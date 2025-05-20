На KazanForum заключили соглашения на 1 млрд рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

На международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: KazanForum 2025» было заключено 130 соглашений и меморандумов на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает РИА «Новости». Из общего числа договоров 75 имели международный статус.

Хуснуллин отметил, что программа форума включала более 200 мероприятий, в том числе 148 деловых сессий, в которых приняли участие 990 спикеров. В правительственном релизе подчеркнули рекордную результативность этого форума.

В 2025 году KazanForum собрал участников из 96 стран и 82 российских регионов. Форум подтвердил статус одной из крупнейших международных деловых площадок в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиакомпания проявила интерес к организации туристических рейсов в Малайзию на форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Посольство Афганистана отметило улучшение условий для торгово-экономических связей. Россия нацелена на развитие практического взаимодействия в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.