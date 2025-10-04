Генерал Феол: Переброске войск Франции к границам НАТО мешает евробюрократия

Tекст: Антон Антонов

По данным Defense News, оформление разрешений на переброску военных колонн через территории соседних стран занимает десятки дней, тогда как по стандартам ЕС этот процесс должен занимать не более пяти дней, передает РИА «Новости».

Генерал Феол считает, что для оперативного перемещения военной техники и личного состава необходимо усовершенствовать планирование наземной транспортной сети Европы, «чтобы вернуться к тому, что было во времена холодной войны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила о превращении восточного фланга НАТО в «восточный фронт» и втягивании альянса в военное противостояние с Россией. Президент Финляндии Александр Стубб объявил о начале операции НАТО «Восточный часовой» на юго-восточном фланге альянса.