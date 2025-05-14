Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.2 комментария
Россия заявила об усилении кооперации с Азией через ШОС и ЕАЭС
МИД: Россия решила усилить кооперацию с Азией через ШОС и ЕАЭС
Россия намерена развивать практическое сотрудничество с азиатскими странами через Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), уделяя особое внимание транспортной логистике, заявили в МИД.
Заместитель директора департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Тимур Зевахин на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» сообщил, что Россия нацелена на развитие практического взаимодействия в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает ТАСС.
«Совещание создавалось на стыке веков как раз для расширения кооперации по конкретным, интересным для стран-членов тематическим направлениям», – подчеркнул Зевахин.
Дипломат также отметил, что любые кооперационные проекты, включая транспортные, невозможно реализовывать в отрыве от процессов, развивающихся на площадках Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.
В понедельник Совет безопасности России сообщил, что приглашения на форум, который пройдет с 27 по 29 мая 2025 года в Москве, были направлены более чем в 150 государств, включая страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и представителей более 20 международных организаций.
Ранее сообщалось, что министры обороны стран ШОС соберутся летом в Китае для обсуждения вопросов сотрудничества и безопасности.
4 мая президент РФ Владимир Путин предсказал усиление Азиатско-Тихоокеанского региона и снижение влияния развитых стран в течение следующих 25 лет.