«Кривое зеркало славянства» мешает отношениям России и Чехии

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23 января, понедельник  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
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Российские углеводороды нашли новый рынок сбыта

Россия и Пакистан концептуально договорились по нефти Сергей Красноухов/ТАСС
Несмотря на санкции, Россия нашла нового покупателя для своей нефти и нефтепродуктов. Достигнуты концептуальные договоренности с Пакистаном. У России уже есть три крупных покупателя – Китай, Индия и Турция. Однако усиление конкуренции между покупателями поможет снизить скидку на российские углеводороды. Пакистан может оказаться интересным для России еще и с точки зрения трубопроводных поставок российского газа. Как именно?  Подробности...
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Как будет вести себя Китай в конфликте России и США

Соединенные Штаты не хотят воевать на два фронта и планируют сначала развязаться с украинским кризисом, а уже потом вплотную заняться Китаем REUTERS/Kevin Lamarque
В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Китай. В марте, как ожидается, председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию. Американцы пытаются сыграть на противоречиях Москвы и Пекина, о глубине которых у экспертов разные мнения. Чего на самом деле хочет Китай: сохранить союз с Россией или дистанцироваться от СВО? Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Европа запуталась в поисках формулы унижения России

Резолюции Европарламента не имеют обязательной силы Jean-Francois Badias/AP/ТАСС
«Наши многочисленные попытки договориться, просьбы о переговорах испугали и утомили Запад». Такими словами российские политики комментируют резолюцию Европарламента по поводу идеи «специального трибунала по осуждению России». Резолюция эта действительно несет некий сигнал, но вовсе не тот, о котором в ней прямо сказано. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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«Кривое зеркало славянства» мешает отношениям России и Чехии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия и Чехия – разные государства, с разным менталитетом. А нынешние проблемы между ними проистекают из того, что обе стороны видят другого сквозь призму «славянства», которое они понимают совершенно по-разному. Подробности...

Поход на восток заложен в генетической памяти европейцев

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поход на восток, Drang nach Osten, заложен в европейской генетической памяти. Пока европейцы еще не горят желанием отправляться умирать в степях Украины, но в военные барабаны бьют самозабвенно. Подробности...
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Болеть и лечиться лучше в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Той замечательной западной медицины, которая несколько десятилетий служила нам недостижимым образцом для сравнения, в общем, уже и нет. Что во Франции, где агонизирует система скорой помощи, что в Британии, где впервые в истории забастовали медсестры, в Штатах вообще какая-то жесть с отсутствующей у них системой всеобщего здравоохранения и дикими ценами на медуслуги. Подробности...
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Как немцы украинцев с танками обломали

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    «Кривое зеркало славянства» мешает отношениям России и Чехии

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		23 января 2023, 17:27

    За последние два года в России свыклись с мыслью, что Чехия – враждебное нам государство. Такой поворот случился еще в 2021 году, во время пресловутого «шпионского скандала». С тех пор становилось только хуже. Премьером Чехии стал идейный русофоб Петр Фиала. Во время недавнего чешского председательства в ЕС можно было сбиться со счета, сколько пакетов санкций успел принять Евросоюз при деятельном участии чехов. Парламент Чехии назвал Россию «террористическим государством». Въезд в страну российским туристам полностью закрыли.

    Стоит ли удивляться, что выборы президента Чехии, второй тур которых пройдет 27–28 января, вызвали в России интерес, близкий к нулевому. Тем более что фаворит гонки, бывший начальник Военного комитета НАТО Петр Павел, стремится следовать в фарватере Запада и вовсю накачивать Украину оружием. А при его сопернике, бывшем премьере Андрее Бабише, как раз и случилось «обнуление» российско-чешских отношений. Хрен редьки не слаще – тем более что основная власть в любом случае останется у вышеупомянутого русофоба Фиалы.

    Хотя если покопаться – картина выглядит более пестрой. Например, тот же Павел при всем антироссийском подходе выступал против «бесполетной зоны» над Украиной и не называл Россию «террористической страной». А Бабиш и вовсе считает лишней накачку Украины оружием. И уже этим он нам удобнее. А ведь были там деятели, которые были почти готовы отправить в Донбасс чешскую армию – тут даже Павел «отдыхает». Наконец, имелись и те, кто, напротив, призывал к переговорам с Россией и прекращению помощи режиму в Киеве.

    Если глянуть на итог первого тура с этой точки зрения, то наиболее радикальные русофобы заручились поддержкой 23% избирателей. Много, но явно не большинство. Напротив, около 9% чехов можно считать русофилами. Мало, но на фракцию в парламенте хватило бы. За следование нынешнему курсу ЕС и НАТО «без крайностей» – 35%. Не поддерживают Россию, но не хотят бесконечно накачивать Украину оружием – 31%. Картина скверная, но все-таки не похожая на отношения стран, которые запросто могли бы даже дипломатические отношения разорвать.

    Почему же сегодня Чехия оказалась в стане наиболее враждебных России государств? Наиболее общий ответ – языковое родство. Да, то самое «славянство». Многим чешским политикам надо доказывать ЕС и НАТО, что они не питают к России никаких симпатий. И ради того, чтобы избежать подозрений где-нибудь в Вашингтоне или Брюсселе, они готовы идти в деле разрыва с Россией так же далеко, как Польша или Литва, и дальше, чем Голландия и Швеция, изначально относящиеся к нашей стране хуже чехов.

    Фото: Zuma/ТАСС

    Острая реакция на поведение Чехии в России, ее нынешние причисление частью российской общественности чуть ли не к «генетически русофобским» государствам тоже во многом обусловлена языковым родством. От славянской страны, с которой у нас нет общей границы и с народом которой нас связывали добрые отношения еще в XIX веке, такое подспудно не ожидаешь. Да и если глянуть на современность, за последние 20 лет российско-чешские отношения в целом были отнюдь не самыми плохими. И тут такое…

    Естественно, тут же всплывает перечень исторических обид. Мы начинаем припоминать действия чешских легионеров в ходе нашей Гражданской войны 1918–1921 годов, работу чехов на вермахт в годы Второй мировой войны, сочувствие первого президента Чехии Вацлава Гавела к «Ичкерии», снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Чехи, естественно, вспоминают введение советских войск в 1968 году, как и в целом установление у них социализма против их воли. На самом деле, список не такой уж длинный и явно в глубь веков не уходящий. Но для обоснования нынешней враждебности – вполне достаточный.

    Однако даже при разговорах об исторических обидах все опять сведется к разному пониманию термина «славянство». В России оно прежде всего отождествляется с русскими, с православием, с как минимум частичным обособлением от Европы. И даже неправославные славяне вроде чехов кажутся «не совсем европейцами», а то, что они неправославные – неким недоразумением и прежними кознями немцев. Высшей ценностью для нас является государственная независимость и готовность отстаивать ее во что бы то ни стало.

    Но в Чехии, где в действительности православие никогда не преобладало, имеется совершенно иной подход к «славянству». Сами чехи в полной мере отождествляют себя с Европой, с католическо-протестантским миром. Славянские языки для них – третья опора европейской общности, наряду с романской и германской. Как и мы, они чтут славянских первосвятителей Кирилла и Мефодия, но не забывают при этом подчеркнуть, что они проповедовали Евангелие предкам чехов с благословения папы римского.

    Для нас поведение чехов, работавших на военную машину вермахта в 1939–1945 годах, кажется чем-то немыслимым. Но чем оно принципиально отличается от поведения голландцев или французов, тоже работавших на Третий рейх? Ничем. Просто с французами у нас нет языкового родства, а для близких немцам голландцев это вообще кажется чем-то естественным. Но чехи, славяне… Они же должны вести себя как мы – по принципу «Все для фронта, все для Победы». Но они вели себя как обычные европейцы, вполне сообразно своим представлениям.

    А сегодня нам непонятно, почему славяне-чехи полностью следуют в фарватере ЕС и НАТО, а зачастую даже бегут там впереди паровоза. И как они вообще могут по собственному желанию отдать им часть своего государственного суверенитета? Большинство современных чехов открыто называют себя атеистами, а более двух третей не против узаконивания в их стране однополых браков (судя по всему, их скоро узаконят). Разве что мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки они принимать не готовы, а в остальном – европейцы европейцами.

    Чехам же непонятна та жертвенность, с которой русские солдаты веками шли в бой. А сегодня они не могут объяснить, как во имя сохранения суверенитета можно соглашаться с «ущемлением демократических свобод», с тем, что им кажется «несменяемостью власти». Как можно не признать современные границы ради спокойной жизни в единой Европе. Как можно «не отпустить» Украину так же, как они «отпустили» Словакию. И отсюда часть чехов делают вывод о России как о «варварской азиатской стране». И пытаются показательно с ней рвать.

    Однако большинство исходит из того, что русские – языковая родня, тоже славяне. А значит, должны жить по тем же правилам, что и сама Чехия. Отсюда и попытки превратить Прагу в один из центов российской либеральной оппозиции, и даже лозунги отдельных чешских партий призывают способствовать приходу к власти в России «вменяемых сил». Наличие православия для них – всего лишь «маленькая деталь». В отличие от поляков или хорватов, у чехов нет глубинного неприятия православия. С их точки зрения, оно не должно мешать славянским народам «жить по-европейски».

    На самом деле не надо ожидать друг от друга многого. Чехи – обычный европейский народ, и языковое родство с ним русских во многом стало цепью случайных обстоятельств. Россия и Чехия – разные государства, с разным менталитетом, видением настоящего, прошлого и будущего. Особых братских связей между ними в силу этого просто не может быть. Хотя никакой генетической враждебности тоже нет – нынешние мёртвые отношения нормой признать нельзя. В этом плане президентские выборы там ничего России не дают.

    Исправить же российско-чешские отношения можно только вместе с общим выходом отношений РФ и ЕС из тупика. И только отказавшись от идеи «славянского родства», которое стало для обеих стран «кривым зеркалом», только мешающим разобраться друг в друге.

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