Келлог сообщил о рассмотрении запроса Киева на ракеты Tomahawk

Tекст: Ольга Иванова

Администрация президента США Дональда Трампа до сих пор не определилась с решением по возможной передаче Киеву ракет Tomahawk, передает РИА «Новости». Спецпосланник американского президента Кит Келлог подчеркнул, что официального решения по этому вопросу пока не принято.

В интервью Fox News Келлог заявил: «Было подтверждено, что президент Зеленский попросил президента Трампа разрешить получение крылатых ракет Tomahawk... это решение пока не принято, но он об этом просил».

По словам Келлога, обсуждение вопроса о поставках ракет продолжается, и в администрации США оценивают возможные последствия такого шага. Представители Белого дома пока не озвучивали сроки принятия окончательного решения по запросу Киева.

Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

СМИ писали, что Трамп также запретил использовать американское вооружение для ударов вглубь России.