Утверждена индексация маткапитала на 2025–2027 годы

Путин утвердил индексацию маткапитала на 2025–2027 годы

Tекст: Валерия Городецкая

Путин подписал закон об утверждении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, который предусматривает индексацию материнского капитала, передает ТАСС. В 2025 году он вырастет на 7,3% и составит 676 тыс. 398 рублей для первого ребенка, родившегося начиная с 1 января 2020 года, либо если все дети родились до 2020 года.

В 2026 году материнский капитал увеличится еще на 4,5%, достигнув 706 тыс. 836 рублей, а в 2027 году его сумма составит 735 тыс. 109 рублей, что соответствует индексации на 4%. Эти изменения коснутся семей, в которых есть только один ребенок.

Для семей, у которых второй, третий или последующий ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2020 года и которые ранее не получали материнский капитал, выплаты составят 893 тыс. 835 рублей в 2025 году, 934 тыс. 058 рублей в 2026 году и 971 тыс. 420 рублей в 2027 году.

Семьи, которые уже получили материнский капитал за первого ребенка, при рождении второго ребенка смогут получить доплату в размере 217 тыс. рублей в 2025 году. Индексация материнского капитала будет происходить с 1 февраля каждого года. На эти цели бюджет предусмотрел расходы в размере 536,71 млрд рублей в 2025 году, 574,95 млрд рублей в 2026 году и 612,04 млрд рублей в 2027 году, учитывая также выплаты гражданам, проживающим за границей.

Ранее Минтруд сообщил, что дополнительное финансирование на продление программы материнского капитала до конца 2030 года позволит обеспечить 3,2 млн семей в России необходимыми средствами.