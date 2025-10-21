Bloomberg: США отказались поддержать план G7 по активам России

Tекст: Дмитрий Зубарев

США отказались присоединиться к плану Евросоюза по расширению использования замороженных российских активов в поддержку Украины, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, американские чиновники уведомили своих европейских коллег о таком решении в ходе переговоров на полях встречи Международного валютного фонда в Вашингтоне на прошлой неделе. Причиной отказа названы возможные риски для стабильности финансового рынка.

По словам одного из собеседников, США на данном этапе заняли выжидательную позицию и не готовы к более активным действиям. Это стало ударом для инициативы Евросоюза, который рассчитывал получить поддержку всех стран G7 для использования замороженных активов российского Центробанка в качестве обеспечения кредитов на сумму до 140 млрд евро для Украины.

Еврокомиссия сейчас разрабатывает подробный механизм реализации плана, однако его обнародование отложено до одобрения со стороны лидеров Евросоюза, которое может состояться на саммите в Брюсселе на этой неделе. Большинство замороженных российских активов находятся в Европе, главным образом в бельгийской Euroclear.

США ранее разрешили конфискацию около 5 млрд долларов российских активов, но не заявляли о готовности воспользоваться этим правом. Среди стран G7 инициативу Евросоюза поддерживают Британия и Канада, а Япония занимает более осторожную позицию, как и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского центрального банка заявила о существующих рисках использования замороженных российских активов.

Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий Евросоюза. Премьер-министр Бельгии вызвал недовольство в ЕС из-за своей позиции по вопросу российских активов.