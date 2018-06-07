Обвиняемый в теракте в Стокгольме получил пожизненный срок

Суд приговорил к пожизненному заключению выходца из Узбекистана Рахмата Акилова по делу о теракте в Стокгольме в апреле прошлого года.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, власти Узбекистана подтвердили связь Акилова с ИГ*. 11 апреля 2017 года Стокгольмский окружной суд заключил под стражу 39-летнего Рахмата Акилова, который, как считает следствие, 7 апреля совершил наезд на людей на одной из пешеходных улиц Стокгольма, в результате чего погибли четыре человека.