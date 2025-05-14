Россия заявила об усилении кооперации с Азией через ШОС и ЕАЭС

МИД: Россия решила усилить кооперацию с Азией через ШОС и ЕАЭС

Tекст: Дарья Григоренко

Заместитель директора департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Тимур Зевахин на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» сообщил, что Россия нацелена на развитие практического взаимодействия в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает ТАСС.

«Совещание создавалось на стыке веков как раз для расширения кооперации по конкретным, интересным для стран-членов тематическим направлениям», – подчеркнул Зевахин.

Дипломат также отметил, что любые кооперационные проекты, включая транспортные, невозможно реализовывать в отрыве от процессов, развивающихся на площадках Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.

В понедельник Совет безопасности России сообщил, что приглашения на форум, который пройдет с 27 по 29 мая 2025 года в Москве, были направлены более чем в 150 государств, включая страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и представителей более 20 международных организаций.

Ранее сообщалось, что министры обороны стран ШОС соберутся летом в Китае для обсуждения вопросов сотрудничества и безопасности.

4 мая президент РФ Владимир Путин предсказал усиление Азиатско-Тихоокеанского региона и снижение влияния развитых стран в течение следующих 25 лет.