  • Новость часаТрамп поручил ввести войска для наведения порядка в Портленде
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    16 комментариев
    3 октября 2025, 21:05 • Общество

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Никита Миронов

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь?

    Британское издание Financial Times утверждает, что поставленные Западом системы ПВО потеряли свою эффективность на Украине. Заявляется, что уровень перехвата Украиной баллистических ракет в сентябре рухнул с 37 до 6%. В своих выводах британские журналисты ссылаются на данные ВВС Украины, собранные лондонской организацией Centre for Information Resilience (CIR).

    Причин для происходящего как минимум три. Во-первых, недостача самих комплексов ПВО, и прежде всего самых мощных, ЗРК «Пэтриот». Именно они, по задумке, и предназначены для того, чтобы сбивать российские «Кинжалы» и «Искандеры». «Нам нужно 25 систем «Пэтриот», чтобы полностью закрыть небо Украины», – еще в 2024 году заявлял глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Между тем, в мае текущего года The New York Times сообщала, что на вооружении ВСУ в данный момент находятся всего восемь комплексов «Пэтриот», из которых работают шесть, а еще два – на ремонте. Этого количества категорически недостаточно при той интенсивности дальнобойных ракетных ударов, которые сегодня наносит по военным объектам Украины российская армия.

    Тем более что Россия регулярно уничтожает данные системы. Например, не далее как 25 сентября Минобороны РФ сообщало о поражении пусковой установки, кабины боевого управления и РЛС ЗРК «Patriot».

    Во-вторых, Украине не хватает не только самих ЗРК – проблема с поставками противоракет для них. ««У нас нечем сбивать ракеты», – еще в феврале жаловался Зеленский.

    Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов поясняет газете ВЗГЛЯД, что компания-производитель ракет для «Пэтриот» – Lockheed Martin – способна изготовить до 600 боеприпасов в год. Между тем, один залп ЗРК «Пэтриот» – не менее 10 ракет.

    «Если учесть, что комплексы «Пэтриот» размещены в 18 странах мира, то понятно, что ракеты для них нужны всем. Поэтому боеприпасов для Украины не хватает, ведь их расход очень велик»,

    – говорит Кнутов. И действительно, уже сообщалось, что запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в США сократились до 25% от необходимого.

    Но все эти обстоятельства, затрудняющие работу ПВО Украины, в целом уже привычны для ВСУ. А вот что действительно оказалось новым – опять же если верить западной прессе – это изменения в работе российских дальнобойных ракет. Как утверждает Financial Times, российские «ракеты уклоняются от американских ракет-перехватчиков в последние секунды». И это, похоже главная, третья причина снижения эффективности украинских зенитно-ракетных комплексов.

    Действительно, ракеты, летящие по баллистической траектории, таких маневров обычно не совершают. Это делает их полет предсказуемым для средств ПВО. Как пояснил Юрий Кнутов, зная место пуска ракеты, скорость, угол полета, компьютер «Пэтриота» просчитает, в какой именно точке пространства ракету может «встретить» боеприпас системы ПВО.

    Однако если траектория ракеты квазибаллистическая (например, как у «Кинжала»), то просчитать ее невозможно, потому что она на огромной скорости меняет положение в пространстве по абсолютно непредсказуемой траектории. И в конечном итоге попадает в цель.

    «Нет ни одного подтвержденного случая, что «Кинжал» хотя бы раз сбили»,

    – говорит газете ВЗГЛЯД военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

    Что касается «Искандеров», то тут ситуация сложнее. Траектория полета «Искандера» сочетает в себе баллистическую и аэродинамическую составляющие. Баллистическая часть обеспечивает большую дальность, аэродинамическая – возможность постоянного маневрирования, хотя и за счет потери скорости. Поэтому «Пэтриот» действительно имеет шансы перехватить «Искандеры».

    «При движении они рассчитывают траекторию так, чтобы столкнуться в воздухе с нашей ракетой и уничтожить ее», – подтверждает Дрозденко. Одни ракеты «Пэтриот» работают по принципу подрыва – оказавшись рядом с атакующей ракетой, взрываются. Но эти ракеты считаются тихоходными, они не слишком эффективны. Другие работают методом кинетического перехвата – ей нужно точно столкнуться с целью и тем самым уничтожить ее.

    «Последние летят быстрее, дальше, точнее, причем она тоже маневрирует и траекторию маневрирования рассчитывает программа. Проще говоря, идет соревнование программы управления ракетой, выпущенной с «Пэтриота», с программой «Искандера», – пояснил Дрозденко.

    По мнению эксперта, в последнее время российские военные программисты опередили коллег из Lockheed Martin. Ракеты «Пэтриот» не могут «Искандеры» догнать, и именно с этим и связана главная причина резкого падения эффективности украинской ПВО.

    «Идет борьбы щита и меча. «Хаймерсы» сначала были эффективны, но мы научились их сбивать – несмотря на то, что они тоже маневрируют, делают обманные движения», – пояснил Дрозденко.

    «Также на наших «Искандерах» появилось оборудование, фиксирующее облучение со стороны станций наведения ракет системы «Пэтриот». Ракеты «видят» станции наведения и обходят зону их действия»,

    – уточняет Юрий Кнутов.

    Возможно, инженеры Lockheed Martin сейчас тоже ищут противоядие от наших «Искандеров» – лучше прописывая программное обеспечение для своих ракет-перехватчиков. По мнению экспертов, в гонке ракетных программ Россия сейчас уверено лидирует.

    Конечно, это лидерство еще не означает перелом даже в ракетном противостоянии. «Мы четвертый год разрушаем предприятия ВПК Украины, их НПЗ и энергетику, но Запад активно помогает и с оружием, и с электричеством, и с топливом», – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Академии военных наук, военный эксперт Владимир Прохватилов. Что касается систем ПВО -–Украина уже вскоре ожидает новую партию тех же «Пэтриотов». Но в любом случае перед нами значимый шаг вперед в том, чтобы поражение военных целей в глубине украинской территории происходило еще более эффективно.

