    Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    6 октября 2025, 08:50

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Европейская дискуссия о «репарационном кредите» под залог замороженных российских активов отражает мучительный выбор между желанием продолжать изображать войну с Россией и дефицитом ресурсов, ее питающих. Денег для затяжной конфронтации нет, и соблазн воевать на средства самой России возрастает. Юридическая упаковка – выпуск «репарационных облигаций» на ориентировочно 140 млрд евро, которые будут погашены, когда и если случатся сами репарации. Залог настолько умозрительный, что, конечно, в него не верят ни сами эмитенты облигаций, ни те, кто будет их покупать.

    Экономики крупнейших стран еврозоны буксуют на фоне деиндустриализации, частные инвестиции расползаются в США и Азию вслед за субсидиями и предсказуемыми правилами игры. Вашингтон больше не готов играть роль донора: администрация Трампа готова продать оружие для нужд Европы и Украины, но не финансировать эти поставки из собственного бюджета.

    Шестидесятимиллиардный пакет времен Байдена де-факто исчерпан. А запрос на деньги растет: уже недостаточно перечислять Киеву проценты с доходов по замороженным активам – оборонная машина ЕС и США привыкла к темпам, и эти мизерные выплаты этот аппетит не покрывают. Отсюда политический заказ на сумму, сопоставимую с прежним американским траншем, притом с завышенной планкой: ведь теперь речь идет не просто о продолжении войны, а о необходимости отвоевать утерянные Киевом территории. Так формируется спрос на «быстрые» 140 млрд – без повышения налогов, без нового общеевропейского долга, без разговора с электоратом.

    Спрос, впрочем, чреват повышенными рисками. Конфискация суверенных резервов разрушает монополию доверия западной – прежде всего европейской – финансовой системе. Если сегодня можно изъять активы Центрального банка России под политический кейс, то завтра можно изъять активы любого государства, которое попадет в опалу. В эпоху деглобализации и стратегической конкуренции это не гипотеза, а кратчайший маршрут к утечке резервов из еврозоны. ЕЦБ не случайно предупреждает о рисках финансовой стабильности, а Париж – о «начале полного хаоса».

    Евро и без того быстро теряет статус резервной валюты, и любая де-юре легитимированная экспроприация ускорит скольжение вниз. На этом фоне попытки распределить ответственность по линии G7 – «давайте вместе» с США и Японией – выглядят не солидарностью, а страхом остаться крайним. Вашингтон и Токио не спешат давать юридические гарантии, и это лучше любого доклада объясняет, насколько хрупка конструкция.

    Есть и менее абстрактная проблема: активы находятся не в «ЕС вообще», а в конкретных юрисдикциях. Ключевой узел – бельгийский Euroclear. Бельгия ясно говорит, что не подпишется в одиночку под правовыми и финансовыми рисками экспроприации – а значит, их надо «взаимно разделить». Париж и Люксембург публично выражают сомнения, Берлин просит «проработать детали». Внешне это похоже на обычную брюссельскую рутину – комитеты, заключения, переносы сроков. По сути – страх. Страшно воровать в одиночку, но и толпой не легче, когда в толпе есть те, на чьих балансах держится весь союз.

    Правовой блок рисков тоже масштабнее, чем признают в пресс-релизах. «Репарационный кредит» – это эвфемизм: нет ни международного решения о репарациях, ни процедуры их взыскания, ни даже ясного статуса будущих денежных потоков. Предлагаемая логика «мы кредитуем сейчас, а погашение ляжет на будущие репарации» на деле означает залог под актив, который вы не можете ни обратить взысканием, ни легитимно списать.

    Дальше – экономика ответных шагов. Экспроприация российских резервов почти автоматически запускает зеркальные решения Москвы по активам европейских компаний. Десятки крупных активов уже переданы во «временное управление» и ждут своего часа. Среди наиболее заметных кейсов – «Балтика» (Carlsberg), «Данон Россия» (Danone), обширные портфели Uniper и Fortum в энергетике, «Фольксваген Груп Рус» и завод Nissan, активы IKEA, Renault/Nissan в связке с АвтоВАЗом, логистическая инфраструктура Maersk. Формальный статус «временный» легко превращается в «безвозвратный».

    Под вопросом окажутся и бизнесы, которые продолжали работу или сохраняли присутствие: Auchan, Raiffeisen Bank International, OTP, UniCredit, Bonduelle и другие. Им грозит не только принудительная продажа с дисконтом и контроль за дивидендами, но и блокировка трансграничных расчетов, доначисления налогов, отзыв лицензий. Это не «моральные издержки», это конкретные убытки, против которых будут выступать очень конкретные советы директоров и капитаны бизнеса в Париже, Вене, Мюнхене.

    Политический тайминг только ухудшает картину. Рейтинги европейских лидеров низкие, горизонты политических карьер – короткие. В этой конфигурации у соблазна «взять здесь и сейчас» появляется шанс победить инстинкт самосохранения. Но короткие деньги редко решают долгие проблемы. Конфискация – это «единоразовый доход», после которого начинаются затраты на обслуживание последствий: правовые тяжбы, компенсации инвесторам, поддержка банковского сектора и т. п.

    В конечном счете дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

