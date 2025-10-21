  • Новость часаМИД опроверг данные CNN о переносе встречи Лаврова и Рубио
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков
    Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции
    В США оценили выгоду от строительства туннеля под Беринговым проливом
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    Украинский беспилотник разрушил стену многоэтажки в Батайске
    МИД опроверг данные CNN о переносе встречи Лаврова и Рубио
    США отказались поддержать план Евросоюза по активам России
    Евросоюз согласовал план по активам России для Украины
    Премьер-министром Японии впервые стала женщина
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    2 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    19 комментариев
    21 октября 2025, 09:53 • Новости дня

    Bloomberg: США отказались поддержать план G7 по активам России

    Bloomberg: США отказались поддержать план G7 по активам России
    @ REUTERS/Francois Lenoir

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские власти не поддержали инициативу Евросоюза по расширению использования замороженных российских активов для помощи Украине, сославшись на риски для финансовых рынков, пишет Bloomberg.

    США отказались присоединиться к плану Евросоюза по расширению использования замороженных российских активов в поддержку Украины, сообщает Bloomberg.

    По информации агентства, американские чиновники уведомили своих европейских коллег о таком решении в ходе переговоров на полях встречи Международного валютного фонда в Вашингтоне на прошлой неделе. Причиной отказа названы возможные риски для стабильности финансового рынка.

    По словам одного из собеседников, США на данном этапе заняли выжидательную позицию и не готовы к более активным действиям. Это стало ударом для инициативы Евросоюза, который рассчитывал получить поддержку всех стран G7 для использования замороженных активов российского Центробанка в качестве обеспечения кредитов на сумму до 140 млрд евро для Украины.

    Еврокомиссия сейчас разрабатывает подробный механизм реализации плана, однако его обнародование отложено до одобрения со стороны лидеров Евросоюза, которое может состояться на саммите в Брюсселе на этой неделе. Большинство замороженных российских активов находятся в Европе, главным образом в бельгийской Euroclear.

    США ранее разрешили конфискацию около 5 млрд долларов российских активов, но не заявляли о готовности воспользоваться этим правом. Среди стран G7 инициативу Евросоюза поддерживают Британия и Канада, а Япония занимает более осторожную позицию, как и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского центрального банка заявила о существующих рисках использования замороженных российских активов.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий Евросоюза. Премьер-министр Бельгии вызвал недовольство в ЕС из-за своей позиции по вопросу российских активов.

    20 октября 2025, 20:16 • Новости дня
    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио

    Рубио заявил Лаврову о значимости диалога России и США по Украине

    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будущие контакты России и США могут стать возможностью продвинуться к долгосрочному урегулированию ситуации на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    «Госсекретарь Рубио подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для России и США продвинуться к прочному разрешению конфликта в соответствии с видением президента Трампа», – говорится в заявлении пресс-службы госдепартамента США, передает РИА «Новости».

    В госдепартаменте добавили, что разговор Рубио и Лаврова был продолжением телефонной беседы между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая состоялась 16 октября.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    23 комментария

    Напомним, Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами России и США договоренностей.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 11:51 • Новости дня
    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас назвала «не очень приятной» новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о негативной реакции Евросоюза на предстоящий приезд Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

    Каллас заявила, что Брюсселю «не очень приятно», что президент России Владимир Путин планирует приехать в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Не очень приятно видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер, приедет в эту страну», – отметила глава ЕК.

    Каллас отметила, что, по ее мнению, в Будапеште могла бы пройти встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Она также одобрила «любые усилия Трампа по установлению мира на Украине», выразив надежду на дипломатический прогресс.

    Ранее итальянское издание La Repubblica назвало готовящийся саммит в Венгрии «пощечиной Европе». Газета указала, что европейским странам предстоит принимать решение о разрешении пролета самолета Путина через свою территорию, несмотря на действующие санкции и ордер МУС.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    23 комментария

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования иностранными судами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Евросоюз пытается сорвать любые мирные инициативы по Украине перед переговорами Путина и Трампа.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что большинство политиков Евросоюза будут пытаться сорвать саммит лидеров России и США в Будапеште.

    El Pais назвала возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    Комментарии (10)
    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 08:41 • Новости дня
    Стало известно об отмене встречи Лаврова и Рубио

    CNN: Встречу Лаврова и Рубио перенесли на неопределенный срок

    Стало известно об отмене встречи Лаврова и Рубио
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок, сообщили СМИ.

    Как пишет CNN со ссылкой на источники в Белом доме, причины переноса пока не ясны, однако встреча точно не состоится на этой неделе, передает ТАСС.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в понедельник отметил, что вопрос о месте и времени встречи по-прежнему остается открытым и находится в стадии обсуждения. По информации CNN, одной из причин разногласий между Лавровым и Рубио стал различный взгляд на пути урегулирования конфликта на Украине.

    Телеканал также отмечает, что перенос встречи может повлиять на перспективы будущих переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, которые могут пройти в Будапеште. После телефонного разговора министров американские чиновники сделали вывод, что позиция России по Украине не изменилась.

    Источник CNN добавил, что в нынешней ситуации госсекретарь США вряд ли будет советовать проведение встречи Путина и Трампа на следующей неделе. Вместе с тем, возможен еще один телефонный разговор между Лавровым и Рубио в ближайшие дни.

    Ранее Рубио в беседе с Лавровым заявил, что будущие контакты России и США могут стать возможностью продвинуться к долгосрочному урегулированию ситуации на Украине.

    Напомним, Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами России и США договоренностей.

    Комментарии (9)
    20 октября 2025, 10:35 • Новости дня
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После долгого разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу ракет Tomahawk, сообщает Politico.

    Зеленский рассчитывал использовать улучшившиеся отношения с президентом США Дональдом Трампом для получения американских крылатых ракет Tomahawk, которые Киев считает способными изменить ход конфликта с Россией. Однако встреча в Белом доме прошла безрезультатно: Трамп охарактеризовал ее как «корректную», но никаких конкретных решений принято не было, пишет Politico.

    Причиной провала переговоров стала спешка украинской стороны и несвоевременность визита, отмечает издание. Один из республиканских советников по внешней политике заявил: «Это была не плохая встреча, просто жертва плохого тайминга и завышенных ожиданий».

    Он добавил, что после долгого разговора Трампа с Владимиром Путиным накануне Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу Tomahawk.

    Трамп сообщил журналистам, что обсуждал с Путиным возможность передачи Украине тысяч ракет Tomahawk, однако российский президент негативно отреагировал на такую перспективу. После разговора лидеры договорились встретиться на новом саммите в Будапеште.

    Несмотря на обеспокоенность Киева эскалацией ударов по инфраструктуре, американская сторона не готова идти на передачу Украине Tomahawk из-за опасений втягивания США в конфликт, а также беспокойства Пентагона относительно собственных запасов вооружений.

    Кроме того, Украина упустила шанс сосредоточиться на других важных вопросах – обеспечении ракетами для истребителей F-16 и комплексов Patriot, а также согласовании финансирования закупок сжиженного газа и оборудования для энергетики. Переговоры по кредитным условиям с Экспортно-импортным банком США также зашли в тупик, пишет Politico.

    Республиканские советники констатировали, что ни по одному из ключевых направлений – оборонному и энергетическому – договоренности на встрече Зеленского с Трампом достигнуты не были.

    Причиной называют не только ошибочный акцент на Tomahawk, но и неудачный выбор момента для визита, когда внимание администрации США было сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке и внутренних бюджетных спорах.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с Трампом.

    Комментарии (5)
    20 октября 2025, 11:36 • Новости дня
    Зеленский заявил о приближении окончания военного конфликта на Украине

    Зеленский допустил скорое окончание военного конфликта на Украине

    Зеленский заявил о приближении окончания военного конфликта на Украине
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта, сообщили украинские СМИ.

    Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта, передает ТАСС. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, отметив, что страна «приблизилась к возможному окончанию войны».

    «Это не значит, что она точно закончится», – заявил Зеленский.

    Он связал перспективу завершения конфликта с недавними успехами президента США на Ближнем Востоке и выразил мнение, что на фоне этих достижений американский лидер стремится завершить противостояние между Россией и Украиной.

    В этой связи Зеленский упомянул о возможной встрече президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – в Будапеште и выразил готовность принять участие при определенных условиях. Он заявил, что участвовать согласен либо в трехсторонних переговорах, либо в непрямых консультациях с участием посредника в лице Трампа.

    Ранее Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил о договоренности провести встречу в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон незамедлительно начали подготовку к возможному саммиту лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать организационный комитет по подготовке мероприятия, уточнив, что работа уже стартовала.

    Ранее Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Также Трамп призвал Зеленского принять условия Путина для завершения конфликта.

    Зеленский после встречи с Трампом призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Также Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    Лавров и Рубио провели первый после телефонных переговоров Путина и Трампа разговор
    Лавров и Рубио провели первый после телефонных переговоров Путина и Трампа разговор
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами двух стран договоренностей, сообщил МИД России.

    В ходе беседы стороны уделили внимание деталям предстоящих действий, призванных обеспечить выполнение намеченных задач, согласованных президентами России и США, сообщается на сайте ведомства.

    «20 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом».

    Напомним, на прошлой неделе Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президенты договорились провести саммит по Украине в Будапеште.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    23 комментария

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 04:09 • Новости дня
    В США оценили выгоду от строительства туннеля под Беринговым проливом
    В США оценили выгоду от строительства туннеля под Беринговым проливом
    @ Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Строительство железнодорожного туннеля под Беринговым проливом, по оценке экспертов, принесло бы экономическую выгоду, значительно превышающую затраты на проект.

    Экономическая отдача от строительства железнодорожного туннеля между Россией и США под Беринговым проливом может быть значительно выше стоимости реализации проекта, передает ТАСС. Американский эксперт по железнодорожным перевозкам Скотт Спенсер заявил, что сооружение прослужит от 150 до 200 лет.

    По словам Спенсера, «глобальная экономическая выгода от торговли и обеспечения ответственного доступа к ресурсам как в Сибири, так и на Аляске значительно превысит стоимость туннеля и соединенной с ним железной дороги». Он подчеркнул, что проект будет способствовать экономическому процветанию в течение полутора-двух сотен лет.

    Эксперт согласился с мнением спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, что современные технологии позволяют сократить сроки и стоимость строительства.

    «Думаю, г-н Дмитриев прав в том, что передовые технологии прокладки туннелей, безусловно, могут позволить сократить сроки строительства и уменьшить его стоимость», – отметил Спенсер. Он выразил надежду, что вопрос будет обсуждаться на следующей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

    Спенсер напомнил об опыте сотрудничества России и США на примере Международной космической станции, стоимость которой сопоставима с проектом туннеля. Он уверен в осуществимости и успехе железнодорожного проекта вне зависимости от итоговой цены.

    Эксперт ранее оценивал ежегодную пропускную способность туннеля более чем в 400 млн тонн и сравнил его с «Панамским каналом XXI века». Трамп 17 октября назвал идею интересной, а Дмитриев 19 октября отметил, что проект стал вирусным в соцсетях, собрав около 2 млн просмотров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объявил конкурс на лучшее видео, созданное с помощью искусственного интеллекта и посвященное тоннелю между Россией и США.

    Кирилл Дмитриев заявил, что строительство тоннеля между Аляской и Чукоткой можно реализовать менее чем за восемь лет при бюджете до 8 млрд долларов. Разработка технико-экономического обоснования строительства тоннеля через Берингов пролив началась несколько месяцев назад.

    Комментарии (2)
    20 октября 2025, 13:05 • Новости дня
    Песков заявил о неизменности линии России по остановке войск на текущих позициях

    Tекст: Вера Басилая

    Позиция России по остановке войск на текущих позициях остается неизменной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Переговорная линия России по вопросу остановки войск на текущих позициях остается неизменной, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации американских СМИ.

    Он назвал эти сообщения «газетными» и отметил, что по данной теме уже звучало много различных заявлений. По словам Пескова, вопрос неоднократно затрагивался в ходе российско-американских контактов с разными нюансами, и Россия каждый раз давала свой ответ. Песков подчеркнул, что позиция российской стороны хорошо известна и остается последовательной.

    Президент США Дональд Трамп предложил России и Украине остановить конфликт на текущих позициях и отложить обсуждение деталей.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным действиям и заявил, что не собирается делать уступки России.

    Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения всех целей.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков назвал цели России на саммите в Будапеште

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы обсудить продвижение мирного урегулирования конфликта на Украине и отношения с США во время саммита в Венгрии.

    Россия рассчитывает продвинуться по мирному урегулированию ситуации на Украине и обсудить двусторонние отношения с Соединенными Штатами на предстоящем саммите в Будапеште, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: «[Хотелось бы] продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования – раз. Ну и также использовать встречу для обсуждения наших двусторонних отношений».

    Песков подчеркнул, что Москва продолжает вести диалог с Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, между сторонами ведется серьезная работа, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от последующих шагов участников переговоров.

    Такие заявления прозвучали на фоне противоречивых высказываний со стороны Киева относительно возможных путей разрешения конфликта на Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал Венгрию безопасной площадкой для переговоров с Россией.

    Газета El Pais расценила возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.

    Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.


    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 14:51 • Новости дня
    Рябков заявил об отсутствии согласования «встречи по раздражителям» России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о времени и локации предстоящих консультаций России и США по двусторонним проблемам остается открытым, договоренности нет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, дата и место будущих консультаций между Россией и США по вопросам двусторонних раздражителей пока не определены, передает РИА «Новости».

    Также Рябков отметил, что до сих пор отсутствует понимание относительно сроков и места возможной встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. По словам дипломата, этот вопрос все еще находится на стадии рассмотрения.

    Ранее Рябков заявил, что Соединенные Штаты не запрашивали агреман для нового посла в Москве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Сергей Лавров и Марко Рубио сами примут решение о месте своей встречи.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что подготовка к встрече двух лидеров начнется после беседы Лаврова и Рубио.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Сенат США приостановил работу над санкциями против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Рассмотрение законопроекта о расширении санкций против России временно приостановлено в Сенате США, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам лидер республиканского большинства Джон Тьюн. Он отметил, что документ остается одним из инструментов давления на Москву, однако сейчас поставлен на паузу.

    По словам Тьюна, законопроект должен был усилить позиции Вашингтона на переговорах с российской стороной. Сенатор подчеркнул: «Я по-прежнему считаю, что этот законопроект является одним из инструментов в арсенале президента, который он может использовать против российской стороны, чтобы усадить ее за стол переговоров. Мы поставим это на паузу, по крайней мере сейчас».

    Решение связано с готовящейся встречей лидеров России и США. Дональд Трамп ранее сообщил о договоренности с Владимиром Путиным о проведении переговоров в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон начнут подготовку к встрече без промедления.

    Законопроект был представлен в начале апреля двухпартийной группой сенаторов. Документ предусматривал введение вторичных санкций против партнеров России и импортные пошлины до 500% на товары из стран, продолжающих покупать нефть, газ и уран у РФ. Сенатор Рэнд Пол ранее предупредил, что принятие такого закона нанесет наибольший ущерб самим США в экономическом и стратегическом плане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным. Еврокомиссия намерена одобрить девятнадцатый пакет антироссийских санкций на саммите Европейского союза, который пройдет 23–24 октября в Брюсселе.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Рябков: Альтернативы духу Анкориджа нет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дипломатическое направление, заданное в ходе российско-американского саммита на Аляске, не имеет альтернатив, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Он отметил, что ключевой задачей сейчас является донести до американской стороны значение установленных в Анкоридже рамок, передает ТАСС.

    «Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути», – заявил Рябков журналистам.

    Напомним, лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.

    В Испании расценили возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы обсудить продвижение мирного урегулирования конфликта на Украине и отношения с США во время саммита в Венгрии.

    Комментарии (3)
    21 октября 2025, 06:15 • Новости дня
    Экс-премьер Украины Азаров рассказал о планах США по устранению Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший премьер Украины Николай Азаров допустил, что США могут реализовать радикальные сценарии по устранению Владимира Зеленского, если подтвердятся утечки о его встрече с Дональдом Трампом.

    Радикальные меры по устранению Владимира Зеленского могут быть приняты Соединенными Штатами, если подтвердятся данные об обстоятельствах встречи украинского лидера с Дональдом Трампом, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает ТАСС. По его словам, если утечки о деталях переговоров окажутся правдой и позиция Трампа не изменится, американская сторона может реализовать соответствующие планы.

    Азаров подчеркнул: «Посмотрим, как сейчас будут развиваться события. Если утечки о том, как проходила эта встреча, подтвердятся, и у Трампа не будет перемен настроения, то будут приняты радикальные меры вообще по устранению Зеленского. Такие планы есть».

    Он напомнил, что подобная схема уже использовалась в 2010–2014 годах в отношении президента Виктора Януковича. По словам Азарова, американцы активно взаимодействуют с депутатами Верховной рады, используя угрозы, подкуп и давление, чтобы влиять на принятие решений. Он отметил, что при соответствующей команде события могут развиваться по сценарию государственного переворота, как это было в 2014 году.

    Встреча между Трампом и Зеленским прошла 17 октября в Вашингтоне. На переговорах Зеленский не смог добиться согласия США на поставку ракет Tomahawk, заключение новых сделок по дронам и закупке вооружений. Также, как подтвердил сам Зеленский, обсуждался вопрос вывода украинских сил из Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер Украины Николай Азаров выразил уверенность в возможности достижения положительных итогов на предстоящем российско-американском саммите в Будапеште. Николай Азаров также считал, что руководство на Украине страдает из-за того, что Владимир Зеленский якобы принимает решения под действием препаратов.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 13:26 • Новости дня
    Кремль спросили о подготовке встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Песков: Подготовка встречи Путина и Трампа в Будапеште пока не начата

    Tекст: Вера Басилая

    Подготовка встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не стартовала, подробности и детали будущего саммита пока отсутствуют, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, работа по подготовке встречи президентов России и США в Будапеште пока не начата, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков отметил, что команды сторон еще не приступили к полномасштабным переговорам по организации саммита, хотя поручения от лидеров уже даны.

    Песков также сообщил, что в настоящий момент нет ни одной детали будущей встречи. На вопросы о возможном участии Украины, составе европейской делегации и планах по подписанию документов пока нет ответов.

    По словам представителя Кремля, впереди еще предстоит большая работа дипломатических ведомств России и США. Именно они должны будут согласовать все ключевые параметры будущего саммита и ответить на вопросы по организации встречи.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа начнется после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что большинство политиков Евросоюза попытаются сорвать саммит лидеров России и США, намеченный в Будапеште.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 13:41 • Новости дня
    Песков: Кремль ориентируется на заявления США по отказу от поставок Tomahawk

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона уделяет внимание высказываниям США по вопросу поставок ракет Tomahawk Украине и использует их в своей работе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он сообщил, что Москва не получала официальных уведомлений от США по поводу решения не поставлять Украине ракеты Tomahawk, передает ТАСС.

    Песков отметил: «На этот счет каких-то официальных уведомлений не может быть». Он добавил, что Кремль слышит и внимательно слушает заявления по данной теме. «Вот так и ориентируемся», – подчеркнул он.

    По словам Пескова, существуют также рабочие и экспертные контакты между сторонами, где есть возможность обмениваться позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после долгого разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным глава Украины Владимир Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты по вопросу ракет Tomahawk.

    Между тем Трамп еще не принял решение о предоставлении ракет Tomahawk Украине. Он подчеркнул, что любые поставки вооружения на Украину не должны происходить в ущерб интересам и безопасности США.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ задержала в Москве россиянина за передачу Киеву данных об объектах ПВО
    В Запорожской области заметили грузинских наемников ВСУ
    Премьер Канады пообещал арестовать Нетаньяху
    В Пентагоне пошутили о галстуке Хегсета с российским триколором
    Грузия предложила Германии перезагрузить испорченные послом отношения
    Жилой небоскреб на Манхэттене оказался под угрозой разрушения
    Сборщик шишек в Приморье второй раз выжил после нападения медведя

    Американские банки пугают мир новым кризисом

    Золото поставило новый рекорд благодаря проблемам с банками в США. Вскрылись убытки у двух американских банков из-за невозвратных долгов. С этого начинался и кризис 2008 года. Рынок боится, что это лишь верхушка айсберга, и такие же проблемы, тщательно скрываемые, могут быть в более крупных банках. Если в США разразится финансовый кризис, это ударит абсолютно по всем странам, в том числе и по России. Подробности

    Перейти в раздел

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями

    Музейные работники и полиция Франции рвут на себе волосы и подсчитывают многомиллионные убытки от произошедшего в выходные «ограбления века». А попутно выяснилось, что в последнее время во Франции преступления подобного рода вовсе не редкость, а хваленая охранная система французских музеев является фикцией. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации