Сийярто предупредил об эскалации конфликта из-за заявлений НАТО

Сийярто заявил об опасности призывов НАТО к агрессивным ответам России

Tекст: Денис Тельманов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС, что призывы ряда стран НАТО к более агрессивному ответу на инциденты с нарушением воздушного пространства ведут к дальнейшей эскалации.

Он отметил: «Да, мы абсолютно обеспокоены событиями, которые могут привести к дальнейшей эскалации этого конфликта. С самого начала, три с половиной года назад, мы очень четко дали понять, что худшим вариантом будет прямая конфронтация между НАТО и Россией. А прямая конфронтация между НАТО и Россией равносильна очень серьезному риску начала войны. А этого мы не хотим».

Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает против прямого столкновения НАТО с Россией и считает такие сценарии крайне опасными.

Власти Эстонии недавно обратились к странам НАТО с официальным запросом о проведении консультаций после сообщения о якобы нарушении воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

В Минобороны России заявили, что плановый перелет трех истребителей МиГ-31 из Карелии в Калининградскую область был осуществлен по согласованному маршруту и не сопровождался нарушением воздушного пространства Эстонии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отказался отвечать на вопрос о готовности к прямым переговорам с Москвой по поводу инцидента с военными самолетами.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не будет самостоятельно уничтожать объекты, нарушающие ее воздушное пространство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления эстонских властей о якобы нарушении российскими МиГ-31 воздушного пространства не имеют оснований.