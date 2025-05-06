Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.0 комментариев
Совещание министров обороны стран ШОС запланировали провести летом в Китае
Министры обороны стран ШОС соберутся летом в Китае для обсуждения вопросов сотрудничества и безопасности, заявил генсек организации Нурлан Ермекбаев.
Совещание министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет в ближайшие месяцы в Китае, передает РИА «Новости».
Эту информацию подтвердил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. «Очередное совещание министров обороны запланировано к проведению на территории КНР летом этого года», – сообщил он.
Генсек напомнил, что представители оборонных ведомств государств-участников уже встречались 26-27 марта в китайском Циндао. В ходе заседания обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в военной сфере и обмен мнениями по вопросам безопасности.
Ермекбаев подчеркнул, что ШОС не является военным блоком и не предполагает коллективной обороны. Министры обороны в рамках встреч рассматривают совместные действия по развитию отношений, поддержанию мира и стабильности, а также противодействию новым угрозам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бывший министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев стал генеральным секретарем ШОС.
Ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх подтвердил намерение Дели углублять сотрудничество с Россией, несмотря на значительное внешнее давление.