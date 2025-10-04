  • Новость часаПремьер Грузии заявил о победе правящей партии во всех муниципалитетах
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    4 октября 2025, 17:09 • Новости дня

    В ООН пропала часть архива по ядерному диалогу с СССР

    Эксперт Рауф: Часть протоколов о переговорах СССР и США по ДНЯО исчезла в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    В результате многочисленных реконструкций в Дворце наций в Женеве оказалась утрачена часть архивных протоколов по ядерному диалогу СССР и США 1960-х годов, связанных с обсуждением практики Nuclear Sharing для НАТО, заявил экс-куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф.

    Бывший управляющий директор SIPRI и экс-куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф рассказал об утрате части архивных документов ООН по ядерному диалогу между СССР и США. Он отметил: «Будучи в офисе ООН в Женеве, я пытался ознакомиться с протоколами тех переговоров, однако из-за множества реконструкций Дворца наций они были утрачены», пишет РБК.

    Эксперт уточнил, что исчезнувшие документы связаны с согласованием практики Nuclear Sharing, которая позволяет странам НАТО размещать и хранить американское оружие в Европе. По словам Рауфа, в ходе переговоров СССР и США согласовали положения, не запрещающие НАТО совместно использовать ядерное оружие.

    Точная информация о ходе и завершении этих обсуждений отсутствует из-за пропажи протоколов, а среди экспертов существует несколько версий относительно деталей диалога. Рауф отметил, что критика концепции Nuclear Sharing усилилась в последние десятилетия, когда к ДНЯО присоединилось больше стран, выступающих против совместного хранения ядерного оружия странами НАТО.

    Документ был разработан комитетом по разоружению ООН и одобрен 12 июня 1968 года Генассамблеей. Подписание договора началось 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне, где депозитариями выступили Британия, СССР и США.

    Соглашение предусматривало не допускать расширения списка государств с ядерным оружием и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с его применением. Договор вступил в силу 5 марта 1970 года после передачи на хранение ратификационных грамот 40 государствами.

    На сегодняшний день участниками договора являются 191 страна, что делает его одним из самых массовых соглашений в области международной безопасности.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия остается участницей Договора о нераспространении ядерного оружия и последовательно следует его букве и духу.

    2 октября 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»

    Путин заявил, что Россия успешно противостоит НАТО

    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром».

    «Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это, значит, бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?» – задался вопросом президент России, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    В ООН Лавров отметил, что Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.

    2 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии из-за российских МиГ-31

    Fox News: Генсек НАТО Рютте повысил голос на премьера Эстонии Михала

    Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии из-за российских МиГ-31
    @ IMAGO/Tairo Lutter/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе спора по вопросу реагирования на «вторжения» в воздушное пространство стран НАТО генсек альянса Марк Рютте повысил голос на премьера Эстонии Кристена Михала, сообщает Fox News со ссылкой на официальные источники.

    По данным Fox News, конфликт произошел на прошлой неделе после того, как Эстония активировала 4 статью устава НАТО, потребовав консультаций по поводу инцидента. «Недавние... вторжения в воздушное пространство НАТО усилили разногласия внутри альянса касательно того, как реагировать на них», – приводит РИА «Новости» текст сообщения канала.

    Сообщается, что «генеральный секретарь Марк Рютте столкнулся в конфликте с эстонским премьер-министром Кристеном Михалом» и «даже поднял голос на Михала, предупреждая того, что НАТО должно быть осторожным касательно того, как часто оно сигнализирует о тревоге». Собеседники телеканала отметили, что Рютте убежден – обращаться за консультациями по каждому инциденту нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михал заявил, что три российских МиГ-31 якобы «вторглись» в воздушное пространство Эстонии и находились там 12 минут. Минобороны России отметило, что полет проходил по международным правилам, а маршрут самолетов лежал над нейтральными водами.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны НАТО обсуждают возможность нанесения ударов по российским военным самолетам, если они будут нарушать воздушные границы НАТО. Рютте выступил против подобных планов.

    4 октября 2025, 12:45 • Видео
    Чехи испортят Евросоюзу жизнь

    В Чехии завершаются выборы в парламент, и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    2 октября 2025, 03:21 • Новости дня
    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России

    WSJ: США передадут Киеву разведданные для ударов дальнобойным оружием по России

    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России
    @ U.S. Marines/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена предоставить Украине информацию для нанесения ударов дальнобойным оружием по российской энергетической инфраструктуре, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal, «США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры», передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп подписал разрешение для американских разведывательных агентств и Пентагона о предоставлении подобной поддержки Киеву. Официальные лица США заявили, что Вашингтон также просит союзников по НАТО предоставить Украине аналогичную помощь.

    По информации издания, это первый случай, когда администрация Трампа согласилась оказать Киеву содействие в нанесении таких ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а также допустил, что Киев может «пойти еще дальше». Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    2 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что именно страны НАТО отказались от обязательного включения транспондеров во время полетов военных самолетов над Балтийским морем.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Запада о полетах российских самолетов, которые не включают транспондеры над Балтийским морем, передает РИА «Новости».

    «Я обращал внимание, когда в Финляндию, Хельсинки, приезжал, на то, что летают натовские самолеты без транспондеров. И тогда финский президент сказал: «Давайте договоримся, чтобы все включали транспондеры», я говорю: «Мы согласны, Россия согласна». Чего ответили страны НАТО? «Не будем». Не будем, ладно, и мы летаем тогда без транспондеров», – отметил Путин.

    Ранее Путин заявил, что все государства НАТО воюют с Россией на Украине.

    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Президент также заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.

    2 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»

    Песков: Поставки Киеву ракет «Томагавк» станут серьезным витком напряженности

    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    @ Ulf Mauder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки крылатых ракет «Томагавк» Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отметил, что представители американского руководства допускали такие поставки и удары по территории России, передает ТАСС.

    «Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны», – сказал он.

    Ранее Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк».

    Военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    2 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России

    Военный эксперт Анпилогов: Разведданные США не дадут Украине преимущества над Россией

    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России
    @ REUTERS/Pichi Chuang

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Дональда Трампа хочет сократить финансирование ВСУ. При этом Белый дом стремится сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее газета WSJ сообщила, что США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    «США регулярно предоставляли Киеву данные разведки, которые включали информацию и о ситуации в зоне боевых действий, и о стратегической инфраструктуре России. Сведения в дальнейшем использовались для нанесения ударов с территории Украины», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что Пентагон несколько раз ставил на паузу обмен разведданными.

    «Перерывы были непродолжительными. Они не носили системного характера, а, скорее, служили функцией наказания украинского руководства. Например, приостановка произошла после скандала в Белом доме, когда Владимир Зеленский неуступчиво и грубо вел себя по отношению к Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу», – уточнил собеседник. Сообщения же о предоставлении данных для ударов вглубь России – «словесная эквилибристика».

    «Главный вопрос состоит в том, чем собираются бить с территории Украины и о каком количестве ударных вооружений может идти речь. Ответ окажется неутешительным для киевских властей – темпы производства ракет и дронов недостаточны для «противодействия» России. В то же время, российская система ПВО и ПРО в значительной степени адаптировалась к ударам. Другими словами, противник – даже при помощи американской стороны – не сможет получить перевес в кампании», – акцентировал Анпилогов.

    По его мнению, публикация о том, что США предоставят Киеву разведданные, преследует несколько целей. «С одной стороны, это инструмент политического давления на Россию. Вашингтон таким образом показывает, что у него есть возможности эскалации конфликта. С другой, мне кажется, Трамп и его администрация использует фактор передачи сведений разведки как некий противовес критикам, которые обвиняют их в сокращении помощи Украине и приближении поражения», – считает эксперт.

    Вместе с тем, действия Вашингтона не способствуют мирному урегулированию. «Трамп всегда ограничивался общими фразами о желании остановить кровопролитие, но при этом никогда не брал на себя смелость связывать это с какими-то действиями США. У него есть четкое желание не тратить деньги на Украину, а также исключить прямое участие Штатов в конфликте, из которого страна не выйдет победительницей», – пояснил аналитик.

    «Повторю, цель американского лидера – не финансировать Киев, но в то же время сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что США и их позиция поспособствовали поражению украинской стороны. То есть мы наблюдаем некую «вьетнамизацию», – заключил Анпилогов.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Дональд Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Как сообщают собеседники издания, американские чиновники также обратились к союзникам по НАТО с призывом оказать украинской стороне аналогичную поддержку. Вашингтон также рассматривает возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, но решение по этому вопросу пока не принято.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что публикации о передаче США разведданных Украине для ударов по России не являются случайными и возникают не на пустом месте. Он подчеркнул, что можно лишь предполагать, какие именно данные передаются Киеву. По его словам, задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи украинцам разведданных очевидно.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahaw, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    2 октября 2025, 13:34 • Новости дня
    Макрон предложил на недели задерживать танкеры с российской нефтью

    Макрон выступил за длительную задержку танкеров с нефтью из России

    Макрон предложил на недели задерживать танкеры с российской нефтью
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры так называемого теневого флота на несколько дней или недель, чтобы нарушить поставки российской нефти.

    Президент Франции предложил в рамках коалиции задерживать суда, перевозящие российскую нефть, на длительный срок, передает ТАСС.

    Он заявил, что такие меры позволят уничтожить бизнес-модель перевозчиков и вынудят их менять логистику, что снизит эффективность транспортировки.

    Макрон отметил, что ранее Франция уже задержала у своих берегов танкер, следовавший из российского порта в Индию и шедший под «фальшивым флагом». По его словам, остановка судна на одну-две недели позволила подорвать поставки из России и проверить соответствие судна международным правилам.

    Он подчеркнул, что считает «теневой флот» отличной целью для повышения эффективности давления на Россию и предложил совместную работу с НАТО в рамках «коалиции желающих».

    Ранее несколько моряков с танкера Pushpa, который называют частью «теневого флота России», были задержаны военными Франции и допрошены по подозрению в нарушении морского законодательства.

    Владимир Зеленский ранее заявлял, что российские танкеры якобы превращаются в центры управления дронами, угрожающими европейским аэропортам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о задержании нефтяного танкера у берегов Франции.

    3 октября 2025, 09:51 • Новости дня
    Поставки «Томагавков» Украине в США признали маловероятными

    Reuters: США не планировали поставки ракет Tomahawk Киеву из-за нехватки запасов

    Поставки «Томагавков» Украине в США признали маловероятными
    @ Taylor DiMartino/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Администрация Трампа столкнулась с трудностями при рассмотрении запроса Киева на поставку дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»), часть из которых предназначена ВМС США.

    Планы Вашингтона по поставке Украине крылатых ракет Tomahawk малореалистичны из-за того, что текущие запасы этого вооружения уже распределены между нуждами ВМС США и другими задачами, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с вопросом обучения и снабжения ракетами. Хотя ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон рассматривает украинский запрос на Tomahawk, «основные запасы этого оружия уже задействованы», подчеркнул один из собеседников агентства.

    В то же время официальный представитель США отметил, что дефицита Tomahawk нет, однако, по его словам, Вашингтон, скорее всего, рассмотрит варианты поставок Киеву других, менее дальнобойных вооружений. Он также не исключил, что европейские союзники могут получить разрешение на закупку у США других ракет большой дальности с последующей передачей их Украине.

    Президент Дональд Трамп в последнее время изменил риторику по вопросу конфликта на Украине, заявив, что Киев «может вернуть все территории», а российскую армию назвал «бумажным тигром», отмечает агентство.

    Решение США помочь Киеву с разведданными по целям в российской энергетической инфраструктуре считается последствием этой позиции.

    Поставка Tomahawk в Украину могла бы значительно расширить радиус ударных возможностей ВСУ, позволив поражать военные объекты, логистические центры и аэродромы на глубине до 2,5 тыс. км на территории России, включая Москву.

    В Кремле уже заявили, что такие поставки могут привести к новому витку эскалации между Россией и Западом.

    ВМС США закупили 8959 ракет с 1980-х годов по средней цене 1,3 млн долларов за штуку, отмечает агентство. В последние годы объемы производства составляют от 55 до 90 ракет в год, а в 2026 году Пентагон планирует приобрести еще 57 Tomahawk.

    В начале недели Минобороны России сообщило, что анализирует вероятность передачи этих ракет Украине.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что появление этих ракет на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.

    2 октября 2025, 15:32 • Новости дня
    Французский генерал предостерег НАТО от атак на самолеты России

    Генерал Паломеро предостерег НАТО от ударов по российским самолетам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший верховный главнокомандующий НАТО по трансформации, экс-начальник штаба Военно-воздушных сил Франции Жан-Поль Паломеро предостерег альянс от ударов по российским самолетам, которые якобы могут нарушить его воздушное пространство.

    Паломеро в беседе с изданием Newsweek выразил мнение, что главной задачей НАТО должна оставаться готовность к защите, без выхода за пределы необходимой обороны и эскалации конфликта, передает РИА «Новости».

    «НАТО не следует этого делать (сбивать российские самолеты)... НАТО должно быть готово действовать, но не превышать пределы необходимой обороны», – сказал генерал. Он отметил, что альянс должен демонстрировать силу, оперативно поднимая истребители для реагирования на возможные инциденты.

    Ранее глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен призывала к готовности сбивать российские самолеты.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил заявления о готовности стран НАТО сбивать самолеты России.

    1 октября 2025, 21:08 • Новости дня
    Небензя сообщил об ожидании ответа США на предложение по ДСНВ

    Небензя: США пока не дали официальный ответ на предложения России по ДСНВ

    Небензя сообщил об ожидании ответа США на предложение по ДСНВ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва ожидает официальной реакции Вашингтона на ранее направленные предложения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя в общении с журналистами отметил, что США пока не предоставили официальный ответ на предложения России по ДСНВ, передает РИА «Новости».

    Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва ожидает реакции американского лидера Дональда Трампа на предложения президента России Владимира Путина по вопросу ДСНВ.

    Напомним, Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу Путина по ДСНВ шагом к предотвращению гонки вооружений.

    2 октября 2025, 22:48 • Новости дня
    Путин назвал простофилями ожидавших дружбы с Западом россиян после распада СССР
    Путин назвал простофилями ожидавших дружбы с Западом россиян после распада СССР
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал простофилями российских граждан и бывших советских чиновников, которые после распада Советского Союза рассчитывали на установление «по-семейному хороших» отношений с Западом.

    «Советский Союз рухнул. И российские простофили и бывшие чиновники Советского Союза думали, что вот теперь-то – и я так думал – теперь-то мы одна семья цивилизационная, сейчас мы обнимемся, расцелуемся в губы... и пойдем, общая семья народов, будем по-семейному хорошо жить. Ни фига подобного. Даже для меня, для бывшего сотрудника внешней разведки Советского Союза, [это] было несколько неожиданным», – цитирует ТАСС Путина.

    Глава государства подчеркнул, что эти ожидания не оправдались, Запад не был готов к таким отношениям, несмотря на перемены в политической системе России.

    Ранее Путин заявил, что современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий

    3 октября 2025, 21:48 • Новости дня
    США заявили о слежке за «маневрами» ВМФ России у берегов НАТО
    США заявили о слежке за «маневрами» ВМФ России у берегов НАТО
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты крайне серьезно воспринимают информацию о якобы маневрах кораблей ВМФ России у границ стран НАТО, заявила пресс-секретарь президента России Кэролайн Левитт.

    Левитт заявила, что ситуация находится под постоянным контролем и отслеживается в ежедневном режиме, передает РИА «Новости». Левитт подчеркнула, что Совет национальной безопасности постоянно поддерживает связь с партнерами по НАТО, а президент регулярно обсуждает происходящее с лидерами альянса.

    По ее словам, Белый дом внимательно относится к возможным провокациям, в том числе к инцидентам с датскими военными во время саммита Евросоюза в Копенгагене. Она отметила, что все подобные сообщения тщательно анализируются, а администрация продолжает консультации с европейскими союзниками.

    Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о гибридной войне и новых угрозах для Европы накануне саммита в Копенгагене.

    Французские ВМС захватили в международных водах танкер, который западные СМИ связали с ажиотажем вокруг появления беспилотников над Данией.

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в шутку пообещал больше не отправлять дроны во Францию и Данию и отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.

    Путин также назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    2 октября 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО
    Путин заявил, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал на пленарной сессии клуба «Валдай», что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО.

    По словам главы государства, первый раз подобная инициатива была озвучена в 1954 году в советский период, а второй раз – в 2000 году во время визита в Москву президента США Билла Клинтона, передает ТАСС.

    «Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, еще во времена СССР. Это было сделано тогда. А второй раз в ходе визита президента США [Билла] Клинтона в Москву. Я уже об этом говорил в 2000 году, когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали. И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога», – заявил Путин.

    «Мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности. Но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной, схематичной картины мира», – сказал президент. По его словам, реальный шанс на другой, позитивный вектор развития международных отношений был.

    «Но верх, увы, взял другой подход. Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий. Он также отметил слом прежней системы глобальных правил.

    2 октября 2025, 13:55 • Новости дня
    Туск признал преимущество России перед Европой в силе духа
    Туск признал преимущество России перед Европой в силе духа
    @ IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На встрече Европейского политического сообщества премьер-министр Польши Дональд Туск указал на психологическую стойкость России как ее главное преимущество в противостоянии с Европой.

    Во время дискуссии на встрече лидеров Европейского политического сообщества премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что единственным преимуществом России является ментальность, передает ТАСС.

    По словам Туска, Россия обладает психологическим преимуществом, так как готова к бою, самопожертвованию и страданиям. При этом польский премьер подчеркнул, что в экономическом и технологическом отношении Европа превосходит Россию.

    Туск также отметил, что Польша не стремится к эскалации конфликта на Украине и не заинтересована в противостоянии с Россией. Он назвал перемирие на Украине наивысшим приоритетом для своей страны. В то же время Туск выразил мнение, что поражение Украины в конфликте с Россией станет концом для Польши и Европы в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты в Копенгагене переключили внимание с Дональда Туска на Виктора Орбана во время саммита ЕС. Роберт Фицо отменил поездку на этот саммит из-за проблем со здоровьем. Евросоюз поручил Еврокомиссии рассмотреть последствия возможного изъятия российских активов.

    2 октября 2025, 23:04 • Новости дня
    Путин сравнил количество ядерных зарядов на подлодках России и США

    Путин заявил о равном количестве ядерных зарядов на подлодках России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Количество ядерных зарядов на подводных лодках у России и США примерно одинаковое, заявил президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Количество ядерных зарядов на подводных лодках у России и США примерно одинаковое, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что у США больше подводных лодок, однако по числу ядерных боеголовок паритет соблюдается.

    Путин отметил разницу в политике размещения тактического ядерного оружия. По его словам, Россия размещает такие вооружения только в Белоруссии, тогда как США имеют соответствующее оружие и базы по всему миру, включая Европу и Турцию.

    «Мы нигде его (тактическое ядерное оружие – прим. ВЗГЛЯД) не размещаем, кроме Белоруссии. А у американцев – по всему миру, во всей Европе, в Турции, где только нет», – заявил российский лидер.

    Ранее Путин заявил о полной уверенности России в эффективности ядерного щита.

    Путин также объявил о готовности сохранить ограничения по договору о стратегических наступательных вооружениях после 2026 года.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН подчеркнул особую ответственность России и США за предотвращение новой мировой войны и отметил предложение о продлении ограничений по СНВ.

