  • Новость часаСтраны ШОС решили учредить Банк развития
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе
    1 сентября 2025, 09:00 Мнение

    России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв

    кандидат исторических наук, политолог-европеист

    Украину лишили «прораба двух майданов» в особый исторический момент
    Подсчитан прирост состояния богатейших российских миллиардеров
    Песков объяснил использование китайских номеров на автомобиле Путина в Китае
    Медведев назвал две плохих новости для Мерца и Макрона

    В конце лета 2015 года весь мир облетели шокирующие кадры из Будапешта. Огромная толпа беженцев с Ближнего Востока сначала перебралась из Турции в Грецию, а затем через Македонию и Сербию достигла столицы Венгрии. Несколько дней она фактически контролировала город, после чего буквально в прямом смысле «оседлала» поезда в сторону Вены. Часть беженцев осела в Австрии, но большинство отправилось дальше – преимущественно в Германию и Швецию.

    Конкретной даты начала миграционного кризиса не существует. Мы будем отталкиваться от 31 августа 2015 года. В тот день канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя прибытие в свою страну первых нескольких тысяч беженцев, произнесла свою крылатую фразу: «Мы справимся!». Дальнейшие события показали, что не справились. Вспомнить хотя бы новогоднюю «ночь домогательств» в Кельне на 1 января 2016 года. А далее начались теракты и поножовщина – и в самой Германии, и в других странах Европы.

    В отличие от Меркель, другие европейские политики были не столь спокойны. Премьер Венгрии Виктор Орбан поставил на южной границе страны колючую проволоку и сказал о мигрантах как об «исламских завоевателях». Тогдашний президент Чехии Милош Земан пошел еще дальше, сравнив толпы беженцев с «антицивилизацией», пришедшей захватывать Европу. Оба они (а еще власти Польши и Словакии) отказались принимать беженцев по квоте Евросоюза – хотя прекрасно знали, что нарушают обязательства по членству в ЕС.

    Те события заставили Евросоюз в срочном порядке пересматривать миграционное законодательство. Так, ввели в действие правило, обязывающее распределять беженцев по всем странам ЕС. Иначе бы Германия, где осели свыше миллиона человек, и Швеция, чье население разом выросло на два процента, просто бы не справились. В 2026 году вступает в силу новый миграционный пакт, где перераспределение мигрантов станет еще более жестким. Но судя по сводкам о терактах из той же Германии за последний год, события 10-летней давности аукаются до сих пор.

    И здесь мы подходим к первой части ответа на вопрос о причинах кризиса. Ее можно свести к фразе «не затевай войны и перевороты». Евросоюз горячо поддержал свержение многолетних правителей в Тунисе, Египте, Ливии. Под лозунги о демократии он всячески помогал исламистам убрать президента Башара Асада в Сирии. А еще жизнь стала невыносимой в Афганистане, Йемене, Судане, Сомали, ряде районов Пакистана и Бангладеш. А еще в Черной Африке войны так и не прекратились. И люди ушли из них в поисках лучшей жизни… – правильно, в Европу.

    Дотошные европейцы подсчитали, что к ним за 2013-2015 годы прибыло два миллиона 874 тысячи беженцев из стран Ближнего Востока, Северной и Черной Африки. Примерно половина так и осела в Европе. Много? Да, но не космически много. При общем населении европейских стран более чем 500 млн человек речь идет буквально о 0,5% населения. При хорошо работающей системе их можно было расселить, дать кров, обучить местным языкам, дать работу – и вот они, новые члены общества. Однако всё оказалось значительно сложнее…

    Когда толпы нежданных мигрантов штурмовали пределы Евросоюза, напомнила о себе еще одна история. Играя в «демократию и права человека», европейцы легко раздавали политическое убежище тем, кто жаловался на «преследования со стороны диктаторских режимов». В отличие от толп, идущих через Балканы или плывущих на лодках по Средиземному морю, эти попадали в Европу по полноценной визе, которую оформляли в европейских посольствах. Или же прилетали на самолетах в европейские аэропорты.

    Только вот значительная часть таких «политических» оказалась исламистами. Такой «беженец» из Узбекистана, которого ждала тюрьма на родине, проехал по людям в Швеции в апреле 2017 года. Исламисты из Туниса, получившие убежище во Франции, давили людей на грузовиках в Ницце и Берлине в 2016-м, а в Лондоне – в 2017-м. Сын такого исламиста из Ливии взорвал концерт в английском Манчестере. Такие же «политические» устраивали поножовщину в Голландии и Австрии буквально в последние месяцы. Но и это еще не всё.

    Может быть, справились бы европейцы и с сомнительными, якобы политическими, иммигрантами. Однако основной проблемой стали не они, и даже не толпы беженцев. Просто к моменту начала кризиса 2015 года во многих европейских городах сложились огромные иммигрантские гетто, которые существовали совершенно вне законного поля. В них рождались формальные европейцы, которые не чувствовали себя в Европе как на родине – хотя сюда приехали еще их дедушки и бабушки.

    Именно иммигранты третьего поколения и устроили основную массу терактов в Европе. Это и расстрел редакции «Шарли Эбдо» в Париже в начале 2015 года, и теракт в парижском «Батаклане» в ноябре того же года. Это и тройной теракт в Брюсселе в марте 2016 года, и теракты в Лондоне 2005 года и Барселоне 2017 года. Это и поножовщина в голландском Утрехте и финском Турку 2019 и 2017 годов соответственно. Это и стрельба в Вене осенью 2020 года. Список можно продолжать еще долго.

    А виноваты в этом не только парни из иммигрантских гетто. Основную часть вины должны взять на себя европейские политики. Это они разрешили первым гастарбайтерам привозить многочисленную родню, не заставив ее даже выучить язык. Это европейские правительства положили иммигрантам пособия, разрешая годами ничего не делать. Это они разрешили им селиться вместе, тем самым мешая их ассимиляции и позволяя «районам-кварталам, жилым массивам» превращаться в неконтролируемые гетто.

    Отдельный вопрос – школы. Дети иммигрантов шли в них, зачастую не зная государственных языков. А в ряде школ соответствующих районов они составили… все сто процентов обучающихся. Естественно, вести уроки в таких классах стало невозможно. Когда же учиться становилось тяжело, или ужесточались требования к знанию языка, такие дети не доучивались и шли на улицу. Там они сбивались в банды, провоцируя рост преступности. И там же они попадали в лапы различных исламистских структур. Которых запустили в Европу… да, местные власти.

    Европейские правительства разрешили разного рода фондам из Саудовской Аравии и Катара помогать со строительством мечетей и подготовкой имамов. Что эти имамы рассказывали своей пастве – догадаться нетрудно. В неокрепшие мозги мальчиков, которые плохо говорят на европейских языках, но и язык мусульманских предков знают недостаточно, можно вложить почти любую гадость. И годами это происходило. Первой спохватилась в том же 2015 году Австрия, запретив зарубежное финансирование мечетей. Но было уже поздно…

    Приведем и обратный пример. Власти Норвегии годами ничего не делали для решения миграционной проблемы. И вместо них ее пошел решать… террорист Андерс Брейвик, чье имя стало нарицательным. Он девять лет готовил свое преступление, но его так и не предотвратили. Последователи Брейвика потом обнаружились в Швеции и Германии. И трагедии 22 июля 2011 года в Норвегии, и последующих подобных историй можно было бы избежать, если бы европейские политики, подобно Меркель, не говорили бы «мы справимся», когда всё стало хуже некуда.

    Отсюда вытекает еще один, наиболее жесткий вывод. Мигрантов можно принимать ровно столько, сколько ты можешь «переварить». Нельзя не брать во внимание особенности их культуры и поведения, явно отличающиеся от европейских. Нельзя допускать их кучкования, нельзя давать им бездельничать и не учить язык. Потому что к тем, кого Европа не переварила до конца, подтянулись новые любители жизни на халяву. И это – в лучшем случае. Потому что к доморощенным исламистам добавились еще и пришлые.

    «Ложки меда» здесь только две. Первая – европейцы наладили учет приезжих. Этому России, где точное число мигрантов крайне сложно установить, можно бы поучиться. Вторая – та, что часть мигрантов в европейское общество вписалась. Это так, но проблем с теми, кто не вписался, возникло несопоставимо больше.

    Вопреки заверениям Меркель, Европа не справилась. Ненавидимая ей «Альтернатива для Германии» и правые партии в других странах существенно нарастили число голосов, используя именно провал миграционной политики властей.

    А в целом те события стали просто концентрированным выражением того, как вести себя нельзя. Как во внешней, так и во внутренней политике. И примером для других. Для России – в том числе.

    Другие материалы автора

    Главное
    Путин и Моди вместе отправились на переговоры на «Аурусе»
    Полиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве Парубия
    Польша выдворила украинца, обещавшего жечь дома за блокировку соцпомощи
    Президент Грузии призвал Трампа обратить внимание на его страну
    Эксперты пояснили, как запрет передачи сим-карт помешает мошенникам
    Ворота генконсульства России в Сиднее протаранил внедорожник
    Стало известно о документе, который подписала Наговицина перед восхождением

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации