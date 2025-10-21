Америка мешает Европе украсть российские активы

Tекст: Анастасия Куликова

Страны Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как сообщает издание Politico, 23 октября лидеры ЕС попросят Еврокомиссию (ЕК) составить документ, который санкционирует передачу капитала Киеву. Предложение позволит выделить «140 млрд евро на финансирование боевых действий в течение еще двух-трех лет».

Напомним, большая часть замороженных резервов России хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. Премьер-министр страны Барт де Вевер обозначал три красные линии: отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов; юридически обязывающие, строго реализуемые гарантии разделения рисков с Европой; соглашение о немедленном возврате денег, если Euroclear потребуется срочно передать деньги Москве.

В ответ Евросоюз, по информации Financial Times, лишь усилил давление на Бельгию. «Брюссель три года утверждал, что Euroclear – это национальная компания, и выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что фирма является европейской», – заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

Впрочем, даже если лидеры Евросоюза в четверг примут план по активам, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами. Гарантий успешного завершения этого процесса нет, говорится в материале. На этом фоне любопытна позиция Вашингтона.

В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Штаты «пока не будут» присоединяться к данной инициативе. На минувшей неделе на полях заседания Международного валютного фонда американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка». Отметим, в США заморожено около пяти млрд долларов.

Обсуждение плана поддержки Киева за счет российских активов происходит на фоне контактов Москвы и Вашингтона. Напомним, 16 октября состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа – восьмой по счету с начала года. В ходе переговоров глава Белого дома предложил провести саммит в Будапеште. Российский лидер «сразу же поддержал идею», рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

В понедельник Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили подготовку предстоящей встречи глав государств. Как отметил глава МИД России, главное не место и не сроки саммита, а то, «как мы будем двигаться по существу тех задач, которые были согласованы и по которым было достигнуто широкое понимание в Анкоридже».

По мнению экспертов, позиция США по активам связана с нежеланием администрации Трампа портить отношения с Москвой. «Белый дом изучает возможности и перспективы сотрудничества с нашей страной, в том числе в энергетике, в транспорте, в строительстве туннеля, и намерен поддержать положительную динамику после телефонного разговора лидеров 16 октября», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Впрочем, есть и другая версия, почему Вашингтон не поддержал инициативу Евросоюза. Согласно ей Штаты опасаются последствий как экономических, так и политических. «Репарационный кредит» – это эвфемизм. Предлагаемая логика на деле означает залог под актив, который вы не можете ни обратить взысканием, ни легитимно списать», – отмечал бизнес-аналитик Глеб Простаков.

По оценкам американиста Дмитрия Дробницкого, планы ЕС о «конфискации» средств или выдаче Украине «займа» – «бухгалтерская операция», в ходе которой страны объединения меняют кредитора. «Россия в свое время разместила деньги на европейских счетах и вложилась в ценные бумаги. Европа направила их в экономику, но с условием, что впоследствии средства будут возвращены. В тот момент, когда на Западе заморозили российские активы, произошло ограбление», – напомнил он.

«Сейчас перед европейцами стоит задача «вынуть» из экономики деньги,

но ресурсы ограничены», – добавил собеседник, отметив разгорающиеся бюджетные кризисы, в частности во Франции и Германии. «Единственный источник в этой ситуации – Европейский центральный банк (ЕЦБ). Однако его возможности по эмиссии без свопов федеральной резервной системы (ФРС) США ограничены», – пояснил эксперт.

«Фактически «репарационный займ» – это просьба европейцев к «дядюшке Сэму» дать денег. Между тем, появление новой необеспеченной бумаги на мировом рынке несет финансовые риски для американской стороны», – уточнил американист.

«Кроме того, экспроприация российских активов приведет к тому, что резко упадет доверие Китая, Индии и арабских стран к западным финансовым институтам, и глобальная экономика пострадает. Если США не хотят провоцировать такое развитие событий, то европейцам эти доводы не интересны. Они судорожно вцепились в идею борьбы с Россией и не хотят отступать», – добавил германский политолог Александр Рар.

Он напомнил прозвучавшие в Брюсселе заявления о том, что даже после окончание конфликта Москва останется их «врагом». «Европейские политики, увы, недооценивают возможную реакцию российских властей на передачу средств Москвы Украине. Это еще одно отличие ЕС от США, которые хорошо считают деньги и ценят свои долголетние бизнес-вложения в России», – указал спикер. По его прогнозам, лидеры Евросоюза примут решение по использованию замороженных российских денег для кредитования Украины, а «фактически для продолжения» боевых действий.

«Для Европы это моральный выбор.

Если бы европейские политики руководствовались правовыми соображениями и придерживались правил функционирования глобальных рынков, они бы на этот шаг никогда не пошли», – полагает эксперт.

Несколько иной точки зрения придерживается Ткаченко. Он напомнил, что после согласования на уровне постоянных представителей инициатива должна получить одобрение на уровне послов в Еврокомиссии, а также лидеров государств-членов. «Я думаю, американская позиция повлияет на обсуждение европейцами этого вопроса в четверг. Да и представить, что, скажем, Венгрия поддержат предложение по активам, трудно», – признался собеседник.

На этом фоне примечательно заявление венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто. По его словам, Будапешт получил от России уведомление, что в случае захвата ее активов на Западе она примет ответные меры с учетом позиции каждой отдельной страны. Как отметил военкор Александр Коц, у Москвы есть несколько способов ответа в таком случае. Один из них – наложить арест на активы западных компаний, не ушедших с нашего рынка.

«Их осталось немало, но равноценную замену им можно найти и на востоке.

А «Кока-колу» мы, оказывается, и без всяких лицензий можем производить. Также можно лишить доступа к добыче наших полезных ископаемых западных корпораций. Они по-прежнему сохраняют долю в нашей нефте- газо- и металлодобыче. Теперь BP и Shell могут попытать счастья где-нибудь еще», – написал он в своем Telegram-канале.

При этом, по оценкам Рара, если российские власти начнут «зеркально» конфисковывать имущество европейских фирм, которые несмотря на давление со стороны Брюсселя решили не покидать рынок России, то руководство Евросоюза это никак не опечалит, скорее наоборот. «Общая ситуация показывает, насколько разрушены – в одностороннем порядке – отношения между ЕС и Москвой», – подчеркнул аналитик.

Как бы то ни было, пока инициатива европейцев по российским активам – только проект. «Это инструмент психологической войны, давления на США, Россию и попытка приободрить Владимира Зеленского. Не готов делать ставку, но думаю, что ничего в четверг не произойдет. Если же Евросоюз в конце концов примет решение о конфискации средств или передаче их Украине, то это станет серьезным изменением в конфликте. И ответные меры Москвы уже заготовлены», – заключил Ткаченко.