Депутат Свинцов развеял опасения за судьбу Telegram в России
Мессенджер Telegram продолжит функционировать в России из-за эффективного сотрудничества с государством, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Полная блокировка Telegram в России не планируется, заверил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, добавив, что мессенджер поддерживает конструктивное взаимодействие с властями страны.
«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», – заявил Свинцов ТАСС.
Ранее депутат отмечал, что мессенджер WhatsApp может быть полностью заблокирован в России в 2026 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 января россияне пожаловались на сбои в работе Telegram. А несколькими днями ранее Павел Дуров сообщил, что является единственным акционером Telegram.