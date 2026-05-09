Путин оценил мужество приехавших на Парад Победы зарубежных лидеров

Путин: Приехавшие на Парад Победы зарубежные лидеры проявили мужество

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин высоко оценил поступок зарубежных лидеров, которые приехали на празднование Дня Победы в Москву, несмотря на сложившуюся международную обстановку, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что эти лидеры продемонстрировали личное мужество, принимая решение прибыть в российскую столицу, не зная о возможной разрядке ситуации и договоренностях по перемирию, которые стали известны уже после их приезда.

«Те, кто приехал, безусловно, проявили в известной степени мужество, личное, потому что ведь им стало известно об определенных договоренностях, в том числе и об инициированных президентом Трампом увеличении дней перемирия, об обменах и так далее. То есть им стало известно о разрядке этой ситуации только после того, как они приехали», – сказал Путина на пресс-подходе.

В то же время российский лидер заявил, что отсутствие представителей ряда стран на параде не стало неожиданностью и не вызывает тревоги у российских властей. «То, что кого-то нет, ничего здесь особенного мы не видим», – отметил Путин.

Он также уточнил, что в этом году Россия официально не направляла приглашения на празднование Дня Победы, поскольку мероприятие не является юбилейным.

«Вы знаете, ведь мы на эти мероприятия никого не приглашали. Это не юбилейные мероприятия. Но всем разослали информацию о том, что мы будем рады, если кто-то приедет», – заявил Путин.

Москва и Киев согласовали прекращение огня по 11 мая включительно. Россия поддержала инициативу президента США об обмене пленными.

Главы нескольких дружественных государств лично приехали в российскую столицу на торжества.