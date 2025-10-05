Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?16 комментариев
Взрывы прогремели на Украине
На всей территории Украины действует воздушная тревога, в разных регионах страны звучат взрывы, сообщили украинские СМИ.
Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, во Львове, Чернигове, Ровно, а также в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Кроме того, сообщается о взрывах в контролируемой властями Украины части Запорожской области, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях сообщалось, что в Златополе Харьковской области было полностью отключено электроснабжение из-за повреждения критической инфраструктуры.