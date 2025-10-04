Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?11 комментариев
Бюрократия затормозила переброску войск Франции к восточным границам НАТО
Генерал Феол: Переброске войск Франции к границам НАТО мешает евробюрократия
Франция испытывает значительные задержки при переброске войск к восточным рубежам НАТО из-за европейской бюрократии, пишет Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола.
По данным Defense News, оформление разрешений на переброску военных колонн через территории соседних стран занимает десятки дней, тогда как по стандартам ЕС этот процесс должен занимать не более пяти дней, передает РИА «Новости».
Генерал Феол считает, что для оперативного перемещения военной техники и личного состава необходимо усовершенствовать планирование наземной транспортной сети Европы, «чтобы вернуться к тому, что было во времена холодной войны».
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила о превращении восточного фланга НАТО в «восточный фронт» и втягивании альянса в военное противостояние с Россией. Президент Финляндии Александр Стубб объявил о начале операции НАТО «Восточный часовой» на юго-восточном фланге альянса.