая в этом списке, из него выпала. Однако разговоров от этого меньше не стало. И накануне обсуждения нового пакета санкций идея полного запрета выдачи виз снова всплыла.

    Однако тут же дали о себе знать несогласные с таким радикальным поворотом. Венгрия, Греция, Испания, Италия, Франция, Испания, Греция и Венгрия всё ещё выдают визы гражданам России, а потому восприняли идею в штыки. Можно предположить, что к ним присоединятся Австрия, Болгария, Кипр, Мальта, Словакия и (в случае смены правительства после скорых выборов) Чехия. Потому решение вопроса пока отложили. Скорее всего, для того, чтобы найти «золотую середину» и выработать общие для всех правила. 

    История визового вопроса в отношениях России и Евросоюза восходит к началу XXI века. Тогда, на волне сближения, начали говорить о том, что надо бы в будущем перейти к безвизовому режиму. С 2007 года заработал облегчённый порядок оформления виз для некоторых категорий граждан – чиновников, предпринимателей, журналистов, деятелей науки и культуры, спортсменов, участников образовательного обмена. Для остальных установили фиксированный набор документов и консульский сбор в 35 евро (для других стран он составлял 60 евро).

    Однако дальше этого дело так и не пошло. Россия была готова отменить визы «хоть завтра», и несколько раз вводила безвизовый въезд для участников и зрителей крупных мероприятий – финала Лиги чемпионов 2008 года, Евровидения-2009, Олимпиады 2014 года, Чемпионата мира по футболу 2018 года. В ответ – ничего. Каждый раз возникали всё новые отговорки, почему дальнейшее облегчение визового режима невозможно. Пока в 2011 году тогдашняя глава евродипломатии Кэтрин Эштон не сказала прямо, что дело – в политике России.

    Вот здесь мы и подошли к самому главному. Отменять визовый режим с Россией Евросоюз не собирался с самого начала. Облегчённый порядок оформления виз распространялся на те категории граждан, которые могли бы выступить в роли проводников европейского влияния. Проще говоря, те, кто мог бы отвечать за промывку мозгов в нужном ЕС ключе. Плюс интересовали крупные инвесторы и чиновники, кого можно было бы в случае чего шантажировать счетами, собственностью в ЕС и живущими там же детьми.

    В Евросоюзе не было согласия ни между странами, ни внутри отдельных государств по поводу того, стоит ли идти на дальнейшее облегчение визового режима с Россией. Но до поры, до времени турпоток рос. В 2013 году шенгенские визы оформили 6,9 млн граждан России. Это всего 4,7% населения страны. Ряд исследований показали, что, по самым оптимистичным оценкам, в странах ЕС побывало максимум 15% жителей нашей страны. А прочными связями в его пределах обзавелись ещё в несколько раз меньше.

    В данном случае получилось, что Евросоюз переиграл сам себя. Попытки изменить политику России с помощью выращивания «правильных» лидеров общественного мнения не сработала. А красоты и достопримечательности Европы подавляющее большинство жителей России так и не увидело. Может быть, многие бы туда и доехали – но сложности с оформлением визы и долгое ожидание отбили охоту даже пробивать «шенгенскую стену». Так что собственный положительный образ среди наших сограждан ЕС так и не создал.

    Когда в 2014 году случился обвал отношений между Россией и ЕС – количество оформляемых виз в какой-то момент упало почти втрое. Европейцы увеличили сроки рассмотрения заявок, сделали фактически невозможным уплату консульского сбора в посольствах и генконсульствах. Но всё же запрета на въезд гражданам России тогда не случилось. Постепенно, к 2019 году, турпоток достиг отметки в 4,1 млн выданных виз в год, но и данная цифра была более чем в полтора раза ниже пикового 2013 года. А отмена виз канула в лету даже на уровне разговоров.

    Ещё тогдашнее усложнение процедуры оформления шенгенских виз для граждан России выглядела нелепо на фоне того, как толпы мигрантов из стран Ближнего Востока, Африки и Южной Азии штурмовали пределы ЕС, совершенно не задумываясь о визах. Как многочисленные теракты в Европе совершали преимущественно уроженцы самих европейских стран с «миграционными» корнями. Однако даже эти очевидные вещи не изменили подходы европейских чиновников к визовым делам с Россией.

    С началом пандемии коронавируса, плавно перешедшей в полный обвал отношений России и Евросоюза, числа выдаваемых виз и вовсе превратились из семизначных в шестизначные. За последние 5 лет, начиная с 2020 года, такие: 654 тыс., 536 тыс., 619 тыс., 518 тыс. и 541 тыс. Россия, до того занимавшая твёрдое первое место по числу туристов в ЕС, опустилась на третье. Евросоюз лишился миллиардов евро, лишив себя самых многочисленных путешественников. Но политика важнее.

    До полной отмены виз дело едва ли дойдёт. Но процедуру сделают настолько дорогой и сложной, что у большинства потенциальных туристов просто пропадет желание ехать в Европу. Тем более что прямого авиасообщения между Россией и ЕС больше нет. Это будет выглядеть своего рода местью нашим согражданам за то, что они отказались принять диктат высокомерных еврочиновников. Потеря денег последних явно не интересует – важнее демонстративно «ударить по паспорту».

    На фоне бесконечных происшествий с выходцами из стран Ближнего Востока, Южной Азии и Африки почти полный запрет на въезд для граждан России выглядит откровенно глупым. Им попасть в ЕС даже по формальным признакам станет сложнее, чем жителям Афганистана, Йемена, Пакистана, Сомали или Судана. Сами европейцы пусть делают свои выводы на их собственных выборах.

    Стоит ли ездить в такой Евросоюз на таких условиях – пусть каждый решает для себя сам. Для большинства отрицательный ответ на данный вопрос очевиден. 

