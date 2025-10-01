  • Новость часаВ Киеве прогремели взрывы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дуров рассказал о попытке его отравления в 2018 году
    Военно-транспортный самолет обстрелян в Германии
    Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией
    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине
    МИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России
    Анкара решила усилить роль Турции в урегулировании украинского конфликта
    Собянин раскрыл логику развития городов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    25 комментариев
    1 октября 2025, 08:30 • В мире

    Украина просит у США новое «супероружие»

    Украина просит у США новое «супероружие»
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    США обдумывают возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Как отмечает Владимир Зеленский, подобный шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров. В то же время эксперты считают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Для чего тогда Киев и Вашингтон муссируют эту тему?

    Использование Украиной крылатых ракет Tomahawk не изменит военную ситуацию на фронте, а заявления о возможности передаче Киеву данных боеприпасов являются «результатом давления» Европы на США, отмечает глава МИД России Сергей Лавров.  «Вашингтон хочет показать, что он учитывает мнение своих союзников», – пояснил дипломат.

    Он также напомнил: американцы «далеко не всем» поставляют Tomahawk. В частности, среди стран Старого света таковыми обладают лишь Испания и Нидерланды. «И если они [Штаты] считают, что Украина – это ответственная держава, которая будем ими ответственно пользоваться, то это будет для меня удивительным», – добавил Лавров.

    В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно анализирует заявления США о намерениях передать ВСУ ракеты. Он уточнил, что ответ Москвы на данные действия будет понятен лишь после оценки потенциальной угрозы. Кроме того, по его мнению, важно узнать: будут ли направлять боеприпасы сами украинцы или американцы.

    Ранее спецпосланник Белого дома Кит Келлог сообщил, что Вашингтон до сих пор не определился с решением о поставках Tomahawk Киеву. Он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа пытается оценить последствия подобного шага. В то же время, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, американский лидер намерен лично принять решение о передаче ракет ВСУ.

    Напомним, Владимир Зеленский в ходе встречи с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН попросил Вашингтон направить на Украину боеприпасы Tomahawk. Как писало издание The Telegraph, разговор состоялся в закрытом формате и носил «позитивный характер». Киев также настаивает на том, что этот шаг позволит «усадить» Россию за стол переговоров.

    Tomahawk представляют собой крылатые ракеты средней дальности, способные размещаться на подводных, надводных и сухопутных средствах базирования. Ракеты могут преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км и применялись во всех конфликтах с участием американских ВВС с 1991 года.

    Использование Украиной крылатых ракет Tomahawk не изменит военную ситуацию на фронте, а заявления о возможности передаче Киеву данных боеприпасов являются «результатом давления» Европы на США, отмечает глава МИД России Сергей Лавров.  «Вашингтон хочет показать, что он учитывает мнение своих союзников», – пояснил дипломат.

    Он также напомнил: американцы «далеко не всем» поставляют Tomahawk. В частности, среди стран Старого света таковыми обладают лишь Испания и Нидерланды. «И если они [Штаты] считают, что Украина – это ответственная держава, которая будем ими ответственно пользоваться, то это будет для меня удивительным», – добавил Лавров.

    В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно анализирует заявления США о намерениях передать ВСУ ракеты. Он уточнил, что ответ Москвы на данные действия будет понятен лишь после оценки потенциальной угрозы. Кроме того, по его мнению, важно узнать: будут ли направлять боеприпасы сами украинцы или американцы.

    Ранее спецпосланник Белого дома Кит Келлог сообщил, что Вашингтон до сих пор не определился с решением о поставках Tomahawk Киеву. Он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа пытается оценить последствия подобного шага. В то же время, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса,

    американский лидер намерен лично принять решение о передаче ракет ВСУ.

    Напомним, Владимир Зеленский в ходе встречи с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН попросил Вашингтон направить на Украину боеприпасы Tomahawk. Как писало издание The Telegraph, разговор состоялся в закрытом формате и носил «позитивный характер». Киев также настаивает на том, что этот шаг позволит «усадить» Россию за стол переговоров.

    Tomahawk представляют собой крылатые ракеты средней дальности, способные размещаться на подводных, надводных и сухопутных средствах базирования. Ракеты могут преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км и применялись во всех конфликтах с участием американских ВВС и ВМФ с 1991 года.

    «США давно не производят крылатые ракеты Tomahawk в варианте с ядерной боеголовкой. Фактически от таких боеприпасов отказались еще на первых модификациях. Tomahawk попали под действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) как подлежащие ликвидации системы. И те ракеты наземного базирования, что были развернуты в Западной Европе, пришлось уничтожить», – рассказывает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «После этого Tomahawk разрабатывались исключительно для морского базирования.

    С тех пор основным заказчиком и пользователем этих ракет в структуре американских вооруженных сил выступают ВМС США, которые применяли их в множестве локальных конфликтов – от войны в Ираке до ударов по Ливии и Сирии», – напоминает собеседник.

    «Однако в последние годы американцы разрабатывают варианты Tomahawk для сухопутных войск. Первой такой попыткой стало использование системы Aegis. Именно такие вертикальные пусковые установки применяются на надводных кораблях ВМС США. Но для целей обычной войны этот вариант плохо подходит, поскольку установку достаточно легко обнаружить и уничтожить», – отмечает аналитик.

    «За последние несколько лет был создан и другой вариант – установка Typhon. Она выполнена в габаритах стандартного 40-футового морского контейнера и в целом мобильна. Однако ключевая проблема в том, что замаскировать ее под гражданский грузовик весьма сложно. Не существует гражданской техники, которую буксировали бы армейские тягачи», – акцентирует он.

    «Возможности применения таких ракетных установок в рамках украинского конфликта весьма ограничены.

    Кроме того, Typhon – штучный товар. На сегодняшний день американцы имеют лишь два таких устройства. Одно развернуто на Филиппинах, второе получили немцы», – говорит эксперт.

    «Таким образом, заявления о передаче ракет упираются в невозможность создать инфраструктуру для их запуска на территории Украины. Единственный вариант – разместить в районе Одессы атомную подлодку или авианосец. Но этот шаг был бы чистым безумием, и США на него не пойдут», – добавляет собеседник.

    «Следовательно, и реагировать на заявления американских политиков следует на стыке психологии и политики. Важно сохранять спокойствие. Нас пытаются запугать в расчете на то, что под этим давлением Москва откажется от намеченных целей СВО. Поэтому останавливаться нельзя – необходимо уверенно продолжать взятый курс», – пояснил он.

    «Что касается Украины, то, конечно, ее запрос понятен.

    Хоть дальнобойные дроны и используются в текущем конфликте, их разрушительная мощь несравнимо меньше, чем у крылатых ракет. Пара Tomahawk теоретически способна пробить даже очень мощную систему ПВО», – резюмирует Анпилогов.

    С неосуществимостью подобной поставки согласен и политолог Иван Лизан. «Даже если бы организовать отправку Tomahawk на Украину было просто и это заняло бы неделю, данный шаг стал бы значительной эскалацией со стороны США. В то же время подобное решение не вполне согласуется с их предыдущими действиями», – поясняет он.

    «Скорее всего, Вашингтон пытается оказать давление на Россию, чтобы добиться определенных уступок в нашей позиции. Вряд ли у этой затеи есть шансы на успех. Наши войска уверенно продвигаются вглубь обороны противника, что укрепляет переговорные позиции Москвы», – продолжает собеседник.

    «Более понятным выглядит стремление Украины получить очередное «супероружие». Офис Зеленского часто строит пропаганду вокруг поставок новых видов западной техники. Сейчас в украинском обществе нарастает усталость от конфликта, и таким образом власти пытаются поднять боевой дух», – заключил Лизан.

    Главное
    На ЗАЭС опровергли слова Зеленского о вышедшем из строя дизель-генераторе
    Военные Швеции обыскали вышедшее из России торговое судно
    В Сенат США внесли проект об изъятии замороженных российских активов
    Оппозиционный блок «Победа» отказался признавать выборы в Молдавии
    Адвокат объяснил отказ Google от требований к «Спасу» и RT
    Визовые центры Чехии в России прекратили работу
    Принцесса Нидерландов Амалия стала военным матросом

    Мир переживает лучший для золота год за полвека

    Золото продолжает брать новые высоты, хотя давно назрела техническая коррекция. Но инвесторы не дают этому случиться. Металл поддерживают события в США, связанные со ставкой ФРС и бюджетом страны. Однако резкий скачок на этой неделе может иметь другие причины. Что это за причины, и почему золоту пророчат уже не только 4000, а все 5000 долларов за унцию? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском

    В ДНР освобожден Кировск – и это не просто один из многочисленных рядовых эпизодов подобного рода. Данный населенный пункт фактически открывает российским войскам дорогу на Красный Лиман. Какой хитростью удалось освободить Кировск и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина просит у США новое «супероружие»

    США обдумывают возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Как отмечает Владимир Зеленский, подобный шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров. В то же время эксперты считают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Для чего тогда Киев и Вашингтон муссируют эту тему? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации