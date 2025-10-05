  • Новость часаВ Грузии заявили об украинском следе в подготовке диверсий в Тбилиси
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай вторгся в самое сердце французской моды
    Путин назвал последствия поставок Tomahawk Украине
    Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту (фото)
    В Турции назвали главное препятствие для мира на Украине
    МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг
    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак (видео)
    Названа причина «тормоза» переброски войск Франции на Восток
    В США отметили «удивительное терпение» России на фоне провокаций
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался: что же в моей жизни некачественно?

    20 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    21 комментарий
    5 октября 2025, 17:15 • Новости дня

    Эксперт объяснил внезапный запрос Зеленского на перемирие в небе

    Военный аналитик Анпилогов: Удары по энергетике вынуждают Зеленского просить перемирия в небе

    Эксперт объяснил внезапный запрос Зеленского на перемирие в небе
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский требует перемирия в воздухе, поскольку российские удары по энергообъектам ставят Украину на грань масштабного блэкаута, что грозит социальным взрывом. При этом Киев продолжает запрашивать у США поставки крылатых ракет Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее украинские СМИ указали на «радикальные изменения» в позиции Зеленского, но в Совфеде его слова сочли «болтовней».

    «Слова Владимира Зеленского об одностороннем прекращении огня в воздухе напрямую связаны с чувствительными российскими ударами по украинской энергосистеме, в результате чего ряд крупных городов в Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Сумской областях остались без электроснабжения», – пояснил военный аналитик Алексей Анпилогов.

    «Украинская энергетика висит на волоске, а в ближайшее время может быть полностью выведена из строя на значительной части территории, подконтрольной ВСУ. Зеленский понимает, что входить в осенний, а затем и в зимний период в такой ситуации – значит получить почти гарантированный социальный взрыв. А обрушение тыла для Банковой будет не менее катастрофичным, чем обрушение фронта», – отметил он.

    «Поэтому он обращается к США и Европе с тем, чтобы они «заставили Россию» перейти к перемирию в воздухе, поскольку Вашингтон и главным образом Брюссель заинтересованы в сохранении Зеленского у власти. Социальные волнения могут серьезно пошатнуть его позиции и кресло под ним», – детализировал собеседник.

    «При этом он не упоминает, что Украина сама продолжает попытки устроить локальные блэкауты в приграничных российских регионах, нанося удары по НПЗ и объектам энергетики. Это, по замыслу Зеленского, якобы должно привести к топливному коллапсу в России и, как следствие, к социальным протестам», – заметил аналитик.

    Анпилогов также усомнился в том, что Зеленский соотносит свое требование перемирия в воздухе со своим же запросом, например, на поставку крылатых ракет Tomahawk для ударов по территории России. «В той концепции, которую Банковая презентует НАТО, Украина атакует якобы лишь объекты, связанные с обороноспособностью России, а не гражданскую инфраструктуру», – пояснил спикер.

    Ранее Владимир Зеленский заявил: «Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь настоящей дипломатии», призвав США и Европу «действовать». При этом местные СМИ усмотрели в словах Зеленского радикальное изменение позиции, пишет издание «Страна».

    «Теперь же он призывает к воздушному перемирию, в рамках которого «дип-страйков» уже не будет, а значит и ракеты не нужны. Наиболее очевидное объяснение причин перемены – значительные проблемы с защитой неба, с которыми столкнулась Украина», – говорится в посте.

    «Накануне наступления холодов и старта отопительного сезона это грозит для Украины серьезными негативными последствиями, которые, видимо, по оценке Зеленского, превысят эффект от ударов по объектам внутри России», – полагают авторы издания.

    В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает слова Зеленского «болтовней», которой «нет веры», пишет «Лента.ру». «Надо работать с серьезными предложениями, которые проработаны, которые представляют собой системный взгляд на вещи. Об этом все время говорит и наш президент, и вообще об этом идет разговор», – отметил сенатор.

    «Люди, которые им руководят из Брюсселя, Лондона и Парижа, должны это хорошо понимать и вместо накачивания ненависти должны заняться разработкой конкретных предложений. Я убежден, если такие предложения будут серьезными, то мы будем их рассматривать», – заключил парламентарий.

    В воскресенье Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что минувшей ночью был нанесен массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.

    Атака была проведена высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – указало ведомство.

    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Часть Львова осталась без электричества, в городе возникли крупные пожары после взрывов и воздушной тревоги. Глава украинской администрации Запорожской области Иван Федоров отметил, что более 73 тыс. абонентов остались без электроснабжения. В Черниговской и Сумской областях ситуация остается сложной из-за продолжающихся отключений света, указали в Минэнерго.

    По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», Россия поразила в Черниговской области нефтебазу в Бахмаче, узловую электроподстанцию «Придеснянская», а также нефтебазу компании «СПК». В Одессе главным объектом поражения стал 46-й отдельный центр комплексного снабжения и логистики, где размещаются склады горюче-смазочных материалов, вещевого имущества и техники.

    В Львовской области, по данным канала, оказалась поражена Опарская станция подземного хранения газа – один из ключевых резервных узлов газотранспортной системы западного региона. «Разрушены помещения машинного зала, частично поврежден технологический трубопровод высокого давления категории IА и система автоматики запорной арматуры», – указывается в посте.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему российские ракеты начали успешнее обходить украинскую ПВО. В свою очередь президент Владимир Путин отмечал, что поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США.

    5 октября 2025, 10:25 • Новости дня
    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак

    СМИ: Одна из крупнейших атак частично обесточила Львов

    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак
    @ Stringer/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Часть Львова осталась без электричества, в городе возникли крупные пожары после серии взрывов и объявленной воздушной тревоги.

    В результате серии взрывов во Львове на западе Украины часть города осталась без электричества, передает ТАСС. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе остановлена работа общественного транспорта и объявлена воздушная тревога. «Часть Львова без света», – написал он в своем телеграм-канале.

    Градоначальник призвал жителей закрыть окна и находиться в безопасных местах из-за риска вредных испарений и дыма, отметив, что в городе возникло несколько крупных пожаров.

    По данным украинских СМИ, во Львове видны два крупных очага возгорания, а над городом поднимается огромный столб дыма. Воздушная тревога в Львовской области продолжалась более пяти часов в ночь на воскресенье.

    В свою очередь RT со ссылкой на местные Telegram-каналы пишет о том, что во Львове этой ночью была одна из сильнейших атак дронами и ракетами. В то же время местные жители в комментариях указывают на «зарево после ударов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В разных регионах страны прогремели взрывы.

    Комментарии (19)
    5 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    American Conservative отметил «удивительное терпение» России на фоне провокаций

    American Conservative: На фоне провокаций Россия проявляет удивительное терпение

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя разговоры о возможности введения бесполетной зоны над Украиной, журнал American Conservative пишет, что в в условиях растущих провокаций российское правительство «проявляет удивительное терпение».

    При этом American Conservative указывает, что терпение Москвы не бесконечно: официальные лица России все чаще говорят о войне НАТО против страны. Издание назвало инициативу Владимира Зеленского по созданию бесполетной зоны безрассудной и подчеркнуло, что нынешняя политическая и военная ситуация в мире крайне нестабильна, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что реализация идеи бесполетной зоны под контролем НАТО становится крайне рискованной и провокационной, поскольку может привести к началу третьей мировой войны. «Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», – отмечает издание.

    American Conservative осудило опосредованную войну НАТО против России и выразило обеспокоенность передачей дальнобойного вооружения и разведданных Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обозреватель American Conservative отметил сложность применения ракетных систем Tomahawk без поддержки американской разведки. Указывается, что использование таких вооружений создает риск эскалации между США и Россией.

    Комментарии (19)
    4 октября 2025, 12:45 • Видео
    Чехи испортят Евросоюзу жизнь

    В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 13:32 • Новости дня
    Военкомы на Украине «мобилизовали» кота

    Военкомы на Украине схватили и увезли на машине кота

    Военкомы на Украине «мобилизовали» кота

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Житомире на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) схватили домашнего кота посреди улицы и увезли его на служебной машине, сообщили СМИ.

    Инцидент произошел в Житомире, где мужчины в военной форме схватили кота и увезли его в машине. Хозяйка животного, Лидия Ивановна, рассказала, что «сбилась с ног, ища питомца», и смогла увидеть похищение только после просмотра записей с камер. По ее словам, кот «даже не смог дать достойный отпор» сотрудникам ТЦК. В соцсетях распространилось видео, на котором очевидно, как люди в военной форме забирают кота с улицы, передает «Комсомольская правда».

    Пользователи Сети шутят, что в ТЦК «мобилизовали» даже кота, обсуждая абсурдность ситуации.

    Ранее военкомы мобилизовали пятерых священников УПЦ на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военкомы мобилизовали священников УПЦ. В Одесской области силовики задержали протодиакона и насильно мобилизовали его.

    Комментарии (6)
    5 октября 2025, 10:18 • Новости дня
    Военврач вручную «завел» сердце бойца в ходе операции
    Военврач вручную «завел» сердце бойца в ходе операции
    @ Niyaz Galiev/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный врач вручную «завел» остановившееся сердце раненого бойца после того, как из его грудной клетки извлекли крупный осколок, рассказала анестезиолог военного госпиталя с позывным «Герда»..

    По ее словам, военный врач медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны России вручную завел сердце раненого бойца, передает РИА «Новости». «Герда» добавила, что боец поступил к медикам уже с остановкой сердца, после чего был экстренно доставлен в операционную, где реанимацию проводили около получаса.

    Медики вскрыли грудную клетку пострадавшего и извлекли из его сердца крупный осколок. Герда рассказала: «Наверное, такой из самых запоминающихся случаев – когда достали огромный осколок из сердца. Бойца уже к нам привезли с остановкой сердца. Мы завезли его в операционную, проводили реанимацию полчаса. Думали, что ничего не получится, но его, можно сказать, оживили. Сердце застучало».

    Для спасения жизни врачи сначала провели стандартную сердечно-легочную реанимацию, после чего доктор вручную начал качать сердце бойца. По словам анестезиолога, только это вмешательство позволило восстановить сердечную деятельность. После успешной операции пострадавшего отправили на дальнейшее лечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ начали применять боеприпасы с осколками, которые практически невозможно обнаружить на рентгене. Военные медики смогли спасти бойца СВО, потерявшего четыре литра крови из-за ранения такими боеприпасами. Военврач группировки «Днепр» сообщил, что на СВО применяют инновационные кровоостанавливающие средства для спасения раненых.

    Комментарии (4)
    5 октября 2025, 13:08 • Новости дня
    Во Львовской области произошел пожар в газовом хранилище

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возгорание произошло на одном из газовых хранилищ во Львовской области, сообщила областная прокуратура.

    В официальном заявлении прокуратуры говорится: «Возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что часть Львова осталась без электричества, в городе возникли крупные пожары после серии взрывов и объявленной воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В разных регионах страны прогремели взрывы.

    Комментарии (2)
    5 октября 2025, 13:11 • Новости дня
    Минэнерго сообщило о повреждении объектов энергетики после взрывов на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серьезные повреждения получили энергетические объекты на Украине, пострадало оборудование в различных областях, включая подконтрольную Киеву часть Запорожской области, сообщило Минэнерго страны.

    Объекты энергетической инфраструктуры Украины были повреждены после серии взрывов, передает ТАСС. Минэнерго страны сообщило о повреждении оборудования энергоснабжающей организации в Запорожской области, находящейся под контролем Киева.

    Глава украинской администрации Запорожской области Иван Федоров отметил, что более 73 тыс. абонентов оказались без электроснабжения, но не уточнил причины отключения. В министерстве также заявили о новых повреждениях энергетики в Черниговской области. Ситуация с энергоснабжением в Черниговской и Сумской областях остается сложной из-за продолжающихся отключений света.

    В ночь на воскресенье по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога и зафиксированы многочисленные взрывы. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отдельно упомянула о повреждении объектов критической инфраструктуры в разных регионах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. В Черниговской области были повреждены два объекта критической инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о повреждениях критической инфраструктуры в Сумах.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 03:25 • Новости дня
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не готова к вступлению в Евросоюз, заявил лидер движения ANO, которое побеждает на выборах в парламент Чехии, Андрей Бабиш.

    Украинская журналистка спросила Бабиша о его отношении к вопросу вступления Украины в Евросоюз. «Вы не готовы к ЕС», – приводит ответ Бабиша РБК.

    Он заявил, что необходимо урегулировать конфликт на Украине. Бабиша отметил возможность сотрудничать с Киевом, но повторил, что Украина «не готова к ЕС».

    Он указал, что Чехия помогает Украине через механизмы Евросоюза и эти меры поддержки предусмотрены в бюджете ЕС. Бабиш добавил, что его страна вносит значительный вклад в европейский бюджет, и таким образом продолжит оказывать помощь Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение ANO под руководством Бабиша одерживает победу на парламентских выборах в Чехии. ANO набирает около 34% голосов.

    Комментарии (4)
    5 октября 2025, 07:58 • Новости дня
    «Северяне» продолжили создание полосы безопасности на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях Украины.

    «Группировка войск «Север» продолжила создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер». – За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 140 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), три взято в плен».

    Российские подразделения продолжают продвижение на правом фланге наступления на Сумском направлении. ВСУ восстанавливают боевой потенциал после попыток прорвать оборону «Северян». По скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Кондратовки, Андреевки, Юнаковки и Садков работали российские авиация и артиллерия. Штурмовые группы «Северян» продвинулись на 100 м в лесополосах, активных действий со стороны ВСУ не отмечено.

    На Теткинском и Глушковском направлениях изменений не произошло, авиация ВКС России била по выявленным целям ВСУ.

    На Харьковском направлении в Волчанске и в лесу возле Синельниково продолжаются ожесточенные бои. «Северяне» расширили плацдарм на 300 м на левом берегу Волчанска, а западнее Синельниково штурмовые группы продвинулись на 400 м вглубь леса. В ходе боев в плен взяты трое военнослужащих ВСУ.

    На участке фронта Меловое-Хатнее российские авиация, артиллерия и ТОСы нанесли удары по позициям ВСУ в районах Новоувжиновки, Двуречанского, Чугуновки и Бологовки. Липцовский участок фронта остается без изменений, ВСУ активных действий не предпринимали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее сообщалось, что за сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 210 человек.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Взвод ВСУ с командиром покинул позиции у Изюма

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Изюма взвод 151-й механизированной бригады ВСУ вместе с командиром полностью оставил свои позиции, что стало частью массового отступления украинских подразделений, сообщили в российских силовых структурах.

    Взвод 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ вместе с командиром покинул позиции на изюмском направлении. Это стало известно из радиоперехватов, полученных российскими силовыми структурами, передает ТАСС.

    В силовых ведомствах уточнили, что аналогичная ситуация наблюдается и на других участках фронта, в том числе на северном участке ДНР, где командование ВСУ, по их словам, смирилось с потерей Красного Лимана, а на западном берегу реки Оскол подразделения отступают целыми группами.

    По информации силовых структур, украинские позиции подвергаются ударам российской авиации, артиллерии и дронов. Представители силовых ведомств отмечают, что даже командиры взводов возглавляют отступления, фиксируется начало «эффекта домино» в рядах ВСУ.

    Ранее командование и штабы 53-й и 60-й механизированных бригад ВСУ начали отводить войска из Красного Лимана в тыловые районы из-за угрозы потери города.

    ВСУ предприняли попытку вывести спецназ из Купянска после авиаударов.

    Пленный заявил о подготовке ВСУ к сдаче Красноармейска.

    Комментарии (2)
    4 октября 2025, 22:54 • Новости дня
    Волчанск начал плавно переходить под контроль ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Волчанск постепенно оказывается под контролем Вооруженных сил России, сообщили в российских силовых структурах.

    Представитель силовых структур отметил, что жители города в социальных сетях часто сетуют на то, что Волчанску не присвоено звание «города-героя», как это было сделано для Сум и Тростянца, передает ТАСС.

    По его словам, Зеленский не присвоил это звание городу, потому что он плавно переходит под контроль ВС России.

    «И в таким случае перед зрителями «телемарафона» неудобно получается», – указал собеседник агентства.

    Напомним, президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» сообщил, что российские военные уже взяли под контроль Юнаковку в Сумской области, а также половину Волчанска.

    Ранее бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске. Они нанесли потери украинским силам.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 01:20 • Новости дня
    Бабиш пообещал не мешать чешским фирмам поставлять вооружения на Украину
    Бабиш пообещал не мешать чешским фирмам поставлять вооружения на Украину
    @ Michael Heitmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер движения ANO, которое побеждает на выборах в парламент Чехии, Андрей Бабиш заявил, что не намерен мешать чешским фирмам в поставках вооружений на Украину.

    «Конечно, мы не мешаем чешским фирмам экспортировать оружие на Украину, это никакая не проблема», – приводит слова Бабиша РИА «Новости».

    При этом он заявил, что инициатива по поставкам боеприпасов на Украину требует прозрачности. По словам Бабиша, его беспокоит возможность получения «кем-то» прибыли в размере 30 млрд крон (около 1,4 млрд долларов) за счет Украины и ее граждан.

    Бабиш добавил, что готов обсудить этот вопрос лично с украинским лидером Владимиром Зеленским, если тот проявит интерес. Он отметил, что нельзя допускать извлечения выгоды из конфликта на Украине.

    Лидер ANO также выразил надежду на роль США в завершении конфликта при поддержке европейских лидеров.

    Он сообщил, что Чехия продолжит развитие системы противовоздушной обороны и отметил осведомленность о новой системе ПВО, разработанной Данией и Францией, которую он назвал европейским аналогом комплекса Patriot. Бабиш добавил, что Европа остается уязвимой перед угрозой со стороны дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение ANO под руководством Бабиша одерживает победу на парламентских выборах в Чехии, набирая более 34% голосов. Коалиция SPOLU во главе с премьером Петром Фиалой заняла второе место с 23% голосов. Бабиш обещал радикальные перемены в экономике и сокращение военной помощи на Украине.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 08:43 • Новости дня
    Грузовой дрон «Слон» начали применять на СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузовой квадрокоптер «Слон» будет применяться для снабжения российских бойцов на труднодоступных участках линии фронта в зоне СВО, сообщил официальный представитель группы компаний «Гроза».

    Грузовой квадрокоптер «Слон», способный перевозить до 120 кг полезной нагрузки, начнут применять для снабжения российских военнослужащих на труднодоступных участках спецоперации на Украине до конца 2025 года, передает ТАСС. Представитель группы компаний «Гроза» сообщил, что устройство рассчитано на доставку грузов на расстояние до 15 км с рабочим весом около 80 кг, после чего возвращается на базу.

    Основная задача «Слона» – снабжение передовой линии фронта, где затруднен доступ для транспорта. Сейчас снабжение бойцов осуществляется пешком, на квадроциклах и кроссовых мотоциклах, что ограничивает объёмы перевозимой помощи. «Тяжеловес «Слон» в настоящее время проходит апробацию, его применение в зоне СВО начнется до конца 2025 года», – отметили в компании.

    В «Грозе» уточнили, что дрон прошел испытания на полигоне и получил положительную оценку главного управления инновационного развития Минобороны России. Устройство рекомендовано для поставки в войска. В перспективе разработчики планируют создать специальные версии квадрокоптера для перевозки оборудования, средств радиоэлектронной борьбы, минной постановки и бомбометания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели создали дрон для спецоперации на Украине из комплектующих от гироскутеров при поддержке «Народного фронта». В зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые транспортируют до 15 килограммов провизии, воды и применяются для сброса боеприпасов. Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» прошла испытания в зоне спецоперации на Украине и успешно обошла существующие средства радиоэлектронной борьбы.

    Комментарии (3)
    5 октября 2025, 07:26 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На всей территории Украины действует воздушная тревога, в разных регионах страны звучат взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, во Львове, Чернигове, Ровно, а также в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Кроме того, сообщается о взрывах в контролируемой властями Украины части Запорожской области, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях сообщалось, что в Златополе Харьковской области было полностью отключено электроснабжение из-за повреждения критической инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 21:29 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над тремя областями

    Минобороны заявило о уничтожении 11 украинских дронов над тремя регионами

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Тульской и Орловской областями, сообщило Министерство обороны России.

    В период с 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что восемь беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, еще два – над Тульской областью, а один – над Орловской областью.

    Силы ПВО уничтожили17 беспилотников самолетного типа, атаковавших российские регионы в течение четырех часов.

    Минобороны ранее сообщило о перехвате 117 украинских БПЛА за ночь.

    За три часа утром над Белгородской областью уничтожили 29 беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 02:30 • Новости дня
    Трофейную бронемашину Cougar передали военным в зону СВО

    Кадыров сообщил о передаче трофейной бронемашины Cougar военным в зону СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Американская бронемашина Cougar («Кугуар»), захваченная российскими военными, была направлена обратно для использования в зоне специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Сегодня решил отправить обратно в зону проведения специальной военной операции трофейный «Кугуар», – сообщил Кадыров в Telegram.

    По его словам, бронемашина теперь будет служить России и использоваться против бывших западных владельцев. Он добавил, что вместе с руководителем Российского университета спецназа Байбетаром Вайхановым лично осмотрел машину и оценил ее характеристики. Кадыров отметил, что по своим качествам Cougar уступает российским бронетранспортерам аналогичного класса. «Наши лучше, надежнее и выносливее», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные показали работу захваченного американского бронетранспортера M113. На видео зафиксировано, как российские военные на боевой машине, украшенной флагами России и США, движутся в бой в районе села Малая Токмачка в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Названа сумма еженедельных убытков из-за шатдауна в США
    Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов энергетики
    Экс-генсек НАТО раскрыл перечень запретов из-за Трампа
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    Во Львовской области произошел пожар в газовом хранилище
    В киевское ТЦК отреагировали на слухи о «мобилизации» кота
    В Госдуме рассказали, какие пенсионеры смогут разово получить до 440 тыс. рублей

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Перейти в раздел

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации