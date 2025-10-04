Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?4 комментария
В ООН пропала часть архива по ядерному диалогу с СССР
Эксперт Рауф: Часть протоколов о переговорах СССР и США по ДНЯО исчезла в ООН
В результате многочисленных реконструкций в Дворце наций в Женеве оказалась утрачена часть архивных протоколов по ядерному диалогу СССР и США 1960-х годов, связанных с обсуждением практики Nuclear Sharing для НАТО, заявил экс-куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф.
Бывший управляющий директор SIPRI и экс-куратор политики безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф рассказал об утрате части архивных документов ООН по ядерному диалогу между СССР и США. Он отметил: «Будучи в офисе ООН в Женеве, я пытался ознакомиться с протоколами тех переговоров, однако из-за множества реконструкций Дворца наций они были утрачены», пишет РБК.
Эксперт уточнил, что исчезнувшие документы связаны с согласованием практики Nuclear Sharing, которая позволяет странам НАТО размещать и хранить американское оружие в Европе. По словам Рауфа, в ходе переговоров СССР и США согласовали положения, не запрещающие НАТО совместно использовать ядерное оружие.
Точная информация о ходе и завершении этих обсуждений отсутствует из-за пропажи протоколов, а среди экспертов существует несколько версий относительно деталей диалога. Рауф отметил, что критика концепции Nuclear Sharing усилилась в последние десятилетия, когда к ДНЯО присоединилось больше стран, выступающих против совместного хранения ядерного оружия странами НАТО.
Документ был разработан комитетом по разоружению ООН и одобрен 12 июня 1968 года Генассамблеей. Подписание договора началось 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне, где депозитариями выступили Британия, СССР и США.
Соглашение предусматривало не допускать расширения списка государств с ядерным оружием и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с его применением. Договор вступил в силу 5 марта 1970 года после передачи на хранение ратификационных грамот 40 государствами.
На сегодняшний день участниками договора являются 191 страна, что делает его одним из самых массовых соглашений в области международной безопасности.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия остается участницей Договора о нераспространении ядерного оружия и последовательно следует его букве и духу.