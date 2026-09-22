Канадская провинция подала в суд на создателей ChatGPT

Власти Британской Колумбии обвинили OpenAI в пособничестве массовой стрельбе

Tекст: Мария Иванова

Власти канадской провинции Британская Колумбия направили иск в федеральный суд Сан-Франциско против разработчика популярного чат-бота, передает ТАСС.

Компанию OpenAI и ее руководителя Сэма Альтмана обвиняют в халатности, которая привела к гибели девяти человек в городе Тамблер-Ридж.

Трагедия произошла в феврале этого года. Автоматизированная система мониторинга выявила подозрительный аккаунт 18-летней преступницы еще в июне 2025 года. Специалисты провели проверку и заявили о наличии «реального и конкретного риска причинения вреда окружающим».

Эксперты рекомендовали передать данные полиции, однако руководство корпорации отклонило эту инициативу. Аккаунт злоумышленницы просто деактивировали, после чего она продолжила пользоваться нейросетью с помощью запасного профиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стрельбу в канадской школе открыл 18-летний трансгендер (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

В мае родственники убитого во Флориде студента подали иск к создателям нейросети ChatGPT. В апреле прокуратура этого штата завела уголовное дело против компании OpenAI.