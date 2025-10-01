Украина просит у США новое «супероружие»

Tекст: Евгений Поздняков

Использование Украиной крылатых ракет Tomahawk не изменит военную ситуацию на фронте, а заявления о возможности передаче Киеву данных боеприпасов являются «результатом давления» Европы на США, отмечает глава МИД России Сергей Лавров. «Вашингтон хочет показать, что он учитывает мнение своих союзников», – пояснил дипломат.

Он также напомнил: американцы «далеко не всем» поставляют Tomahawk. В частности, среди стран Старого света таковыми обладают лишь Испания и Нидерланды. «И если они [Штаты] считают, что Украина – это ответственная держава, которая будем ими ответственно пользоваться, то это будет для меня удивительным», – добавил Лавров.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно анализирует заявления США о намерениях передать ВСУ ракеты. Он уточнил, что ответ Москвы на данные действия будет понятен лишь после оценки потенциальной угрозы. Кроме того, по его мнению, важно узнать: будут ли направлять боеприпасы сами украинцы или американцы.

Ранее спецпосланник Белого дома Кит Келлог сообщил, что Вашингтон до сих пор не определился с решением о поставках Tomahawk Киеву. Он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа пытается оценить последствия подобного шага. В то же время, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, американский лидер намерен лично принять решение о передаче ракет ВСУ.

Напомним, Владимир Зеленский в ходе встречи с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН попросил Вашингтон направить на Украину боеприпасы Tomahawk. Как писало издание The Telegraph, разговор состоялся в закрытом формате и носил «позитивный характер». Киев также настаивает на том, что этот шаг позволит «усадить» Россию за стол переговоров.

Tomahawk представляют собой крылатые ракеты средней дальности, способные размещаться на подводных, надводных и сухопутных средствах базирования. Ракеты могут преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км и применялись во всех конфликтах с участием американских ВВС с 1991 года.

«США давно не производят крылатые ракеты Tomahawk в варианте с ядерной боеголовкой. Фактически от таких боеприпасов отказались еще на первых модификациях. Tomahawk попали под действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) как подлежащие ликвидации системы. И те ракеты наземного базирования, что были развернуты в Западной Европе, пришлось уничтожить», – рассказывает военный эксперт Алексей Анпилогов.

«После этого Tomahawk разрабатывались исключительно для морского базирования.

С тех пор основным заказчиком и пользователем этих ракет в структуре американских вооруженных сил выступают ВМС США, которые применяли их в множестве локальных конфликтов – от войны в Ираке до ударов по Ливии и Сирии», – напоминает собеседник.

«Однако в последние годы американцы разрабатывают варианты Tomahawk для сухопутных войск. Первой такой попыткой стало использование системы Aegis. Именно такие вертикальные пусковые установки применяются на надводных кораблях ВМС США. Но для целей обычной войны этот вариант плохо подходит, поскольку установку достаточно легко обнаружить и уничтожить», – отмечает аналитик.

«За последние несколько лет был создан и другой вариант – установка Typhon. Она выполнена в габаритах стандартного 40-футового морского контейнера и в целом мобильна. Однако ключевая проблема в том, что замаскировать ее под гражданский грузовик весьма сложно. Не существует гражданской техники, которую буксировали бы армейские тягачи», – акцентирует он.

«Возможности применения таких ракетных установок в рамках украинского конфликта весьма ограничены.

Кроме того, Typhon – штучный товар. На сегодняшний день американцы имеют лишь два таких устройства. Одно развернуто на Филиппинах, второе получили немцы», – говорит эксперт.

«Таким образом, заявления о передаче ракет упираются в невозможность создать инфраструктуру для их запуска на территории Украины. Единственный вариант – разместить в районе Одессы атомную подлодку или авианосец. Но этот шаг был бы чистым безумием, и США на него не пойдут», – добавляет собеседник.

«Следовательно, и реагировать на заявления американских политиков следует на стыке психологии и политики. Важно сохранять спокойствие. Нас пытаются запугать в расчете на то, что под этим давлением Москва откажется от намеченных целей СВО. Поэтому останавливаться нельзя – необходимо уверенно продолжать взятый курс», – пояснил он.

«Что касается Украины, то, конечно, ее запрос понятен.

Хоть дальнобойные дроны и используются в текущем конфликте, их разрушительная мощь несравнимо меньше, чем у крылатых ракет. Пара Tomahawk теоретически способна пробить даже очень мощную систему ПВО», – резюмирует Анпилогов.

С неосуществимостью подобной поставки согласен и политолог Иван Лизан. «Даже если бы организовать отправку Tomahawk на Украину было просто и это заняло бы неделю, данный шаг стал бы значительной эскалацией со стороны США. В то же время подобное решение не вполне согласуется с их предыдущими действиями», – поясняет он.

«Скорее всего, Вашингтон пытается оказать давление на Россию, чтобы добиться определенных уступок в нашей позиции. Вряд ли у этой затеи есть шансы на успех. Наши войска уверенно продвигаются вглубь обороны противника, что укрепляет переговорные позиции Москвы», – продолжает собеседник.

«Более понятным выглядит стремление Украины получить очередное «супероружие». Офис Зеленского часто строит пропаганду вокруг поставок новых видов западной техники. Сейчас в украинском обществе нарастает усталость от конфликта, и таким образом власти пытаются поднять боевой дух», – заключил Лизан.