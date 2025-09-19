Euractiv: Послы ЕС в пятницу обсудят новый пакет санкций против России

Tекст: Вера Басилая

Послы Евросоюза 19 сентября проведут встречу для обсуждения очередного, 19-го по счету, пакета санкций против России, передает ТАСС.

По данным Euractiv, Еврокомиссия намерена ускорить отказ Европы от российского ископаемого топлива и считает санкции ключевым инструментом для достижения этой цели. По словам европейских чиновников, в повестке может оказаться вопрос введения ограничений и против российского газа.

Как ожидается, очередной пакет будет направлен на ужесточение контроля за обходом уже действующих рестрикций, усиление мер против российских банков, энергетических компаний и так называемого теневого флота. Также планируется введение экспортных ограничений, которые затронут третьи страны. Возможны новые ужесточения при выдаче туристических виз гражданам России.

Ранее европейские СМИ сообщали, что Еврокомиссия рассматривает возможность официально представить предложение по 19-му пакету санкций именно 19 сентября. В таком случае послы ЕС смогут сразу приступить к обсуждению, чтобы утвердить новые меры.

Европейская комиссия планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября.

Глава евродипломатии Кая Каллас выступила за расширение санкций Евросоюза на энергетический сектор России и возможность введения мер, аналогичных американским.

Министр иностранных дел России заявил, что новые ограничения со стороны западных стран не представляют сложности для страны.

