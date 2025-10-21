  • Новость часаНа НПЗ Венгрии и Румынии произошли взрывы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
    Прилепин подписал контракт на военную службу в зоне СВО
    Археологи предупредили о риске обрушения гробницы Тутанхамона
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    Министерство науки определило минимальные баллы для поступления в вузы в будущем году
    АвтоВАЗ продлил четырехдневную рабочую неделю до конца 2025 года
    Названа дата начала похолодания в Москве
    Мнения
    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    7 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    8 комментариев
    21 октября 2025, 18:00 • Политика

    Америка мешает Европе украсть российские активы

    Америка мешает Европе украсть российские активы
    @ Anoraganingrum/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры ЕС на саммите в четверг намерены поручить ЕК разработать юридическое предложение об использовании замороженных российских активов. В дальнейшем оно позволит выделить до 140 млрд евро на «репарационный кредит» Украине. Штаты, однако, не спешат присоединяться к инициативе. Чем объясняется позиция США, и как мнение Вашингтона отразится на инициативе Брюсселя?

    Страны Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как сообщает издание Politico, 23 октября лидеры ЕС попросят Еврокомиссию (ЕК) составить документ, который санкционирует передачу капитала Киеву. Предложение позволит выделить «140 млрд евро на финансирование боевых действий в течение еще двух-трех лет».

    Напомним, большая часть замороженных резервов России хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. Премьер-министр страны Барт де Вевер обозначал три красные линии: отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов; юридически обязывающие, строго реализуемые гарантии разделения рисков с Европой; соглашение о немедленном возврате денег, если Euroclear потребуется срочно передать деньги Москве.

    В ответ Евросоюз, по информации Financial Times, лишь усилил давление на Бельгию. «Брюссель три года утверждал, что Euroclear – это национальная компания, и выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что фирма является европейской», – заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

    Впрочем, даже если лидеры Евросоюза в четверг примут план по активам, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами. Гарантий успешного завершения этого процесса нет, говорится в материале. На этом фоне любопытна позиция Вашингтона.

    В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Штаты «пока не будут» присоединяться к данной инициативе. На минувшей неделе на полях заседания Международного валютного фонда американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка». Отметим, в США заморожено около пяти млрд долларов.

    Обсуждение плана поддержки Киева за счет российских активов происходит на фоне контактов Москвы и Вашингтона. Напомним, 16 октября состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа – восьмой по счету с начала года. В ходе переговоров глава Белого дома предложил провести саммит в Будапеште. Российский лидер «сразу же поддержал идею», рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

    В понедельник Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили подготовку предстоящей встречи глав государств. Как отметил глава МИД России, главное не место и не сроки саммита, а то, «как мы будем двигаться по существу тех задач, которые были согласованы и по которым было достигнуто широкое понимание в Анкоридже».

    По мнению экспертов, позиция США по активам связана с нежеланием администрации Трампа портить отношения с Москвой. «Белый дом изучает возможности и перспективы сотрудничества с нашей страной, в том числе в энергетике, в транспорте, в строительстве туннеля, и намерен поддержать положительную динамику после телефонного разговора лидеров 16 октября», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». 

    Впрочем, есть и другая версия, почему Вашингтон не поддержал инициативу Евросоюза. Согласно ей Штаты опасаются последствий как экономических, так и политических. «Репарационный кредит» – это эвфемизм. Предлагаемая логика на деле означает залог под актив, который вы не можете ни обратить взысканием, ни легитимно списать», – отмечал бизнес-аналитик Глеб Простаков.

    По оценкам американиста Дмитрия Дробницкого, планы ЕС о «конфискации» средств или выдаче Украине «займа» – «бухгалтерская операция», в ходе которой страны объединения меняют кредитора. «Россия в свое время разместила деньги на европейских счетах и вложилась в ценные бумаги. Европа направила их в экономику, но с условием, что впоследствии средства будут возвращены. В тот момент, когда на Западе заморозили российские активы, произошло ограбление», – напомнил он.

    «Сейчас перед европейцами стоит задача «вынуть» из экономики деньги,

    но ресурсы ограничены», – добавил собеседник, отметив разгорающиеся бюджетные кризисы, в частности во Франции и Германии. «Единственный источник в этой ситуации – Европейский центральный банк (ЕЦБ). Однако его возможности по эмиссии без свопов федеральной резервной системы (ФРС) США ограничены», – пояснил эксперт.

    «Фактически «репарационный займ» – это просьба европейцев к «дядюшке Сэму» дать денег. Между тем, появление новой необеспеченной бумаги на мировом рынке несет финансовые риски для американской стороны», – уточнил американист.

    «Кроме того, экспроприация российских активов приведет к тому, что резко упадет доверие Китая, Индии и арабских стран к западным финансовым институтам, и глобальная экономика пострадает. Если США не хотят провоцировать такое развитие событий, то европейцам эти доводы не интересны. Они судорожно вцепились в идею борьбы с Россией и не хотят отступать», – добавил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил прозвучавшие в Брюсселе заявления о том, что даже после окончание конфликта Москва останется их «врагом». «Европейские политики, увы, недооценивают возможную реакцию российских властей на передачу средств Москвы Украине. Это еще одно отличие ЕС от США, которые хорошо считают деньги и ценят свои долголетние бизнес-вложения в России», – указал спикер. По его прогнозам, лидеры Евросоюза примут решение по использованию замороженных российских денег для кредитования Украины, а «фактически для продолжения» боевых действий.

    «Для Европы это моральный выбор.

    Если бы европейские политики руководствовались правовыми соображениями и придерживались правил функционирования глобальных рынков, они бы на этот шаг никогда не пошли», – полагает эксперт.

    Несколько иной точки зрения придерживается Ткаченко. Он напомнил, что после согласования на уровне постоянных представителей инициатива должна получить одобрение на уровне послов в Еврокомиссии, а также лидеров государств-членов. «Я думаю, американская позиция повлияет на обсуждение европейцами этого вопроса в четверг. Да и представить, что, скажем, Венгрия поддержат предложение по активам, трудно», – признался собеседник.

    На этом фоне примечательно заявление венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто. По его словам, Будапешт получил от России уведомление, что в случае захвата ее активов на Западе она примет ответные меры с учетом позиции каждой отдельной страны. Как отметил военкор Александр Коц, у Москвы есть несколько способов ответа в таком случае. Один из них – наложить арест на активы западных компаний, не ушедших с нашего рынка.

    «Их осталось немало, но равноценную замену им можно найти и на востоке.

    А «Кока-колу» мы, оказывается, и без всяких лицензий можем производить. Также можно лишить доступа к добыче наших полезных ископаемых западных корпораций. Они по-прежнему сохраняют долю в нашей нефте- газо- и металлодобыче. Теперь BP и Shell могут попытать счастья где-нибудь еще», – написал он в своем Telegram-канале.

    При этом, по оценкам Рара, если российские власти начнут «зеркально» конфисковывать имущество европейских фирм, которые несмотря на давление со стороны Брюсселя решили не покидать рынок России, то руководство Евросоюза это никак не опечалит, скорее наоборот. «Общая ситуация показывает, насколько разрушены – в одностороннем порядке – отношения между ЕС и Москвой», – подчеркнул аналитик.

    Как бы то ни было, пока инициатива европейцев по российским активам – только проект. «Это инструмент психологической войны, давления на США, Россию и попытка приободрить Владимира Зеленского. Не готов делать ставку, но думаю, что ничего в четверг не произойдет. Если же Евросоюз в конце концов примет решение о конфискации средств или передаче их Украине, то это станет серьезным изменением в конфликте. И ответные меры Москвы уже заготовлены», – заключил Ткаченко.

    Главное
    ВЦИОМ сообщил о готовности 69% россиян экономить ради защиты страны
    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    Лавров выразил уверенность в успехе спецоперации на Украине
    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности
    Депутаты одобрили запрет на продажу табака на остановках
    В Исландии впервые нашли комаров
    Умер тренер сборной России по легкой атлетике Оковитый

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису

    Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если на Украине воцарится мир. Совет ЕС принял поэтапный план отказа в течение следующих двух лет. Что будет с российском газом, от которого откажутся европейцы? И как справятся европейские потребители с желанием властей? Подробности

    Перейти в раздел

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР

    «Тут просматривается пресловутая карма – в свое время именно политика Михаила Горбачева привела к тому, что отсоединение республик Прибалтики от СССР стало возможным, и вот теперь это бумерангом возвращается к его потомкам». Такими словами политологи комментируют беспрецедентное решение Верховного суда Литвы. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации