Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.0 комментариев
Госдума одобрила продление программы маткапитала до конца 2030 года
Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали проект закона, который предполагает продление программы материнского капитала на шесть лет.
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года, передает ТАСС.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством России 19 декабря 2024 года. Изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Ранее продление программы маткапитала одобрил комитет Госдумы по защите семьи.