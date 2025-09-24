Дипломат Жданова обвинила НАТО в прямом военном противостоянии с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Жданова отметила, что действия стран НАТО в ходе украинского кризиса уже свидетельствуют о прямом противостоянии с Россией, передает ТАСС. Она подчеркнула, что на границах России в Балтийском, Черноморском регионах и Арктике усиливается активность авиации НАТО и его стран-членов, что может привести к опасным инцидентам.

Жданова также прокомментировала обвинения Эстонии в адрес России по поводу якобы нарушения ее воздушного пространства российскими истребителями. «Если бы Эстония действительно хотела разобраться в ситуации и урегулировать ее, то она предложила бы провести двусторонний деполитизированный диалог на профессиональном уровне. Однако ей, как и Западу в целом, видимо, важнее раздуть пропагандистскую шумиху, используя ее для оправдания процесса милитаризации и подготовки войны с Россией», – заявила она.

По словам Ждановой, отказ Эстонии от диалога подтверждает намерение продолжать эскалацию и готовить общественное мнение к конфликту с Россией.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что призывы ряда стран НАТО к более агрессивному ответу на инциденты с нарушением воздушного пространства ведут к дальнейшей эскалации.

Напомним, власти Эстонии официально обратились к странам НАТО с запросом о проведении консультаций после якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

В Минобороны России заявили, что плановый перелет трех истребителей МиГ-31 из Карелии в Калининградскую область осуществлен по согласованному маршруту, самолеты не нарушали воздушное пространство Эстонии.