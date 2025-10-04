  • Новость часаПремьер Грузии обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    4 октября 2025, 22:56 • Новости дня

    Бюрократия затормозила переброску войск Франции к восточным границам НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Франция испытывает значительные задержки при переброске войск к восточным рубежам НАТО из-за европейской бюрократии, пишет Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола.

    По данным Defense News, оформление разрешений на переброску военных колонн через территории соседних стран занимает десятки дней, тогда как по стандартам ЕС этот процесс должен занимать не более пяти дней, передает РИА «Новости».

    Генерал Феол считает, что для оперативного перемещения военной техники и личного состава необходимо усовершенствовать планирование наземной транспортной сети Европы, «чтобы вернуться к тому, что было во времена холодной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила о превращении восточного фланга НАТО в «восточный фронт» и втягивании альянса в военное противостояние с Россией. Президент Финляндии Александр Стубб объявил о начале операции НАТО «Восточный часовой» на юго-восточном фланге альянса.

    2 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии из-за российских МиГ-31

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе спора по вопросу реагирования на «вторжения» в воздушное пространство стран НАТО генсек альянса Марк Рютте повысил голос на премьера Эстонии Кристена Михала, сообщает Fox News со ссылкой на официальные источники.

    По данным Fox News, конфликт произошел на прошлой неделе после того, как Эстония активировала 4 статью устава НАТО, потребовав консультаций по поводу инцидента. «Недавние... вторжения в воздушное пространство НАТО усилили разногласия внутри альянса касательно того, как реагировать на них», – приводит РИА «Новости» текст сообщения канала.

    Сообщается, что «генеральный секретарь Марк Рютте столкнулся в конфликте с эстонским премьер-министром Кристеном Михалом» и «даже поднял голос на Михала, предупреждая того, что НАТО должно быть осторожным касательно того, как часто оно сигнализирует о тревоге». Собеседники телеканала отметили, что Рютте убежден – обращаться за консультациями по каждому инциденту нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михал заявил, что три российских МиГ-31 якобы «вторглись» в воздушное пространство Эстонии и находились там 12 минут. Минобороны России отметило, что полет проходил по международным правилам, а маршрут самолетов лежал над нейтральными водами.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны НАТО обсуждают возможность нанесения ударов по российским военным самолетам, если они будут нарушать воздушные границы НАТО. Рютте выступил против подобных планов.

    2 октября 2025, 03:21 • Новости дня
    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена предоставить Украине информацию для нанесения ударов дальнобойным оружием по российской энергетической инфраструктуре, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal, «США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры», передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп подписал разрешение для американских разведывательных агентств и Пентагона о предоставлении подобной поддержки Киеву. Официальные лица США заявили, что Вашингтон также просит союзников по НАТО предоставить Украине аналогичную помощь.

    По информации издания, это первый случай, когда администрация Трампа согласилась оказать Киеву содействие в нанесении таких ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а также допустил, что Киев может «пойти еще дальше». Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    4 октября 2025, 12:45 • Видео
    Чехи испортят Евросоюзу жизнь

    В Чехии завершаются выборы в парламент, и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    2 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что именно страны НАТО отказались от обязательного включения транспондеров во время полетов военных самолетов над Балтийским морем.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Запада о полетах российских самолетов, которые не включают транспондеры над Балтийским морем, передает РИА «Новости».

    «Я обращал внимание, когда в Финляндию, Хельсинки, приезжал, на то, что летают натовские самолеты без транспондеров. И тогда финский президент сказал: «Давайте договоримся, чтобы все включали транспондеры», я говорю: «Мы согласны, Россия согласна». Чего ответили страны НАТО? «Не будем». Не будем, ладно, и мы летаем тогда без транспондеров», – отметил Путин.

    Ранее Путин заявил, что все государства НАТО воюют с Россией на Украине.

    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Президент также заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.

    2 октября 2025, 14:39 • Новости дня
    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о «конфликте с Азербайджаном»

    Tекст: Вера Басилая

    Во время саммита Европейского политического сообщества президент Франции Эммануэль Макрон в шутку шлепнул по лицу премьера Албании Эди Раму после его шутки о «конфликте с Азербайджаном».

    Премьер-министр Албании Эди Рама, находясь на саммите Европейского политического сообщества вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сделал шутливое заявление о конфликте между Албанией и Азербайджаном. Рама отметил, что Дональд Трамп якобы положил конец их «конфликту» и предложил Макрону поздравить их с «мирной сделкой», передает «Газета.Ru».

    Макрон, засмеявшись вместе с коллегами, в ответ на шутку шлепнул Раму по лицу и после этого покинул компанию. Шутка Рамы была связана с оговоркой, допущенной Дональдом Трампом в интервью Fox News, когда американский лидер перепутал Албанию с Арменией, рассказывая о якобы урегулированных им военных конфликтах.

    Президент США не смог выговорить несколько географических названий в эфире при беседе с журналистом Марком Левиным.

    Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией».

    2 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал ситуацию с задержанием танкера французскими властями.

    По словам главы государства, эти действия являются пиратством, передает РИА «Новости».

    «Это пиратство, этот случай мне известен. Танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания», – подчеркнул Путин.

    Напомним, 1 октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры так называемого теневого флота на несколько дней или недель, чтобы нарушить поставки российской нефти.

    2 октября 2025, 13:34 • Новости дня
    Макрон предложил на недели задерживать танкеры с российской нефтью

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры так называемого теневого флота на несколько дней или недель, чтобы нарушить поставки российской нефти.

    Президент Франции предложил в рамках коалиции задерживать суда, перевозящие российскую нефть, на длительный срок, передает ТАСС.

    Он заявил, что такие меры позволят уничтожить бизнес-модель перевозчиков и вынудят их менять логистику, что снизит эффективность транспортировки.

    Макрон отметил, что ранее Франция уже задержала у своих берегов танкер, следовавший из российского порта в Индию и шедший под «фальшивым флагом». По его словам, остановка судна на одну-две недели позволила подорвать поставки из России и проверить соответствие судна международным правилам.

    Он подчеркнул, что считает «теневой флот» отличной целью для повышения эффективности давления на Россию и предложил совместную работу с НАТО в рамках «коалиции желающих».

    Ранее несколько моряков с танкера Pushpa, который называют частью «теневого флота России», были задержаны военными Франции и допрошены по подозрению в нарушении морского законодательства.

    Владимир Зеленский ранее заявлял, что российские танкеры якобы превращаются в центры управления дронами, угрожающими европейским аэропортам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о задержании нефтяного танкера у берегов Франции.

    3 октября 2025, 14:33 • Новости дня
    Франция отпустила задержанный танкер Boracay с экипажем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французские власти отпустили танкер Boracay, входящий в список ограничений против Москвы, пишет AFP.

    По информации AFP, капитан судна и его помощник были возвращены на борт и отпущены, после чего судно возобновило движение в ночь с четверга на пятницу, передает РИА «Новости».

    Однако, по данным агентства, возвращенным членам экипажа были вручены повестки для явки в суд города Брест. Заседание назначено на 26 февраля, причиной повестки стал «отказ подчиниться требованиям властей».

    После освобождения судно взяло курс в сторону Суэцкого канала, сообщает BFMTV со ссылкой на данные Marine Traffic и Vesselfinder.

    Напомним, 1 октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.

    Президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал ситуацию с задержанием танкера французскими властями пиратством.

    3 октября 2025, 06:03 • Новости дня
    Арестованный во Владивостоке французский велопутешественник освоил русский язык

    Tекст: Денис Тельманов

    Французский велопутешественник Софиан Сехили, находящийся под арестом в Приморье, освоил несколько простых фраз на русском языке для общения.

    Адвокат задержанного велопутешественника Алла Кушнир сообщила, что Софиан Сехили выучил ряд базовых слов на русском языке, передает ТАСС.

    Она отметила: «Софиан Сехили не то чтобы его изучает, но уже знает некоторые слова на русском, которые помогают ему в общении – базовые слова».

    Ранее для Сехили был заказан французско-русский разговорник, о чем рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин.

    Сехили был задержан на китайско-российской границе после того, как, по данным французских СМИ, дважды попытался въехать в Россию через разные контрольно-пропускные пункты, находящиеся в 200 км друг от друга.

    Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы России, предусматривающей штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на два года.

    По информации французской газеты, целью путешествия Сехили было побитие мирового рекорда по пересечению Евразии на велосипеде по маршруту Лиссабон – Владивосток. 30 сентября велопутешественника посетил почетный консул Франции, после чего суд в Уссурийске продлил арест до 3 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арест велопутешественника из Франции Софьяна Сехили продлен до 3 ноября. Уссурийский райсуд Приморского края поместил гражданина Франции Сехили под стражу. Во Владивостоке полиция задержала Сехили, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии и дважды въезжал на территорию России.

    2 октября 2025, 15:32 • Новости дня
    Французский генерал предостерег НАТО от атак на самолеты России

    Генерал Паломеро предостерег НАТО от ударов по российским самолетам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший верховный главнокомандующий НАТО по трансформации, экс-начальник штаба Военно-воздушных сил Франции Жан-Поль Паломеро предостерег альянс от ударов по российским самолетам, которые якобы могут нарушить его воздушное пространство.

    Паломеро в беседе с изданием Newsweek выразил мнение, что главной задачей НАТО должна оставаться готовность к защите, без выхода за пределы необходимой обороны и эскалации конфликта, передает РИА «Новости».

    «НАТО не следует этого делать (сбивать российские самолеты)... НАТО должно быть готово действовать, но не превышать пределы необходимой обороны», – сказал генерал. Он отметил, что альянс должен демонстрировать силу, оперативно поднимая истребители для реагирования на возможные инциденты.

    Ранее глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен призывала к готовности сбивать российские самолеты.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил заявления о готовности стран НАТО сбивать самолеты России.

    2 октября 2025, 22:48 • Новости дня
    Путин назвал простофилями ожидавших дружбы с Западом россиян после распада СССР
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал простофилями российских граждан и бывших советских чиновников, которые после распада Советского Союза рассчитывали на установление «по-семейному хороших» отношений с Западом.

    «Советский Союз рухнул. И российские простофили и бывшие чиновники Советского Союза думали, что вот теперь-то – и я так думал – теперь-то мы одна семья цивилизационная, сейчас мы обнимемся, расцелуемся в губы... и пойдем, общая семья народов, будем по-семейному хорошо жить. Ни фига подобного. Даже для меня, для бывшего сотрудника внешней разведки Советского Союза, [это] было несколько неожиданным», – цитирует ТАСС Путина.

    Глава государства подчеркнул, что эти ожидания не оправдались, Запад не был готов к таким отношениям, несмотря на перемены в политической системе России.

    Ранее Путин заявил, что современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий

    3 октября 2025, 21:48 • Новости дня
    США заявили о слежке за «маневрами» ВМФ России у берегов НАТО
    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты крайне серьезно воспринимают информацию о якобы маневрах кораблей ВМФ России у границ стран НАТО, заявила пресс-секретарь президента России Кэролайн Левитт.

    Левитт заявила, что ситуация находится под постоянным контролем и отслеживается в ежедневном режиме, передает РИА «Новости». Левитт подчеркнула, что Совет национальной безопасности постоянно поддерживает связь с партнерами по НАТО, а президент регулярно обсуждает происходящее с лидерами альянса.

    По ее словам, Белый дом внимательно относится к возможным провокациям, в том числе к инцидентам с датскими военными во время саммита Евросоюза в Копенгагене. Она отметила, что все подобные сообщения тщательно анализируются, а администрация продолжает консультации с европейскими союзниками.

    Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о гибридной войне и новых угрозах для Европы накануне саммита в Копенгагене.

    Французские ВМС захватили в международных водах танкер, который западные СМИ связали с ажиотажем вокруг появления беспилотников над Данией.

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в шутку пообещал больше не отправлять дроны во Францию и Данию и отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.

    Путин также назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    2 октября 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал на пленарной сессии клуба «Валдай», что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО.

    По словам главы государства, первый раз подобная инициатива была озвучена в 1954 году в советский период, а второй раз – в 2000 году во время визита в Москву президента США Билла Клинтона, передает ТАСС.

    «Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, еще во времена СССР. Это было сделано тогда. А второй раз в ходе визита президента США [Билла] Клинтона в Москву. Я уже об этом говорил в 2000 году, когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали. И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога», – заявил Путин.

    «Мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности. Но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной, схематичной картины мира», – сказал президент. По его словам, реальный шанс на другой, позитивный вектор развития международных отношений был.

    «Но верх, увы, взял другой подход. Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий. Он также отметил слом прежней системы глобальных правил.

    2 октября 2025, 13:55 • Новости дня
    Туск признал преимущество России перед Европой в силе духа
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На встрече Европейского политического сообщества премьер-министр Польши Дональд Туск указал на психологическую стойкость России как ее главное преимущество в противостоянии с Европой.

    Во время дискуссии на встрече лидеров Европейского политического сообщества премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что единственным преимуществом России является ментальность, передает ТАСС.

    По словам Туска, Россия обладает психологическим преимуществом, так как готова к бою, самопожертвованию и страданиям. При этом польский премьер подчеркнул, что в экономическом и технологическом отношении Европа превосходит Россию.

    Туск также отметил, что Польша не стремится к эскалации конфликта на Украине и не заинтересована в противостоянии с Россией. Он назвал перемирие на Украине наивысшим приоритетом для своей страны. В то же время Туск выразил мнение, что поражение Украины в конфликте с Россией станет концом для Польши и Европы в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты в Копенгагене переключили внимание с Дональда Туска на Виктора Орбана во время саммита ЕС. Роберт Фицо отменил поездку на этот саммит из-за проблем со здоровьем. Евросоюз поручил Еврокомиссии рассмотреть последствия возможного изъятия российских активов.

    2 октября 2025, 19:29 • Новости дня
    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал заявления о том, что Россия может напасть на НАТО, «чушью».

    «Правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию: оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом», – подчеркнул он, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что не верит, будто западные лидеры сами искренне считают возможным нападение России на НАТО. «Я смотрю иногда, как и что говорят, думаю, они же не могут в это верить, что Россия собирается нападать на НАТО – в это поверить невозможно, а своих людей убеждают», – добавил президент.

    Ранее Путин рассказал на пленарной сессии клуба «Валдай», что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО.

    Он также предупредил желающих «потягаться» с Россией.

    2 октября 2025, 22:39 • Новости дня
    Путин пошутил об отправке российских дронов «в Лиссабон и Копенгаген»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в шутку пообещал больше «не отправлять дроны во Францию и Данию» и отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.

    Путин заявил на пленарной сессии клуба «Валдай», что у России отсутствуют беспилотники, способные долететь до Лиссабона. Глава государства уточнил, что у страны есть определенные дроны большой дальности, однако «целей там, что самое-то главное, нет», передает ТАСС.

    В ходе выступления Путин иронично заметил, что больше «не будет отправлять дроны ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген». «Куда еще-то летают? <…> Вы знаете, там развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу неопознанных летающих объектов, НЛО», – пошутил президент.

    Он добавил, что в Европе, как и в России, достаточно «чудиков», склонных запускать неопознанные летающие объекты, а потому «пусть ловят там все это».

    Президент подчеркнул, что заявления о так называемых российских дронах на территории Евросоюза используются для «нагнетания обстановки» и исполнения воли «вашингтонского обкома».

    Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен накануне саммита в Копенгагене заявила о гибридной войне и новых угрозах для Европы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что тема «российских дронов» используется для легитимизации военных приготовлений Евросоюза против России.

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

