Орбан предложил ЕС и России начать переговоры о безопасности в Европе

Tекст: Вера Басилая

Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой переговоров между Евросоюзом и Россией по вопросам европейской безопасности, не делая Украину главной темой обсуждения, передает РИА «Новости».

По словам Орбана, центральным вопросом таких переговоров должно стать обеспечение безопасной и стабильной жизни в Европе, а не только ситуация на Украине. Орбан подчеркнул, что Украина является частью европейской безопасности, но не должна быть главной темой диалога.

Премьер отметил, что мир на Украине возможен лишь после переговоров между Россией и США, а Европа уже упустила свой шанс на посредничество из-за невыполнения Минских соглашений. По его мнению, выход из нынешней ситуации возможен только дипломатическим путем, поскольку поддержка Украины со стороны Запада не может продолжаться бесконечно.

«Самый важный вопрос – как обеспечить безопасную, надежную жизнь без терроризма и войны в Европе, которая дала бы экономическое процветание европейским гражданам?» – подчеркнул Орбан.

Он также заявил, что война должна завершиться не только прекращением огня, но и достижением всеобъемлющего урегулирования, которое обеспечит всем сторонам долгосрочную безопасность.

Ранее Орбан предупредил о росте угрозы для Европы, если Евросоюз будет двигаться в сторону войны. Орбан считает, что принятие Украины в ЕС приведет к перераспределению финансовых ресурсов и создаст риск конфликта на территории Евросоюза.

Президент России Владимир Путин пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы.