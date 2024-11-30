Утверждена индексация маткапитала на 2025–2027 годы

  • Новость часаИранское консульство в Алеппо подверглось атаке террористов
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    Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии
    Востоковед назвал причину захвата террористами части Алеппо
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    Германия установила личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины
    Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» через ультиматумы России
    На акциях протеста в Тбилиси задержаны восемь граждан России
    Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе
    Смоделированы последствия ядерного удара по Москве, Пхеньяну и Пекину
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    30 ноября 2024, 19:33 • Новости дня

    Утверждена индексация маткапитала на 2025–2027 годы

    Путин утвердил индексацию маткапитала на 2025–2027 годы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году материнский капитал на первого ребенка будет проиндексирован на 7,3% и достигнет суммы 676 тыс. 398 рублей, следует из утвержденного президентом России Владимиром Путиным бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы.

    Путин подписал закон об утверждении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, который предусматривает индексацию материнского капитала, передает ТАСС. В 2025 году он вырастет на 7,3% и составит 676 тыс. 398 рублей для первого ребенка, родившегося начиная с 1 января 2020 года, либо если все дети родились до 2020 года.

    В 2026 году материнский капитал увеличится еще на 4,5%, достигнув 706 тыс. 836 рублей, а в 2027 году его сумма составит 735 тыс. 109 рублей, что соответствует индексации на 4%. Эти изменения коснутся семей, в которых есть только один ребенок.

    Для семей, у которых второй, третий или последующий ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2020 года и которые ранее не получали материнский капитал, выплаты составят 893 тыс. 835 рублей в 2025 году, 934 тыс. 058 рублей в 2026 году и 971 тыс. 420 рублей в 2027 году.

    Семьи, которые уже получили материнский капитал за первого ребенка, при рождении второго ребенка смогут получить доплату в размере 217 тыс. рублей в 2025 году. Индексация материнского капитала будет происходить с 1 февраля каждого года. На эти цели бюджет предусмотрел расходы в размере 536,71 млрд рублей в 2025 году, 574,95 млрд рублей в 2026 году и 612,04 млрд рублей в 2027 году, учитывая также выплаты гражданам, проживающим за границей.

    Ранее Минтруд сообщил, что дополнительное финансирование на продление программы материнского капитала до конца 2030 года позволит обеспечить 3,2 млн семей в России необходимыми средствами.

    29 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС

    Стало известно об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед налоговой инспекцией

    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    У блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», исчез долг в 1,5 млрд рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), пишут СМИ.

    Несмотря на то что Блиновская в настоящее время находится в следственном изоляторе, никаких долгов перед российской налоговой у нее не числится, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Life.

    Налоговый юрист Блиновской выразил удивление по поводу этой ситуации, заявив, что не понимает, как произошла ликвидация такого крупного долга.

    Ранее арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую, известную как «королева марафонов», банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества после обвинений в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 млн рублей. Федеральная налоговая служба России ликвидировала ИП Блиновской в связи с признанием ее банкротом вскоре после решения суда.

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    30 ноября 2024, 15:45 • Новости дня
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя высказывания премьер-министра Японии Синдзо Исибы о намерении Токио заключить мирный договор с Россией, Захарова заявила, что невозможно заключить договор без переговоров, а для этого Японии необходимо отказаться от враждебного курса, нацеленного на ущерб России и ее гражданам.

    Захарова также подчеркнула, что под решением «территориальной проблемы», о которой упомянул Исиба, может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы между странами. «Ни о чем другом в свете обновленной Конституции Российской Федерации речи идти не может», – приводит слова дипломата Telegram-канал российского МИД.

    Напомним, премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своем выступлении перед парламентом не упомянул поддержку Украины и санкции против России, сосредоточив внимание на мирном договоре с Россией. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не может обсуждать мирный договор с Токио из-за солидарности Японии с недружественными действиями Запада.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    30 ноября 2024, 05:42 • Новости дня
    Объявленная в розыск правнучка Чкалова открыла стартап в Бельгии

    Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова зарегистрировала стартап May23 в Бельгии

    Объявленная в розыск правнучка Чкалова открыла стартап в Бельгии

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящаяся в международном розыске по обвинению в призывах к терроризму Дарья Богданова, правнучка легендарного летчика Чкалова, зарегистрировала стартап в бельгийской провинции Брабант.

    Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова, находящаяся в международном розыске по обвинению в призывах к терроризму, зарегистрировала стартап в Бельгии. Проект получил название May23, он размещен в пригороде Левена, Фламандский Брабант, передает РИА «Новости».

    Согласно бельгийским регистрационным документам, стартап May23 занимается разнообразной деятельностью, включая производство мыла и моющих средств, книгоиздание, организацию мероприятий, а также производство обучающих фильмов и видеоклипов. Богданова зарегистрирована как самозанятый предприниматель в Бельгии и платит налоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правнучку Валерия Чкалова, Дарью Богданову, обвинили в призывах к терроризму и поместили в перечень экстремистов и террористов за оправдание терроризма в интервью с Олегом Кашиным. Богданова сбежала за границу и была объявлена в международный розыск, ее обвиняют по статье, предусматривающей до семи лет лишения свободы. Она не стала обжаловать заочный арест, и решение суда вступило в законную силу. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.

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    29 ноября 2024, 21:25 • Новости дня
    Минцифры сообщило о новых правилах бронирования сотрудников от армии
    Минцифры сообщило о новых правилах бронирования сотрудников от армии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России обновлены правила бронирования сотрудников компаний, касающиеся условий, по которым организация может быть признана обеспечивающей устойчивую работу экономики, сообщило Минцифры.

    По данным ведомства, «скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики», передают «Ведомости».

    Уточняется, что изменения касаются перечня условий, при которых организации могут быть признаны обеспечивающими устойчивую работу экономики. Такие компании получают право на бронирование своих сотрудников по отдельному решению.

    В министерстве добавили, что в течение декабря обновленные условия оформления брони будут доведены до сведения компаний.

    Ранее Минцифры опровергло информацию об отмене отсрочки от срочной службы для ИТ-специалистов, подчеркнув, что отсрочка продолжает действовать без изменений.

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    30 ноября 2024, 10:35 • Новости дня
    Отключена высоковольтная линия на Запорожской АЭС
    Отключена высоковольтная линия на Запорожской АЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запорожская АЭС временно лишилась одной из линий электроснабжения «Ферросплавная-1», питание установлено от «Днепровской» линии, сообщает пресс-служба станции.

    На ЗАЭС была отключена одна из двух высоковольтных линий электроснабжения под названием «Ферросплавная-1», передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате отключения не было зафиксировано никаких нарушений пределов и условий безопасности на станции. Персонал ЗАЭС находится в состоянии готовности к реагированию на возможные происшествия.

    Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, ее мощность составляет 6 ГВт, что делает ее крупнейшей атомной станцией в Европе. На данный момент все шесть энергоблоков станции остановлены и находятся в состоянии «холодный останов».

    Напомним, 23 ноября Запорожская АЭС возобновила получение электроэнергии по основной линии «Днепровская» после срабатывания автоматики. Минобороны сообщало, что российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ, с которых осуществлялись запуски беспилотников-камикадзе по Запорожской АЭС.

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    30 ноября 2024, 10:50 • Новости дня
    Мэр Сочи сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА
    Мэр Сочи сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Атака беспилотников над Черным морем не привела к пострадавшим в Сочи, заявил мэр города Андрей Прошунин.

    В своем Telegram-канале он указал, что, атака беспилотников над Черным морем не привела к пострадавшим в городе.

    Прошунин отметил, что вся инфраструктура курорта функционирует в обычном режиме.

    В Единой дежурно-диспетчерской службе Сочи и экстренной службе «112» также подтвердили, что на момент инцидента не поступало жалоб или заявок от населения города.

    Местные власти продолжают мониторинг ситуации, чтобы оперативно реагировать на возможные угрозы и обеспечивать безопасное функционирование городских объектов.

    Напомним, в ночь на 30 ноября средства ПВО России перехватили и уничтожили 11 беспилотников ВСУ, при этом три дрона были уничтожены над акваторией Черного моря. Ранее силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников на два района Краснодарского края, в результате падения обломков была ранена жительница одного из домов.

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    30 ноября 2024, 03:06 • Новости дня
    В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

    Депутат Сергей Колунов предложил ужесточить меры за антисанитарию в квартирах, включая изъятие жилья

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуме обсуждают усиление наказаний за антисанитарию, включая принудительное изъятие жилья в тяжелых случаях.

    Как пишет РИА «Новости», зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил внести изменения в законодательство, касающиеся антисанитарии в жилых помещениях. Он считает, что необходимо кратно увеличить штрафы за подобные нарушения и добавить в законодательство норму о возможном принудительном изъятии жилья в случаях, когда антисанитария существенно нарушает права соседей.

    По словам Колунова, проблема антисанитарии в квартирах является серьезной, так как неприятные запахи и мусор выходят за пределы частной собственности, распространяясь на лестничные клетки и соседние квартиры. Люди вынуждены дышать этими запахами и обращаться в различные инстанции, включая МВД и Роспотребнадзор.

    Он добавил, что действующая статья КоАП 6.4 предусматривает штрафы от 500 до 1000 рублей, однако эти меры применяются крайне редко, и соседи могут годами жить в таких условиях. Колунов подчеркнул, что уполномоченные органы часто не имеют доступа в частные квартиры из-за отказа собственников открывать двери, что только усугубляет проблему в его избирательном округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России поддержало законопроект группы сенаторов о повышении штрафа за недопуск в квартиры газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов с 1–2 тыс. рублей до 5–10 тыс. рублей, что позволит сократить число аварий с бытовым газом.

    Кроме того, первый заместитель комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал штрафовать дачников за брошенных осенью в СНТ животных, так как почти все они обречены на мучительную смерть зимой. Ежегодно в российских СНТ возникает проблема, когда уезжающие осенью дачники оставляют прикормленных летом кошек и собак, которые зимой за городом обречены на гибель.

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    30 ноября 2024, 03:29 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал снежный декабрь в России

    Снежный декабрь ожидается в Северной России, на Урале и в Приморье

    Tекст: Денис Тельманов

    В декабре Россия столкнется со значительным количеством осадков в северных регионах, таких как Урал и Приморский край, однако юго-западные области останутся с дефицитом снега.

    Как сообщает РИА «Новости», научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в декабре в России ожидается избыток осадков в северной части европейской территории, на севере Урала, а также в Приморье и южной части Камчатки. В это время на юго-западе европейской части страны будет наблюдаться дефицит осадков.

    По словам Вильфанда, в азиатской части России также прогнозируется превышение нормы осадков в Тыве, Иркутской области и на Сахалине. Больше нормы снега ожидается в южной части Камчатки, на Чукотке и северо-востоке Якутии.

    «Дефицит осадков прогнозируется на юго-западе европейской России, это центрально-черноземные области, а на ее северной половине – избыток осадков», – добавил Вильфанд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что среднемесячная температура в Москве в декабре будет выше нормы на 3-5 градусов, при этом количество осадков ожидается в пределах обычных показателей.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на востоке европейской части России и в других регионах также ожидаются температуры выше нормы. В Бурятии более 80 тыс. школьников переведены на дистанционное обучение из-за сильного снегопада, перешедшего в дождь и вызвавшего образование льда на дорогах.

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    29 ноября 2024, 20:59 • Новости дня
    Источник сообщил об электоральных задачах «Единой России» на выборах в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-губернаторы по внутренней политике практически всех регионов получили установки от администрации президента на выборы в Государственную думу 2026 года, задача – обеспечить «Единой России» 55% голосов при такой же явке, сообщил источник.

    По информации, предоставленной источником, который присутствовал на семинаре для заместителей губернаторов по внутренней политике в «Сенеже», администрация президента дала установки политическим вице-губернаторам на выборы в Госдуму в 2026 году, передает Ura.ru.

    Основной задачей является обеспечение конституционного большинства партии «Единая Россия». Собеседник агентства подчеркнул, что перед вице-губернаторами поставлена конкретная цель. «Поставлен конкретный показатель на 2026 год. Установка – обеспечить 55% за партию власти при явке 55%», – заявил он.

    В 2021 году на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 49,8% голосов, при этом явка составила 51,7%.

    Ранее политолог Дмитрий Журавлев в беседе ВЗГЛЯД заявил, что «Единая Россия» стала контрольным механизмом президента.

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    30 ноября 2024, 01:57 • Новости дня
    В Госдуме предложили показывать динамику цен для честности скидок

    Вице-спикер Чернышов предложил магазинам раскрывать динамику цен за три месяца

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуме предложили обязать магазины показывать динамику цен на товары за три месяца, чтобы предотвратить обман потребителей с фальшивыми скидками.

    Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обязать магазины указывать динамику цен на товары за последние три месяца, передает РИА «Новости». По его словам, такая мера направлена на борьбу с фальшивыми скидками, когда цены на товары искусственно завышаются перед распродажей, а затем создается иллюзия скидки.

    «Предлагается ввести обязанность для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, предоставлять покупателям информацию о динамике стоимости товара за последние три месяца, предшествующие объявлению скидки. Эта информация должна быть наглядно и доступно указана на ценнике», – говорится в документе, который оказался в распоряжении агентства.

    Чернышов отметил, что обращения от граждан касаются частых случаев манипуляции ценами в предпраздничный сезон распродаж. По его мнению, предоставление информации о динамике цен поможет покупателям принимать более осознанные решения и предотвратить обман. Парламентарий подчеркнул, что подобная практика уже успешно применяется за рубежом и стимулирует честную конкуренцию.

    Вице-спикер считает, что внедрение таких мер не потребует значительных затрат для магазинов, так как соответствующая информация уже фиксируется в учетных системах. Он добавил, что это станет важным шагом к защите прав потребителей и укреплению их доверия к торговым сетям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали активно применять Telegram-ботов, которые маскируются под маркетплейсы, чтобы похищать личные данные пользователей во время распродажи «Черная пятница» сообщил маркетплейс Wildberries. ВТБ также предупредил о трех мошеннических схемах, связанных с распродажами в «черную пятницу», среди которых создание поддельных сайтов, рассылка фальшивых предложений и распространение вредоносных файлов.

    В то же время российские власти отказались вводить предельные розничные цены на социально значимые продукты, доверяя добровольным ограничением от торговых сетей и производителей.

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    29 ноября 2024, 21:17 • Новости дня
    «Аэрофлот» восстановил продажу и возврат билетов после сбоя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиакомпания «Аэрофлот» восстановила все каналы продажи билетов после сбоя системы бронирования Leonardo.

    В заявлении авиаперевозчика говорится, что работа системы бронирования Leonardo («Сирена-тревел») восстановлена в полном объеме, передает ТАСС. После глобального сбоя, затронувшего оформление и возврат билетов, все операции снова доступны в полном объеме.

    «Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена. На данный момент оформление/переоформление/возврат билетов и дополнительных услуг «Аэрофлота» снова доступно во всех каналах продаж», – сообщили в «Аэрофлоте».

    Напомним, в пятницу из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo оформление и возврат билетов, а также предоставление дополнительных услуг в «Аэрофлоте» оказались временно затруднены.

    В сентябре прошлого года сбой в системе бронирования Leonardo привел к затруднениям при регистрации в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота» и авиакомпании «Победа».

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    30 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Глава МИД Турции призвал учитывать слова Путина о ядерном оружии
    Глава МИД Турции призвал учитывать слова Путина о ядерном оружии
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал мировое сообщество внимательно отнестись к высказываниям президента России Владимира Путина о ядерном оружии, пишет Yeni Safak.

    По данным турецкой газеты, Фидан считает, что рассматривать ядерную риторику Путина исключительно как угрозу было бы слишком упрощенным подходом, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Турции отметил, что все обычные вооружения, которые могли быть использованы на Украине, уже задействованы, но конфликт продолжается. «Если мир не восторжествует, война может выйти из-под контроля», – заявил турецкий министр.

    Ранее Путин заявил, что в ближайшем будущем в стране могут появиться новые ракетные комплексы. Он также сообщил, что российские ракеты, такие как «Искандер» и Х-101, превосходят западные аналоги по дальности и мощности, а производство ракет в РФ в десять раз превышает объемы стран НАТО. Путин заявил, что информация об испытаниях нового оружия появится в свое время.

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    30 ноября 2024, 17:25 • Новости дня
    Посол: Шольц призвал Путина отказаться от «жесткой логики конфликта»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора призвал президента России Владимира Путина отказаться от «жесткой логики конфликта» и предложил путь к миру через прямые переговоры с Украиной, сообщил посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф.

    Ламбсдорф отметил, что Шольц считает возможным добиться справедливого и долгосрочного мира только через прямые переговоры между Россией и Украиной, а мирный процесс без согласия украинской стороны, по его мнению, невозможен, передает РБК. По словам посла, Шольц неоднократно обсуждал эти вопросы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Напомним, Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года по инициативе Берлина. Шольц назвал правильным решением звонок Путину.

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    30 ноября 2024, 04:55 • Новости дня
    Задержанные в Дагестане боевики оспорили продление ареста по делу о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Денис Тельманов

    Участники террористической группировки «Вилаят Хорасан» обжаловали решение суда о продлении им ареста, после того как суд продлил их содержание под стражей до 1 марта следующего года.

    Боевики запрещенной в России террористической группировки «Вилаят Хорасан» подали апелляцию на решение Басманного суда о продлении срока их ареста. Апелляционная жалоба касается Зубайдулло Исмоилова, Умеджона Солиева и Хусейна Хамидова, которых обвиняют в участии в деятельности террористической организации, совершении теракта, приготовлении к терроризму, незаконном обороте оружия и изготовлении взрывного устройства, передает ТАСС.

    Суд продлил арест обвиняемым до 1 марта следующего года. Заседание проходило в закрытом режиме, и в его материалах говорится о поданной жалобе. Исмоилов, Солиев и Хамидов были этапированы в Москву из Дагестана в рамках уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле», где 22 марта произошел взрыв, унесший жизни 144 человек и ранивший 551.

    Следствие полагает, что все трое знали о готовящемся теракте и оказывали содействие исполнителям, которые позже были задержаны в Брянской области. Следственный комитет установил связи террористов с украинскими националистами. «Вилаят Хорасан» является частью международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Ингушетии выявили, что террористическая баталхаджинская группа (признана террористической в РФ) поставила оружие и боеприпасы для теракта в «Крокус Сити Холле», двое преступников  были задержаны.

    Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что организаторы террористического акта были участниками запрещенной в России группы «Вилаят Хорасан» и действовали через интернет из Афганистана.

    Показания потерпевших и свидетелей подтвердили причастность этапированных из Дагестана боевиков группировки «Вилаят Хорасан» к теракту.

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    29 ноября 2024, 23:12 • Новости дня
    В ДНР восстановили 3,5 тыс. многоквартирных домов с начала СВО

    В ДНР восстановили более 3,5 тыс. многоквартирных домов и построили 23 объекта

    Tекст: Денис Тельманов

    В ДНР с начала специальной военной операции восстановили более 3,5 тыс. многоквартирных домов, а также построили 23 новых объекта, включая социальные учреждения.

    Как передает РИА «Новости», с начала специальной военной операции в ДНР было восстановлено более 3,5 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщил первый зампред правительства республики Андрей Чертков. В дополнение к этому, за последний год было построено 23 новых объекта, среди которых социальные учреждения и многоквартирные дома, возведенные с нуля.

    Помимо многоквартирных домов, было отремонтировано 12,5 тыс. индивидуальных домов. Андрей Чертков отметил, что остается восстановить еще около 40–50 тыс. многоквартирных домов, что является одной из ключевых задач для республики. «Нам еще подлежит к восстановлению порядка 40–50 тысяч, и такая задача не из легких», – подчеркнул он, добавив, что это требует значительных усилий и ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Российской Федерации утвердило распределение более 3,44 млрд рублей на поддержку социально-экономического развития регионов Донбасса и Новороссии в 2024 году. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, из-за провала политики Украины по поддержке переселенцев.

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    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

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    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

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    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

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    Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии

    Сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов. Военные готовятся к контрудару. Отражать нападение помогает российская авиация. Эксперты отмечают, что говорить о полном падении Алеппо пока преждевременно, боевики сами не ожидали такого успеха и оказались не готовы взять город под свой контроль. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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