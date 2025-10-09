Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?0 комментариев
Бельгия обозначила красные линии по замороженным активам России
Бельгия представила Евросоюзу список требований относительно замороженных активов России, обозначив строгие условия их применения для помощи Украине, сообщила газета Politico, ознакомившаяся с соответствующим заявлением бельгийского премьера Барта Де Вевера.
Бельгия обозначила ряд жестких требований к Евросоюзу по вопросу замороженных российских активов, передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Politico.
Премьер-министр страны Барт Де Вевер озвучил так называемые «красные линии» на саммите ЕС в Копенгагене. Речь идет о категорическом отказе Брюсселя поддерживать любые меры, которые можно трактовать как конфискацию замороженных средств.
Де Вевер подчеркнул, что Бельгия требует юридически обязательных и строго исполнимых гарантий для страны и бельгийской компании Euroclear. Также Бельгия настаивает на заключении соглашения о немедленном возврате долгов, если Euroclear потребуется вернуть активы России, например, после возможного мирного соглашения по Украине.
По словам премьера, такие гарантии не должны ограничиваться только объемом активов в 170 млрд евро, которые Еврокомиссия предлагает использовать. Он отметил, что потенциальные риски могут быть гораздо выше, а сами гарантии не должны автоматически прекращаться после снятия санкций – арбитражные процедуры могут быть инициированы даже спустя годы.
В заявлении Де Вевера отмечается, что предложенная Еврокомиссией схема на практике «фактически равна конфискации», несмотря на уверения европейских чиновников в обратном. Высокопоставленный дипломат Евросоюза заявил Politico на условиях анонимности, что заявление бельгийского премьера поставило перед союзом множество новых сложных вопросов, которые сейчас изучаются.
