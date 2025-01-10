Комитет Госдумы одобрил продление маткапитала до 2030 года

Президент Литвы заявил о претензиях на Калининград

Президент Литвы Науседа назвал Калининград исторически литовским городом

Tекст: Антон Антонов

Науседа заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли». Он призвал сохранить «там последние следы литовской культуры». Поводом для его высказываний стало переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды, передает РИА «Новости».

Музей литовского поэта XVIII века переименован в Литературный музей с учетом роста числа проходящих в нем мероприятий, связанных с творчеством российских поэтов и писателей, передает ТАСС.

Науседа заявил, что Калининград якобы является исторически литовским городом, и должен, по его мнению, называться Караляучюсом: «Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом».

Кенигсберг был освобожден Красной армией 9 апреля 1945 года. По итогам Ялтинской и Потсдамской конференций вошел в состав СССР. В апреле 1946 года была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, затем ее административный центр переименовали в Калининград.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве уже неоднократно возобновлялись призывы пересмотреть статус Калининграда. Кроме того, в 2022 году Литва была готова перекрыть российский транзит в Калининград, но отказалась от этого под давлением Брюсселя.